YouTube начнёт показывать огромный рекламный баннер Masthead на главной странице своего приложения для телевизоров





Рекламы на YouTube скоро станет больше, и сама реклама в приложении станет крупнее. Google объявил о запуске формата Masthead в приложении для Smart-TV. Это означает, что теперь каждый раз при открытии YouTube вы будете наблюдать рекламный ролик на главной странице сервиса.

«Сегодня мы выводим наиболее заметное место для рекламы Masthead на экран телевизора. Рекламодатели могут обращаться к аудитории сразу после того, как пользователи открывают приложение YouTube и просматривают свою ленту на телевизоре. Masthead будет автоматически воспроизводиться через несколько секунд на всех совместимых устройствах. Таким образом ролики компаний и брендов всегда будут на переднем плане», – сообщается в блоге Google.

Всё бы ничего, да только размер этого баннера удивляет. Похоже, компания слегка переборщила с размерами, и теперь рекламой может быть занято больше половины главного экрана приложения. Проблема в том, что это мешает пользователям запускать видео, которые они хотят посмотреть – приходится прокручивать страницу вниз, чтобы добраться до рекомендаций. В общем, просто взгляните на картинку.

Masthead – особый формат, который представляет собой видеобаннер на главной странице YouTube. Он отображается в верхней части сайта и относится к списку зарезервированных мест размещения. Этой зимой компания начала тестировать Masthead на базе CPM-модели (размещение рекламы по фиксированной цене за тысячу показов). Летом этот формат стал доступен глобально.

Источник: Google