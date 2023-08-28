С начала войны 401 компания уже лишилась «российского следа», несмотря на мораторий. Вот 10 самых крупных по выручке в 2022 году

С начала полномасштабной войны более четырех сотен украинских компаний лишились «российского следа», несмотря на законодательные ограничения, введенные с целью защиты национальных интересов Украины, выяснили в Опендатабот. Это важно, ведь фиксируются нередкие случаи формального изменения собственников, а не реального, запрещенного законодательством.
В Украине продолжает действовать мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, владельцами которых являются граждане России — ограничения ввели после полномасштабной военной агрессии России, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины. В то же время многие бизнесы в Украине пытаются скрыть бизнес-связи со страной-агрессором, используя лазейки в законодательстве. Так, в настоящее время право вносить изменения имеют отдельные категории граждан России, которые являются владельцами компаний — в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%. Также законодательно не определены никакие ограничения в отношении граждан россии, которые изменили гражданство на любую другую страну, не считающейся страной-агрессором в соответствии с законодательством Украины.
По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании с регистрацией в Украине. За полтора года полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты, 401 компания скрыла российский след — внесла соответствующие изменения и удалила владельцев и бенефициаров из России.
Так выглядит крупнейшие 10 компаний по выручке по результатам 2022 года, которые убрали связи с агрессором после начала полномасштабной войны.
|Место
|Название
|Обороты
|1
|ООО «ФРИ-СИСТЕМ»
|2388158000
|2
|ООО «АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД»
|1554992000
|3
|ООО «ТС ТРЕЙД»
|916704000
|4
|ООО «АРТЛАЙН ИНТЕГРАЦИЯ»
|847459900
|5
|ООО «ХАНЗЕ АГРИ УКРАИНА»
|785347000
|6
|ООО «ВОСТ ГРУПП»
|488529000
|7
|ООО «ГЕРБОР-ХОЛДИНГ»
|438726000
|8
|ООО «АКС-ОДЕССА»
|438269000
|9
|ООО «ГАЙСИНСКИЙ МОЛОКОЗАВОД»
|411064000
|10
|ООО «ЧЗА»
|390914000
Опендатабот не убирает обозначения о наличии собственников с рф/рб в карточках компаний даже после их смены — пока это остается одним из эффективных онлайн-инструментов для отслеживания таких случаев «переобувания» с бумажной, а не фактической, сменой собственников/бенефициаров с целью сокрытия токсического русского следа.
Work.ua припинив будь-яку співпрацю з PepsiCo, Nestle та всіма іншими брендами, що не вийшли з російського ринку