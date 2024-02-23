Илон Маск пошел на конфронтацию с Google после того, как та приостановила функцию генерации изображений Gemini, потому что некоторые пользователи в социальных сетях сообщали, что искусственный интеллект постоянно генерирует изображения цветных людей в неточном историческом контексте.
Google заявила, что «осознает, что Gemini предлагает неточности в некоторых исторических изображениях, созданных с помощью искусственного интеллекта. Gemini «не попадает в цель» и что она «работает над немедленным улучшением таких изображений».
We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz
— Google Communications (@Google_Comms) February 21, 2024
Тогда Маск написал несколько постов на X, в которых раскритиковал Google, передаёт Business Insider.
Я рад, что Google перегнул палку с генерированием изображений искусственным интеллектом, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование понятным для всех.
I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all
— Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024
Маск имеет свою роль на рынке искусственного интеллекта. Искусственный интеллект X, Grok, — это чатбот, что обучается на публикациях X, и который Маск пообещал сделать политически нейтральным.
Миллиардер также прошелся по руководителю Gemini Джеку Кравчику. В среду тот заявил, что возможности Gemini по генерации изображений были разработаны, чтобы «отражать нашу глобальную базу пользователей». Маск не поленился найти и заскринить сообщение Кравчика о выборах 2020 года и довольно криво пошутил:
Потом он позвонил маме, выпил целый ящик соевого молока и посмотрел Рэйчел Мэддоу.
А в комментариях добавил следующее:
Я, конечно, преувеличиваю, но трагедия в том, что так и есть.
Кроме того, я не придираюсь к рандомным персонажам. Этот псих — большая часть того, почему искусственный интеллект Google такой расистский и сексистский.
I’m exaggerating, of course, but the tragic part is that it is directionally correct.
Also, I’m not picking on some rando. This nut is a big part of why Google’s AI is so racist & sexist.
— Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024
Ранее в четверг Маск написал на X, что запустил поиск в Google на своем телефоне, начал вводить «чем цензура» и обнаружил, что «два первых результата — за цензуру».
I just typed in a Google query on my phone and the top two choices are pro censorship! pic.twitter.com/NC9nIi2GcV
— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024
Маск позиционирует себя как борец за свободу слова, и этим объясняет большое количество манипулятивного и провокационного контента на X, в том числе явно пророссийского. Так выглядят рекомендации по этому запросу в полном объеме, Маск их обрезал так, чтобы можно было иллюстрировать удобную для себя точку зрения.
Маск пообещал «термоядерный иск»» всем, кто отказался от рекламы на Х (из-за антисемитизма)
Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!