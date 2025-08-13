На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами

Состоялся релиз сериала «Чужой: Земля» — первого проекта во франшизе о ксеноморфах, действие которого разворачивается на нашей планете.

Сюжет и хронология

«Чужой: Земля» — это приквел к оригинальному «Чужому» Ридли Скотта, события которого происходят в 2120 году. В это время Землей управляют пять крупных корпораций в составе Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд.

Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды — гуманоидных роботов с человеческим сознанием, где первым прототипом становится девушка Венди. Она добровольно участвует в миссии по вывозу таинственного груза с межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю. Предыдущие трейлеры дразнили, что нам покажут по меньшей мере 5 различных видов пришельцев, кроме привычного для серии ксеноморфа.

Актерский состав

Синди Чандлер — робот-гибрид Венди с сознанием ребенка

Тимоти Олифант — Кирш, синтетик и наставник Венди

Алекс Лотер — солдат-медик Си Джей

Бабу Сизэй — киборг Вейланд-Ютани

Адарш Гурави, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Кит Янг и Джонатан Аджаи — гибриды Продиджи

Сэмюэл Бленкин — Бой Кавалье, гендиректор Продиджи

Аде Эдмондсон — Атом Эйнс, правая рука Кавалье

Сандра Й Сенсиндивер — руководительница Вейланд-Ютани

Эсси Дэвис и Дэвид Рисдал — ученые Дэйм и Артур Сильвия, наблюдающие за программой гибридов

Оценки

Критики оценили сериал «Чужой: Земля», как третий лучший проект во франшизе, который уступает лишь фильму Джеймса Кэмерона и имеет одинаковый рейтинг с «Чужим» Ридли Скотта — 93% на Rotten Tomatoes на основе 68 рецензий профильных изданий.

Сайт Games Radarопределяет шоу, как «смелое, часто насильственное и яростно интересное», тогда как Rolling Stone сравнивает его с «Фарго», отмечая, что шоураннер Ноа Хоули «взял концепцию, которая не имеет права не сработать на телевидении, и превратил ее в нечто увлекательное и удивительное». В рецензии The Hollywood Reporter «Чужой: Земля» описывают как нечто «зажигательное и временами громоздкое», что в итоге становится «захватывающей эпопеей о личности, гордыне и, конечно же, первобытном удовольствии от наблюдения за тем, как людей коренным образом поражают космические монстры».

С релизом первых двух эпизодов появились и зрительские оценки. Они несколько ниже, но все же приличные — 81% на основе 100+ отзывов. Большинство комментариев положительные, но среди нареканий упоминаются заниженный темп повествования, устаревшие спецэффекты и сюжет, а также недовольство актерской игрой.

«Это «Чужой» и одновременно что-то новое и свежее. Думаю, что они представили идеи «Прометея» лучше, чем в приквелах. Человечество играет роль бога, корпоративная жадность важнее человеческой жизни. Венди кажется замечательной главной героиней, не могу дождаться третьего эпизода», — написал один из зрителей.

Расписание выхода эпизодов

Сейчас для просмотра на FX и Hulu доступны два эпизода из всего восьми. Остальные будут выходить каждый вторник до 23 сентября включительно.

Эпизод 1: Neverland — 12 августа 2025 года

Эпизод 2: Mr. October — 12 августа 2025 года

Эпизод 3: Metamorphosis — 19 августа 2025 года

Эпизод 4: Observation — 26 августа 2025 года

Эпизод 5: Emergence — 2 сентября 2025 года

Эпизод 6: The Fly — 9 сентября 2025 года

Эпизод 7: In Space, No One — 16 сентября 2025 года

Эпизод 8: The Real Monsters — 23 сентября 2025 года

Что дальше для «Чужого»?

Сериал «Чужой: Земля» нацелен стать следующей телевизионной сенсацией — вроде «Игры престолов» или «Одних из нас», по словам его шоураннеров, которые представляют создание 2, 3, 4 сезонов и далее. Официально продолжение никто не одобрял, но учитывая большое внимание к шоу, оно вполне вероятно.

Параллельно Феде Альварес обсуждает сиквел к прошлогоднему фильму «Чужой: Ромул», который заработал кассу, обеспечившую ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии. Что касается человека, который начал серию о ксеноморфах, Ридли Скотта, то режиссер заявил, что официально покончил с франшизой (однако в «Чужой: Земля» все еще взял на себя роль продюсера).

В ноябре также ждем релиз фильма «Хищник: Планета смерти», который в трейлере демонстрировал некоторые интересные отсылки к «Чужому».