З завтрашнього дня і до кінця літа перестане ходити швидкісний трамвай на Борщагівку (тимчасові автобуси, схеми руху)





Департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив, що через капітальний ремонт вулиці Борщагівської у Солом’янському районі до 15 серпня закриють рух швидкісного трамвая від станції «Старовокзальна» до станції «Гната Юри». Перекриття руху маршрутів №1 та №3 попередньо планується із середи, 2 червня 2021 року.

Як ідеться у розпорядженні КМДА № 1195, трамвайний рух тимчасово закриють через капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вул. Борщагівської та вул. Вадима Гетьмана. Зокрема, тут заплановано влаштувати гідроізоляцію мостової споруди в межах трамвайного полотна та посадкової платформи.

Замовником капітального ремонту є КК «Київавтодор». Комунальна корпорація має забезпечити дотримання вимог законодавства щодо порядку виконання будівельних робіт, а також вільний та безпечний рух пішоходів і транспортних засобів.

На час виконання робіт будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту. «Київпастранс» організує роботу трамвая № 2 та тимчасових автобусних маршрутів, а саме:

трамвайний маршрут № 2 «Проспект Академіка Корольова – станція «Ромена Роллана» за наступною схемою: просп. Академіка Корольова – вул. Симиренка – б-р Кольцова – вул. Володимира Покотила – просп. Леся Курбаса;

тимчасовий автобусний маршрут № 1-Т «Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна» за наступною схемою: вул. Симиренка – вул. Сім’ї Сосніних – б-р Кольцова – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Зодчих (у зворотному напрямку вул. Володимира Покотила) – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна;

тимчасовий автобусний маршрут № 3-Т «Кільцева дорога – вул. Старовокзальна»: просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Старовокзальна.

Інтервали руху в будні дні складе: маршрут № 1-Т – 2-3 хв у години пік, 5-6 хв у інший час; маршрут № 3-Т – 1-2 хв у години пік, 5 хв у інший час. Інтервал на вихідних: маршрут № 1-Т – 4-6 хв; маршрут № 3-Т – 4-6 хв.

Нагадаємо, що 30 квітня Київпастранс оголосив тендер на створення техніко-економічного обґрунтування гучного «трамваю в центр» – продовження лінії швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту».

Джерело: КМДА (1, 2)