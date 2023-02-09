Иран модифицирует беспилотники Shahed-131, поставляемые россии, для нанесения максимального ущерба энергосистеме Украины – Conflict Armament Research

Иран модифицирует ударные беспилотники, поставляемые россии, для нанесения наибольшего ущерба объектам инфраструктуры на территории Украины.

Неразорвавшаяся боеголовка иранского беспилотника Shahed-131, обнаруженная в Одесской области в октябре 2022 года, согласно данным CNN, была исследована январе британской следственной организацией Conflict Armament Research совместно с украинскими военными.

Аналитики группы считают, что боеголовки длиной около 60 см были спешно модифицированы плохо подогнанными друг к другу слоями десятков мелких металлических осколков, которые при ударе разлетаются на большой радиус. Помимо этих осколков, вокруг боевой части расположены еще 18 более мелких зарядов, которые при расплавлении способны пробивать броню и создавать своеобразный взрывной эффект на 360 градусов.

Накопление этих элементов существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать оборудование электростанций, распределительных сетей, линий электропередач и трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы.

Боеголовки, предназначенные для боевых целей, таких как танки или артиллерийские орудия, имеют другую конструкцию: они обладают фронтальным кумулятивным зарядом, поражающим более концентрированные цели. Боеголовка, исследованная CAR, создает радиальный кумулятивный эффект, что ведет к большей площади поражения.

Беспилотники иранского производства, развернутые в Украине, содержат значительное количество американских и западных компонентов, что побудило администрацию Байдена расследовать, как технологии американского производства попадают в оружие. Изучение боеголовки Shahed-131 помогло аналитикам лучше понять, как Иран производит свои беспилотники.

«Было много предположений, что, возможно, эти взрывчатые вещества были очень грубыми, дешевыми и простыми. Глядя на боеголовку, становится ясно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе».

Российские войска стали все больше полагаться на беспилотники в своей кампании против критически важной инфраструктуры Украины — настолько, что их запасы дронов истощаются, всего через несколько месяцев после того, как Иран начал их поставки. По слухам, россия и Иран договорились о создании завода по производству дронов на территории россии.