Новости IT-бизнес 26.01.2024 в 16:07 comment views icon

ОБНОВЛЕНО: Из украинского студии Stellarium (разработчик «Голодный Путь») ушла команда программистов и художников

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ОБНОВЛЕНО: Из украинского студии Stellarium (разработчик «Голодный Путь») ушла команда программистов и художников

После нескольких положительных новостей от украинской студии Stellarium о приближении релиза игры Famine Way / Голодный Путь несколько месяцев царила информационная тишина об этом проекте. Но последние события наводят на мысль, что эта игра о Голодоморе 1932-33 годов, к сожалению, скорее всего не выйдет.

Оказалось, что студию покинула большая часть команды. Это следует из публикации художницы, работавшей над Famine Way и пролившей свет на внутреннюю ситуацию в компании. Она заявляет, что в Stellarium царила не самая лучшая атмосфера. По ее словам, работать приходилось фактически безвозмездно, а в плане менеджмента царил полный беспорядок, что приводило к дублированию работы. Кроме того, в компании наблюдалось агрессивное отношение к работникам.

Также уже бывшая сотрудница обвиняет руководство в некомпетентности, волоките с контрактами, агрессии и распрях между собой. В конце концов, она решила уйти из студии Stellarium. Также об увольнении заявили отделы программистов и художников. В то же время руководство, судя по всему, не выходило на связь.

Информацию о нездоровой ситуации в компании и массовых увольнениях подтвердила соучредитель Stellarium. Она сообщила, что «также ушла из команды вместе со всеми».

С учетом приведенных фактов, похоже, что игра Famine Way / Голодный Путь от Stellarium уже не выйдет. Также под большим вопросом судьба другого проекта студии – Great Hopes City. Хотя у бывших участников команды есть мысли по поводу того, чтобы снова объединиться, но уже независимо от нынешних руководителей Stellarium. Это возможно после отдыха.

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ОБНОВЛЕНО: Сложившуюся ситуацию ресурсу DOU дополнительно прокомментировала Art Lead Famine Way. Она объяснила, что все претензии направлены только к руководству – Матвею Близнюку и Соломии Близнюк. По ее словам, «работников, которые работали бесплатно, за идею продвижения украинского и действительно хотели создать этот важный проект, со стороны руководства не считали специалистами и людьми в целом».

Она также добавила, что одной из основных причин недовольства работников стал договор. Хотя поначалу разработчикам вместо традиционной зарплаты обещали выплачивать проценты от продаж игры, в договоре этих пунктов не было. Зато их заставляли открыть ФОП 3-й групп без компенсации единого налога и ЕСВ. В то же время, руководство обесценивало труд людей и было готово набрать других, готовых работать безвозмездно.

 

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