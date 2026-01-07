Новости Технологии 07.01.2026 comment views icon

"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

«Укрзалізниця» під масштабною кібератакою — онлайн-продаж квитків не працює другий день, залучили СБУ

Пилотный проект для интернета в поездах «Укрзалізниці» расширяется на поезда дальнего следования, но в ограниченном доступе — за пользование Wi-Fi более 10 минут придется доплатить.

Речь идет о поезде «Гуцульщина» №95/96 Киев — Рахов, где доступ к сети Wi-Fi получат пассажиры всех вагонов обоих составов. Изначально «Укрзалізниця» предложит 10 минут бесплатного доступа, тогда как полноценный — будет стоить 120 грн в сутки без ограничений трафика, причем 5 Гб будут предлагать без ограничений по скорости. Оплату можно осуществить в онлайне любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay.

Отмечается, что работа интернета обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое предварительно протестировали на некоторых дипломатических рейсах «Укрзалізниці» и в непростых украинских условиях.

Вагоны «Гуцульщины» оборудовали партнеры (без обнародования имен), не привлекая инвестиций со стороны государства. Если проект получит стабильный спрос, «Укрзалізниця» масштабирует его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги.

Ранее «Укрзалізниця» при поддержке Министерства цифровой трансформации оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов «Интерсити+», а также запустила программу «3000 км по Украине», которая позволяет украинцам бесплатно приобрести билеты на рейсы: за первый месяц в ней зарегистрировались 500 тыс. граждан.

Более 2 млн абонентов «Киевстар» подключились к спутниковой связи Starlink: отправлено 540+ тысяч SMS, активнее всего — на Востоке и Юге

Источник: Укрзалізниця

Популярные новости

arrow left
arrow right
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве
Клиент-рекордсмен Uklon оставил 46 000 грн "на чай" таксистам, а самая длинная поездка достигла 1075 км — итоги 2025 года
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже
Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
На 7 млн меньше: Forbes Ukraine посчитал, сколько на самом деле украинцев
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
"Украинская альтернатива Starlink": UASAT глазами Сергея "Флеша" Бескрестнова
OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей
Украинец создал сайт Ratingo с "реальными" топами сериалов: данные из IMDb, Trakt и TMDB, которые обновляют рейтинги каждые 10 мин
Китайцы смоделировали блокаду Starlink на Тайване — хватило 1000 дронов с глушителями
Все "Пункты несокрушимости" получат xPON или Starlink, — постановление правительства
Бывший Project Kuiper: конкурент Starlink теперь называется Amazon Leo
Илон Маск был прав? К 2030 году ЦОД на орбите будут выгоднее, чем наземные
3 000 км от "Укрзалізниці": в первый час программу активировали 30 тыс. человек и закупили 1000 билетов, в топе — рейсы из Запорожья и Харькова
Украина заняла первое место в мире по использованию стейблкоинов относительно ВВП
Киевстар повышает стоимость тарифов LOVE UA до +30%
AI Молодец! Киевстар и Минцифры дарят смартфон за название к национальному ИИ
МВД запустило приложение 112 Ukraine для вызова экстренных служб при отсутствии мобильной связи
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить