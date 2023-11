Маск пообещал «термоядерный иск»» всем, кто отказался от рекламы на Х (из-за антисемитизма)

Илон Маск провел информационную атаку на крупных рекламодателей и группу Media Matters, занимающуюся мониторингом СМИ после того, как несколько крупных брендов решили приостановить расходы на рекламу в X, бывшую Twitter.

Маск написал в пятницу: «Суд открывается в понедельник, X Corp подаст термоядерный иск против Media Matters и ВСЕХ вступивших в сговор в этой мошеннической атаке на нашу компанию». В следующих твитах он добавил: «Их правление, их доноры, их сеть темных денег, все они…» и «открытие и свидетельство будут славными для созерцания», передает CNBC.

The split second court opens on Monday, X Corp will be filing a thermonuclear lawsuit against Media Matters and ALL those who colluded in this fraudulent attack on our company pic.twitter.com/55vl7PspaQ

— Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2023