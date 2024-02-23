Илон Маск пошел на конфронтацию с Google после того, как та приостановила функцию генерации изображений Gemini, потому что некоторые пользователи в социальных сетях сообщали, что искусственный интеллект постоянно генерирует изображения цветных людей в неточном историческом контексте.

Google заявила, что «осознает, что Gemini предлагает неточности в некоторых исторических изображениях, созданных с помощью искусственного интеллекта. Gemini «не попадает в цель» и что она «работает над немедленным улучшением таких изображений».

We're aware that Gemini is offering inaccuracies in some historical image generation depictions. Here's our statement. pic.twitter.com/RfYXSgRyfz — Google Communications (@Google_Comms) February 21, 2024

Тогда Маск написал несколько постов на X, в которых раскритиковал Google, передаёт Business Insider.

Я рад, что Google перегнул палку с генерированием изображений искусственным интеллектом, поскольку это сделало их безумное расистское, антицивилизационное программирование понятным для всех.

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I’m glad that Google overplayed their hand with their AI image generation, as it made their insane racist, anti-civilizational programming clear to all — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Маск имеет свою роль на рынке искусственного интеллекта. Искусственный интеллект X, Grok, — это чатбот, что обучается на публикациях X, и который Маск пообещал сделать политически нейтральным.

Миллиардер также прошелся по руководителю Gemini Джеку Кравчику. В среду тот заявил, что возможности Gemini по генерации изображений были разработаны, чтобы «отражать нашу глобальную базу пользователей». Маск не поленился найти и заскринить сообщение Кравчика о выборах 2020 года и довольно криво пошутил:

Потом он позвонил маме, выпил целый ящик соевого молока и посмотрел Рэйчел Мэддоу.

А в комментариях добавил следующее:

Я, конечно, преувеличиваю, но трагедия в том, что так и есть. Кроме того, я не придираюсь к рандомным персонажам. Этот псих — большая часть того, почему искусственный интеллект Google такой расистский и сексистский.

I’m exaggerating, of course, but the tragic part is that it is directionally correct. Also, I’m not picking on some rando. This nut is a big part of why Google’s AI is so racist & sexist. — Elon Musk (@elonmusk) February 23, 2024

Ранее в четверг Маск написал на X, что запустил поиск в Google на своем телефоне, начал вводить «чем цензура» и обнаружил, что «два первых результата — за цензуру».

I just typed in a Google query on my phone and the top two choices are pro censorship! pic.twitter.com/NC9nIi2GcV — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2024

Маск позиционирует себя как борец за свободу слова, и этим объясняет большое количество манипулятивного и провокационного контента на X, в том числе явно пророссийского. Так выглядят рекомендации по этому запросу в полном объеме, Маск их обрезал так, чтобы можно было иллюстрировать удобную для себя точку зрения.

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