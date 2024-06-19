Руководство Amazon заказало себе концерт Foo Fighters на фоне увольнений и сокращения расходов на «поддержание духа»

Согласно внутренним сообщениям Amazon в Slack, на которые ссылается Business Insider, сотрудники критикуют компанию за проведение закрытого концерта Foo Fighters для высшего руководства после тяжелых лет увольнений и сокращений расходов. С конца 2022 года Amazon уволила более 27 тыс. работников и якобы сократила бюджет для повышения морального духа команды.
Однако в публикации от 30 мая говорится, что компания пригласила группу Foo Fighters, любимую группу генерального директора Энди Джесси, на частное мероприятие для сотрудников уровня директора и вице-президента. Концерт был частью мероприятия для высшего руководства глобальной сети Amazon под названием Ops Live.
Сотрудник Amazon опубликовал сообщение об этом в Slack с заголовком «бережливость», ссылаясь на один из декларируемых принципов руководства компании. Сообщение вызвало бурную реакцию других сотрудников:
«Наконец-то кто-то стремится быть лучшим работодателем на Земле (для [работников уровня] L8+)»
«Между тем в нашей команде нет бюджета на ежемесячный счастливый час»
«Ничего. Они же сами заплатили за свои бананы и кофе»
Похожие проблемы недавно заметили работники Spotify. Некоторые из них считают, что компания тратит слишком много на вечеринки и мероприятия на фоне увольнения тысяч людей и сокращения расходов. В ноябре Spotify отметил ежегодную кампанию Wrapped эксклюзивной вечеринкой в лондонском суперклубе. Через четыре дня после дорогой вечеринки компания сократила 1500 рабочих мест, включая некоторых сотрудников, которые работали над Wrapped.
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