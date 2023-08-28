С начала войны 401 компания уже лишилась «российского следа», несмотря на мораторий. Вот 10 самых крупных по выручке в 2022 году

С начала полномасштабной войны более четырех сотен украинских компаний лишились «российского следа», несмотря на законодательные ограничения, введенные с целью защиты национальных интересов Украины, выяснили в Опендатабот. Это важно, ведь фиксируются нередкие случаи формального изменения собственников, а не реального, запрещенного законодательством.

В Украине продолжает действовать мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, владельцами которых являются граждане России — ограничения ввели после полномасштабной военной агрессии России, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины. В то же время многие бизнесы в Украине пытаются скрыть бизнес-связи со страной-агрессором, используя лазейки в законодательстве. Так, в настоящее время право вносить изменения имеют отдельные категории граждан России, которые являются владельцами компаний — в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%. Также законодательно не определены никакие ограничения в отношении граждан россии, которые изменили гражданство на любую другую страну, не считающейся страной-агрессором в соответствии с законодательством Украины.

По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил российский след у 20 881 компании с регистрацией в Украине. За полтора года полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты, 401 компания скрыла российский след — внесла соответствующие изменения и удалила владельцев и бенефициаров из России.

Так выглядит крупнейшие 10 компаний по выручке по результатам 2022 года, которые убрали связи с агрессором после начала полномасштабной войны.

Опендатабот не убирает обозначения о наличии собственников с рф/рб в карточках компаний даже после их смены — пока это остается одним из эффективных онлайн-инструментов для отслеживания таких случаев «переобувания» с бумажной, а не фактической, сменой собственников/бенефициаров с целью сокрытия токсического русского следа.