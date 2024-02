Илон Маск пошел на конфронтацию с Google после того, как та приостановила функцию генерации изображений Gemini, потому что некоторые пользователи в социальных сетях сообщали, что искусственный интеллект постоянно генерирует изображения цветных людей в неточном историческом контексте.

Google заявила, что «осознает, что Gemini предлагает неточности в некоторых исторических изображениях, созданных с помощью искусственного интеллекта. Gemini «не попадает в цель» и что она «работает над немедленным улучшением таких изображений».

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz

Тогда Маск написал несколько постов на X, в которых раскритиковал Google, передаёт Business Insider.

I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all

Маск имеет свою роль на рынке искусственного интеллекта. Искусственный интеллект X, Grok, — это чатбот, что обучается на публикациях X, и который Маск пообещал сделать политически нейтральным.

Миллиардер также прошелся по руководителю Gemini Джеку Кравчику. В среду тот заявил, что возможности Gemini по генерации изображений были разработаны, чтобы «отражать нашу глобальную базу пользователей». Маск не поленился найти и заскринить сообщение Кравчика о выборах 2020 года и довольно криво пошутил:

А в комментариях добавил следующее:

I’m exaggerating, of course, but the tragic part is that it is directionally correct.

Also, I’m not picking on some rando. This nut is a big part of why Google’s AI is so racist & sexist.

— Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024