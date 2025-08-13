Новости Кино 13.08.2025 comment views icon

На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

На FX стартовал сериал "Чужой: Земля" с первыми двумя эпизодами

Состоялся релиз сериала «Чужой: Земля» — первого проекта во франшизе о ксеноморфах, действие которого разворачивается на нашей планете.

Сюжет и хронология

«Чужой: Земля» — это приквел к оригинальному «Чужому» Ридли Скотта, события которого происходят в 2120 году. В это время Землей управляют пять крупных корпораций в составе Вейланд-Ютани, Продиджи, Линч, Динамик и Трешолд.

Киборги и синтетики сосуществуют с людьми, но босс Продиджи изобретает гибриды — гуманоидных роботов с человеческим сознанием, где первым прототипом становится девушка Венди. Она добровольно участвует в миссии по вывозу таинственного груза с межгалактического корабля после его аварийной посадки на Землю. Предыдущие трейлеры дразнили, что нам покажут по меньшей мере 5 различных видов пришельцев, кроме привычного для серии ксеноморфа.

Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX
Кадры из сериала «Чужой: Земля» / FX

Актерский состав

  • Синди Чандлер — робот-гибрид Венди с сознанием ребенка
  • Тимоти Олифант — Кирш, синтетик и наставник Венди
  • Алекс Лотер — солдат-медик Си Джей
  • Бабу Сизэй — киборг Вейланд-Ютани
  • Адарш Гурави, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Кит Янг и Джонатан Аджаи — гибриды Продиджи
  • Сэмюэл Бленкин — Бой Кавалье, гендиректор Продиджи
  • Аде Эдмондсон — Атом Эйнс, правая рука Кавалье
  • Сандра Й Сенсиндивер — руководительница Вейланд-Ютани
  • Эсси Дэвис и Дэвид Рисдал — ученые Дэйм и Артур Сильвия, наблюдающие за программой гибридов

Оценки

Критики оценили сериал «Чужой: Земля», как третий лучший проект во франшизе, который уступает лишь фильму Джеймса Кэмерона и имеет одинаковый рейтинг с «Чужим» Ридли Скотта — 93% на Rotten Tomatoes на основе 68 рецензий профильных изданий.

Сайт Games Radarопределяет шоу, как «смелое, часто насильственное и яростно интересное», тогда как Rolling Stone сравнивает его с «Фарго», отмечая, что шоураннер Ноа Хоули «взял концепцию, которая не имеет права не сработать на телевидении, и превратил ее в нечто увлекательное и удивительное». В рецензии The Hollywood Reporter «Чужой: Земля» описывают как нечто «зажигательное и временами громоздкое», что в итоге становится «захватывающей эпопеей о личности, гордыне и, конечно же, первобытном удовольствии от наблюдения за тем, как людей коренным образом поражают космические монстры».

Кадри з серіалу "Чужий: Земля" / FX
Кадры из сериала «Чужой: Земля» / FX

С релизом первых двух эпизодов появились и зрительские оценки. Они несколько ниже, но все же приличные — 81% на основе 100+ отзывов. Большинство комментариев положительные, но среди нареканий упоминаются заниженный темп повествования, устаревшие спецэффекты и сюжет, а также недовольство актерской игрой.

«Это «Чужой» и одновременно что-то новое и свежее. Думаю, что они представили идеи «Прометея» лучше, чем в приквелах. Человечество играет роль бога, корпоративная жадность важнее человеческой жизни. Венди кажется замечательной главной героиней, не могу дождаться третьего эпизода», — написал один из зрителей.

Расписание выхода эпизодов

Сейчас для просмотра на FX и Hulu доступны два эпизода из всего восьми. Остальные будут выходить каждый вторник до 23 сентября включительно.

  • Эпизод 1: Neverland — 12 августа 2025 года
  • Эпизод 2: Mr. October — 12 августа 2025 года
  • Эпизод 3: Metamorphosis — 19 августа 2025 года
  • Эпизод 4: Observation — 26 августа 2025 года
  • Эпизод 5: Emergence — 2 сентября 2025 года
  • Эпизод 6: The Fly — 9 сентября 2025 года
  • Эпизод 7: In Space, No One — 16 сентября 2025 года
  • Эпизод 8: The Real Monsters — 23 сентября 2025 года
Серіал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізуСеріал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізуПерший трейлер серіалу «Чужий: Земля» показав п'ять видів прибульців із натяком на ХижакаСеріал «Чужий: Земля» — нові кадри, подробиці сюжету та дата релізу

Что дальше для «Чужого»?

Сериал «Чужой: Земля» нацелен стать следующей телевизионной сенсацией — вроде «Игры престолов» или «Одних из нас», по словам его шоураннеров, которые представляют создание 2, 3, 4 сезонов и далее. Официально продолжение никто не одобрял, но учитывая большое внимание к шоу, оно вполне вероятно.

Параллельно Феде Альварес обсуждает сиквел к прошлогоднему фильму «Чужой: Ромул», который заработал кассу, обеспечившую ему второе место в рейтинге самых больших заработков серии. Что касается человека, который начал серию о ксеноморфах, Ридли Скотта, то режиссер заявил, что официально покончил с франшизой (однако в «Чужой: Земля» все еще взял на себя роль продюсера).

В ноябре также ждем релиз фильма «Хищник: Планета смерти», который в трейлере демонстрировал некоторые интересные отсылки к «Чужому».

Популярные новости

arrow left
arrow right
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Трейлер 2 сезона «Песочного человека» — Тор, Локи и Один вместе с Люцифером в мире Морфея
«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»: трейлер 3 сезона, который напоминает Resident Evil 4 — сериал продлили на 4 сезон
Сериал "Рыцарь семи королевств" продлили на 2 и 3 сезоны, в каждом — по 6 эпизодов продолжительностью 30-35 минут
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul - Shadow Lord и «Асока»
«Покрученный металл» вернется на Peacock 31 июля — трейлер 2-го сезона с Акселем, Калипсо и турниром
«Миротворец» путешествует по параллельным мирам в новом трейлере, а Джеймс Ганн рассказывает о мире DCU
Звезды «Пацанов» в новом трейлере «Поколения V» — второй сезон станет прологом финала главного сериала
Кастинг сериала «Ведьмак» подтверждает Туссент в финальном сезоне
Все номинанты «Эмми-2025»: ни слова об «Игре в кальмара», сразу два лидера Apple TV+ и первая номинация для Харрисона Форда в 83 года
Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона
Первый взгляд на нового Гарри Поттера в сериале HBO — съемки официально стартовали
«Декстер: Воскрешение» выйдет 12 июля с украинской озвучкой — Megogo и Киевстар ТВ получили права на показ сериалов Paramount+
Wolfenstein станет сериалом — Amazon привлекла авторов «Фолаут» и «Мира Дикого Запада»
Сериал «Гарри Поттер» представил первый кадр с новым Хагридом
Fallout 76 получит больше контента по сериалу Amazon — несмотря на разницу в 194 года
Космическая «Игра престолов»: на Apple TV+ стартовал третий сезон Sci-Fi сериала «Основание» с идеальными 100% от Rotten Tomatoes
Третий сезон «Игры в кальмара» побил рекорд по просмотрам Netflix за 3 дня — несмотря на ужасные оценки зрителей
Джоан Роулинг прочитала сценарий сериала о Гарри Поттере: «Первые два эпизода — чрезвычайно хороши»
Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить