Техработник Amazon зарабатывает $400 000 в год за то, что… ничего не делает — и его до сих пор никто не разоблачил

Один из старших технических специалистов Amazon похвастался в соцсетях, что ему удалось зарабатывать большие деньги и почти ничего не делать в компании. Некоторое время мужчина переживал, что его разоблачат, однако гигант электронной коммерции до сих пор не узнал о его махинациях.

«Я присоединился к Amazon 1,5 года назад после того, как меня уволили из Google. С намерением «ничего не делать», получить деньги и, в конце концов, быть разоблаченным», — написал мужчина анонимно на Reddit (через hindustantimes).

Он уточнил, что работает старшим менеджером в одном из технических подразделений с зарплатой $370 000 в год.

«Без преувеличения я выполнил 0 из главных целей», — добавил мужчина, ссылаясь на внутреннюю систему оценки персонала Amazon.

За все это время он в целом решил 7 запросов и установил одну автоматизированную информационную панель, которую создал за 3 дня с помощью ChatGPT (однако руководству сообщил, что на это ушло 3 месяца). Менеджер уточняет, что и сейчас работает в Amazon, где большую часть своего 8-часового рабочего дня проводит на встречах.

В комментариях к публикации, которую впоследствии распространили и в Twitter, люди разделились в оценке такой практики:

«Этот человек разрушает систему для тех, кто действительно хочет работать и зарабатывать за честную работу».

«Человек, который работает 2 часа в день, получает зарплату за 8 и уделяет все это время личной жизни, семье и хобби, победитель этой жизни».