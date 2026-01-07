"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink

Пилотный проект для интернета в поездах «Укрзалізниці» расширяется на поезда дальнего следования, но в ограниченном доступе — за пользование Wi-Fi более 10 минут придется доплатить.

Речь идет о поезде «Гуцульщина» №95/96 Киев — Рахов, где доступ к сети Wi-Fi получат пассажиры всех вагонов обоих составов. Изначально «Укрзалізниця» предложит 10 минут бесплатного доступа, тогда как полноценный — будет стоить 120 грн в сутки без ограничений трафика, причем 5 Гб будут предлагать без ограничений по скорости. Оплату можно осуществить в онлайне любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay.

Отмечается, что работа интернета обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое предварительно протестировали на некоторых дипломатических рейсах «Укрзалізниці» и в непростых украинских условиях.

Вагоны «Гуцульщины» оборудовали партнеры (без обнародования имен), не привлекая инвестиций со стороны государства. Если проект получит стабильный спрос, «Укрзалізниця» масштабирует его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги.

Ранее «Укрзалізниця» при поддержке Министерства цифровой трансформации оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов «Интерсити+», а также запустила программу «3000 км по Украине», которая позволяет украинцам бесплатно приобрести билеты на рейсы: за первый месяц в ней зарегистрировались 500 тыс. граждан.

Источник: Укрзалізниця