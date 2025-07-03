Новости IT-бизнес 03.07.2025 в 11:04 comment views icon

Инженер-программист Amazon уже год работает по 30 минут в день — из-за «дискриминации» от коллег из Индии

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Инженер-программист Amazon уже год работает по 30 минут в день — из-за «дискриминации» от коллег из Индии

На сайте Blind, предназначенном для рабочих историй анонимных работников, завирусился пост разработчика из Amazon, который утверждает, что уже почти год работает всего по 30 минут в день.

Все якобы из-за того, что ему не доверяет команда, которая полностью состоит из инженеров родом из Индии.

«Я инженер-программист в Amazon, белый американец. Моя команда полностью индийская. Они не дают мне никакой реальной работы по программированию, всегда какая-то причина или оправдание».

Разработчик говорит, что изначально очень злился и хотел сменить команду, а потом смирился и даже обрадовался, что работая всего 30 минут в день может получать полноценную зарплату.

«Я здесь год, и мне нравится работать 30 минут в день. Они постоянно думают, что я уйду, но я никуда не ухожу. У меня есть документ, который по сути доказывает дискриминацию, но я не пытаюсь выдвигать обвинения. Так что теперь я просто собираю чеки в Amazon и даже не вижу свою команду лично, ха-ха».

Инженер назвал свои и действия команды «тихим противостоянием», которое никто «не признал вслух».

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Скриншот сообщения с сайта Blind

В комментариях к посту работники других IT-компаний делятся подобными историями:

«Верю автору, потому что со мной случилась такая же штука. Они пытаются показать руководству, что ты работаешь хуже всех. Со мной такого никогда не случалось в Amazon, но в Microsoft так и есть. Как и автор поста, я смирился с этим и просто плыву по течению».

Это не первая история, повествующая о «легких заработках» в Amazon — другой техработник писал в прошлом году на Reddit, что получает 400 000 в год за то, что… ничего не делает. За эту оплату мужчина в целом решил 7 запросов и установил одну автоматизированную информационную панель, которую создал за три дня с помощью ChatGPT (однако руководству сообщил, что на это ушло 3 месяца).

Ранее мы также рассказывали о студенте, который прошел техническое интервью в Amazon с помощью ИИ и получил оффер.

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