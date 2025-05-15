YouTube будет вставлять рекламу в самые эмоциональные моменты видео — их будет определять ИИ

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Представьте: вы смотрите трогательное видео — признание на вершине горы, прощание героя или победу после долгого пути. И именно в тот момент, когда вас накрывают эмоции и вы ждете развязки, экран внезапно меняется — и появляется реклама. Не просто когда-либо, а специально в этот момент. Именно над таким форматом работает YouTube — он получил название Peak Points (чем не сюжет из «Черного зеркала»?).

О новом рекламном формате Google объявила во время презентации Upfront в Нью-Йорке. Его главная идея — вставлять рекламу в видео не случайно, а после наиболее эмоционально насыщенных моментов, когда зритель наиболее уязвим, сообщает TechCrunch. Презентационное видео демонстрирует, как это работает на практике. Нам показали предложение руки и сердца на лыжном курорте, а сразу за этим — рекомендованный рекламный ролик.

Peak Points работает на основе искусственного интеллекта Gemini для анализа видео на YouTube и определения моментов, которые, по его мнению, имеют самую высокую вовлеченность зрителей или наиболее эмоционально впечатляющие ─ которые больше всего «цепляют» зрителя. А дальше — бах! — реклама, когда у вас еще глаза на мокром месте или вы максимально вовлечены в историю. Идея в том, чтобы реклама попадала прямо в сердце, а не просто в паузу между фразами.

Раньше все было проще. В телевизионные времена рекламные блоки были запланированы: они не прерывали диалоги, не врывались в кульминацию, а режиссеры даже подстраивали сюжет так, чтобы реклама была уместной. Иногда она даже давала зрителям возможность переварить увиденное.

Теперь все иначе. Стриминговые сервисы вроде YouTube не имеют фиксированных блоков. И вот, чтобы сделать рекламу более эффективной, алгоритмы вчитываются в ваше эмоциональное состояние. Это эмоциональное таргетирование — не новинка в маркетинге, но теперь оно выходит на новый уровень. Peak Points, по сути, является эволюцией эмоционального таргетинга, где рекламный контент предоставляется на основе ваших эмоций в данный момент, а не ваших реальных потребностей или демографических покупательских привычек.

Point Peaks стремится принести пользу рекламодателям, используя тактику, направленную на привлечение внимания пользователей именно тогда, когда они больше всего заинтересованы контентом. Считается, что когда зрители переживают повышенное эмоциональное состояние, это приводит к лучшему запоминанию рекламы. Однако зрители могут считать эти перерывы неприятными, особенно когда они глубоко увлечены эмоциональной линией видео и хотят, чтобы реклама быстрее закончилась, чтобы продолжить просмотр. Поэтому пока неизвестно, чего получат рекламодатели от Peak Points больше — пользы или вреда?

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Пока что Peak Points еще не внедрен массово. Возможно, YouTube все же будет осторожным, чтобы не испортить опыт просмотра. А возможно — мы приближаемся к эпохе, где эмоции становятся товаром, а реклама — частью каждой сильной сцены.

Кстати, о товарах. Во время презентации YouTube показал еще один новый формат — интерактивную рекламу с каталогом товаров. Вы можете листать ассортимент и покупать, пока реклама еще продолжается. Если совместить эту функцию с Peak Points — имеем потенциальный взрыв: вы расстроены, растроганы или счастливы — и сразу получаете соблазнительное предложение купить что-то, что «поддержит» ваше эмоциональное состояние.

Новый рекламный подход YouTube — это не просто техническая инновация. Это уже вмешательство платформы в эмоциональное состояние зрителя и его использование в коммерческих целях. С одной стороны — более точная реклама. С другой — это еще одна сфера вмешательство ИИ в нашу жизнь.

Источник: androidpolice

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