Ютубер воссоздал детектор движения из фильмов "Чужой" — он работает

Вадим Карпусь

Вадим Карпусь

Автор новостей

Ютубер воссоздал детектор движения из фильмов "Чужой" — он работает

Вдохновленный недавним стартом сериала «Чужой: Земля», энтузиаст электроники Роб Смит создал «полностью рабочий детектор движения M314». Проект долго оставался лишь на чертежах — по словам Смита, около 10 лет, но теперь он завершил работу над этим устройством на базе Raspberry Pi. Автор утверждает, что трекер «может реально отслеживать движение на расстоянии примерно 15 метров». Конечно, как и в фильмах, устройство не покажет, что именно движется.

На своем YouTube-канале RobSmithDev автор рассказывает, что многие предыдущие попытки воспроизвести детектор движения M314 выглядели достоверно. Но на самом деле они только воспроизводили видео на экране вместо настоящего отслеживания. Зато устройство Смита действительно показывает движение на дисплее, способно «видеть» сквозь стены и имеет аутентичные синтезированные звуки.

Главным препятствием, из-за которого проект откладывался, стало отсутствие соответствующего радарного сенсора. Первым открытием для Смита стал модуль RCWL-0516 Arduino Radar Module, который работает на частоте 3,18 ГГц и позволяет анализировать отраженные сигналы. Это был прогресс по сравнению с инфракрасными датчиками, которые имели существенные ограничения.

Впрочем, в процессе работы компонент менялся несколько раз. Автор последовательно тестировал модели RCWL-0516, HFS-DC06H, HLK-LD2410, HLK-LD2420, и в конце концов остановился на новейшем DreamHAT+ Radar.

Информация об этом модуле случайно попала к нему на почту. Хотя устройство оказалось недешевым, оно обещало поддержку миллиметрового диапазона 60 ГГц и дальность в 15 метров. Этот радар отличался высокой точностью и хорошо подходил для интеграции с Raspberry Pi (4 или 5). По крайней мере, так утверждала реклама.

Однако в тестах Смит заметил, что реальная дальность оказалась вдвое меньше заявленной. А еще сенсор определял только одно движение одновременно. Вопрос — что делать, если пришельцев больше, чем один?

В дополнение к Raspberry Pi 4 Model B и DreamHAT+ Radar, Смит подобрал несколько других ключевых деталей — акселерометр и TFT-экран. Их характеристики и ссылки на модели он оставил в описании к видео.

Во второй половине видео (это лишь первая часть двухсерийного цикла) автор показал рабочий интерфейс с «радарным» дисплеем. Он даже смягчил линии дуг на сетке, чтобы изображение выглядело похожим на отпечаток старого ЭЛТ-монитора.

Не меньше внимания он уделил звуку. Аудиосопровождение в детекторе движения M314 играло ключевую роль в создании напряжения в оригинальных фильмах, и синтезированные переменные по высоте сигналы, которые Смит реализовал в своем устройстве, максимально приближены к оригиналу.

Автор также опубликовал список задач, которые еще нужно выполнить, так что работа продолжается. Во втором видео он обещает показать финальный вариант трекера, полный список компонентов и даже исходный код, чтобы желающие могли собрать собственный детектор движения M314 дома.

Источник: tomshardware

