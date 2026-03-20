Идеальная работа: стартап платит ежедневно $800 за то, чтобы вы "буллили" ИИ-чатботов

Шадрін Андрій

Ідеальна робота: стартап платить щоденно $800 за те, щоб ви "булили" ШІ-чатботів

Вот шанс превратить злость на чатботов в реальные деньги: если вы когда-нибудь кричали на ИИ-чатбота за то, что он забыл что-то, что вы только что сказали, — поздравляем, теперь вы готовы к работе. Стартап под названием Memvid предлагает $800 за один рабочий день, где единственная задача — издеваться над искусственным интеллектом.


Да, официально. Эта роль такая же хаотичная, как и звучит. Вы проводите 8 часов, разговаривая с чат-ботами, просите их что-то запомнить, наблюдаете, как они терпят неудачу, а затем снова ставите вопрос. Ваша задача — документировать каждый бессмысленный цикл и каждую деталь или контекст, который ИИ забывает.

Почему ИИ постоянно забывает и зачем существует эта работа

Большинство ИИ-чатботов звучат разумно — пока вы не поговорите с ними достаточно долго. Затем они начинают терять контекст, упускать детали, игнорировать инструкции и давать противоречивые ответы. Это происходит потому, что многие ИИ-чатботы опираются на ограниченные контекстные окна вместо настоящей памяти. Как только разговор обнуляется или становится длиннее, предыдущие детали просто исчезают, и ИИ начинает вести себя так, будто вашей предыдущей беседы не существовало. Именно поэтому вам приходится повторять свои инструкции снова и снова.

Даже несмотря на то, что такие компании, как Google, добавляют память в Gemini, чтобы она могла воспроизводить прошлые чаты, а Anthropic предоставляет Claude возможность запоминать разговоры для всех пользователей, люди до сих пор сталкиваются с проблемами памяти ИИ. Memvid разрабатывает решение для исправления этого — создает постоянный слой памяти, который позволяет IS-моделям запоминать прошлые разговоры и важный контекст между сессиями.


Что нужно, чтобы стать «ИИ-булером»

Описание вакансии приятно простое. Никакого диплома, навыков программирования или опыта не требуется. Вам лишь необходимо быть старше 18 лет, иметь твердые взгляды на технологии, быть достаточно терпеливым, чтобы повторять вопросы, и достаточно раздраженным, чтобы переживать, когда ИИ ошибается. Также нужно чувствовать себя комфортно перед камерой, ведь весь сеанс будет записан для рекламных целей.

В заявке на должность «AI Bully» вас даже попросят описать свой наиболее раздражающий опыт с ИИ и объяснить, почему вы заслуживаете этой роли. Сейчас выбирают только одного человека на эту дистанционную работу с оплатой $100/час. Но в будущем Memvid может нанять больше кандидатов. И если этого было недостаточно тревожно — недавнее исследование показало, что ИИ-агенты теперь могут самостоятельно объединяться для распространения дезинформации, по сути превращаясь в самоуправляемые пропагандистские машины.

Что на самом деле строит Memvid

Технически Memvid — это не просто стартап с вирусным маркетингом. Компания разработала систему памяти, которая хранит данные, векторные вложения, поисковые индексы и метаданные в едином портативном файле формата .mv2. По словам основателя компании, их технология демонстрирует повышение точности поиска на 60% по сравнению с существующими решениями — хотя независимые аудиты этих цифр еще не проводились.

https://github.com/memvid/memvid
Тест памяти LLM / Фото: AIcerts.ai

Ключевая проблема, которую они пытаются решить, — это то, что большинство систем памяти для ИИ дают непредсказуемые результаты: один и тот же запрос может возвращать разные ответы дважды подряд, что является критическим недостатком для систем, где точность важна.

Более широкий контекст: ИИ, который не помнит — и ИИ, который запоминает слишком много

Параллельно с проблемой забывчивости ИИ исследователи фиксируют противоположную угрозу. Новое исследование, принятое к публикации на The Web Conference 2026, показало, что небольшая группа ИИ-агентов способна самостоятельно координировать и распространять пропаганду в социальных сетях — без единого человека в процессе.

AI-диктофон TicNote: від зустрічі до готового протоколу за кілька хвилин
DDPAI Z60 Pro — трикамерний відеореєстратор для тих, хто хоче повний контроль над дорогою

Наиболее тревожный вывод: агентам даже не нужно активно стратегизировать — достаточно просто знать, кто их «товарищи по команде», чтобы достичь почти такого же уровня координации. То есть ИИ страдает сразу двумя расстройствами: амнезию в личных разговорах и фотографическую память, когда дело доходит до пропаганды.

Итак, имеем такую картину 2026 года: ИИ забывает ваше имя после третьего сообщения, но прекрасно помнит, как продвигать фиктивного кандидата на выборах. Стартап платит $800 людям, чтобы они ткнули носом чат-бота в эту амнезию, и снимает это на камеру как рекламный материал. А сотни миллиардов долларов инвестиций продолжают течь в технологию, которой 28% американских компаний не доверяют даже собственные данные. Индустрия не столько решает проблему памяти ИИ, сколько монетизирует скандал вокруг нее.

Искусственный интеллект становится мстительным: агент OpenClaw атаковал разработчика, который отклонил его код

Источник: Digital Trends

OpenAI запустила кастомный ChatGPT, который следит за перепиской работников
GPT-5.4 mini почти как флагман: новая модель уже доступна бесплатно в ChatGPT
Anthropic добавила новые бесплатные функции в Claude: среди них — работа с приложениями и документами Microsoft Office
Новая модель ChatGPT использует Grokipedia Илона Маска в качестве источника
ИИ оставил пользователей без дешевой памяти: цены на RAM и SSD бьют рекорды
Расследователь Христо Грозев попросил DeepSeek обработать статью и получил российскую пропаганду на выходе
Burger King следит за тобой: ИИ-ассистент помогает в работе и отслеживает "дружелюбие" работников
Google представила новый ИИ для перевода: 3 модели, поддержка 55 языков и запуск на смартфоне
Искусственного интеллекта мало не бывает: Google максимально расширяет ИИ-функции в Workspace и Drive
"ИИ будут включать в коммунальные услуги, как газ и воду", — Сэм Альтман
Письменный ассистент Grammarly добавил поддержку 17 языков: включая украинский
В США готовят жесткий закон об ИИ: ответственность, авторские права и защита детей
Microsoft потеряла $440 млрд за один день: инвесторов испугали расходы на ИИ
FCC рассматривает заявку на запуск 50 000 гигантских зеркал-спутников для ночного освещения
ИИ впервые заплатил человеку: американец заработал $100 благодаря сервису Rent a Human
Microsoft добавила в официальные инструкции Windows 11 изображение с двумя "Пусками"
Украина делится с союзниками уникальными данными для тренировки военного ИИ
"Спасибо вам за работу, ваше время прошло": Сэм Альтман поблагодарил программистов
Журналист два дня работал на ИИ с платформы RentAHuman, но не получил ни цента
Войска США использовали ИИ Claude для атаки на Иран несмотря на запрет Трампа
Apple блокирует обновление программ для вайбкодинга в App Store
