Швидкісний трамвай від Старовокзальної до «Палацу спорту». Київпастранс оголосив тендер на обґрунтування проєкту вартістю 4,5 мільйона гривень





30 квітня Київпастранс оголосив тендер на створення техніко-економічного обґрунтування (документ, який є основою для подальшого проєктування) гучного «трамваю в центр» – продовження лінії швидкісного трамвая від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац спорту», звернув увагу «Хмарочос».

Очікувана вартість закупівлі — 4,5 мільйона гривень. Саме до цієї суми Департамент економіки КМДА у березні збільшив кошторис проєкту від початкових півтора мільйона гривень.

Згідно з технічним завданням, виконавці мають розробити не менш як чотири варіанти трасування трамвайної лінії та визначити оптимальний. На прикладах візуалізацій вулиці, які було оприлюднено велосектором КМДА та прикріплено до техзавдання, можна побачити обов’язкову велосипедну доріжку. Серед інших основних вимог до проєкту:

відповідність принципам універсального дизайну — комфортне та безпечне середовище для всіх користувачів, будь-якого віку і потреб;

впровадження заходів з адаптації до кліматичних змін;

варіанти реорганізації дорожнього руху на Вокзальній площі, які оптимізують громадський транспорт, рух автівок, пішоходів, паркування та велоінфраструктуру;

варіанти дизайну вулиць, профіль яких буде змінено внаслідок будівництва нової трамвайної лінії;

врахування проєкту веломаршруту «Солом’янка — Центр».

Ідею швидкісного трамвая в центр почали обговорювати ще у 2017 році. Проєкт трамвайної лінії від вулиці Старовокзальної до станції метро «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу було розроблено за рекомендаціями Світового банку. Вважається, що такий трамвай зміг би розвантажити трафік центру міста, станції метро «Вокзальна», а також переходи між станціями «Золоті Ворота», «Театральна», «Хрещатик» та «Майдан Незалежності». Трамвайна лінія також може стати альтернативою маршруткам і переповненому метро.

За попередньою оцінкою Міністерства фінансів, вартість реалізації проєкту швидкісного трамвая в центр складе 37,5 мільйона доларів. Ці кошти готовий надати Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

Раніше повідомлялось, що всі будівельні роботи будуть завершені у 2023 році, а гарантований ресурс лінії складе 10 років.