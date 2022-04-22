Starlink теперь и в самолетах. SpaceX подписала первое соглашение о запуске Wi-Fi с чартерным авиаперевозчиком JSX

Первой авиакомпанией, которая получит интернет от Starlink, стала JSX – американский чартерный перевозчик.

Гендиректор JSX Алекс Уилкокс рассказал, что по соглашению со SpaceX возможна установка оборудования на 100 самолетов. Сейчас в парке авиаперевозчика 77 30-местных самолетов Embraer.

«Мы будем первыми, у кого [Starlink] будет на борту самолета». Алекс Уилкокс

Терминалы на рейсах компании появятся к четвертому кварталу, так как ожидается одобрение регуляторов. Пока на одном из самолетов тестируется авиационная антенна Starlink.

Уилкокс не предоставил подробности контракта со SpaceX, но известно, что интернет будет предоставляться пассажирам компании бесплатно.

SpaceX говорила о возможностях установки антенн в самолетах с тех пор, как компания запустила услугу спутникового интернета. Вице-президент Starlink Джонатан Хофеллер подчеркнул, что рынок авиационного Wi-Fi «созрел для капитального ремонта».

Компания начала тестировать авиационную версию антенны и терминала Starlink более года назад. Испытания уже проходят на рейсах авиакомпании Delta.

Всего у Starlink около 250 000 подписчиков, включая как обычных, так и корпоративных клиентов.

В прошлом году компания Илона Маска обратилась за разрешением к регулятору для расширения Starlink на самолеты, корабли, грузовики и трейлеры.

У SpaceX имеется группировка из 2000 спутников для поддержки глобальной сети. За стандартный сервис подписчики платят $99 в месяц и $500 за премиум-уровень. Украина с начала полномасштабной войны получила 5000 терминалов Starlink с бесплатным тарифным планом.