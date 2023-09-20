Новости Софт 20.09.2023 в 17:54

За полгода доверие украинцев к официальным источникам упало до 49%, 90% ─ сталкиваются с фейками [исследование Viber]

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Rakuten Viber провела опрос и узнала, каким источникам новостей доверяют украинцы. В опросе в официальном канале Viber Украина приняли участие около 40 тыс. пользователей.

Выяснилось, что половина украинцев (49%) читают исключительно СМИ и верифицируемые каналы госорганов. Вместе с тем 21% респондентов вдобавок к проверенным каналам также просматривают и на неофициальные – в поисках более оперативных новостей. Кроме того, 9% опрошенных доверяют сообщениям от близких, 6% пользуются информацией блогеров и экспертов. В то же время 15% украинцев совсем не верят каким-либо новостям сейчас.

Стоит отметить, что в апреле 2023 года Rakuten Viber проводила схожий опрос: тогда СМИ и верифицированные каналы государственных органов в качестве единственного источника новостей избрали 63% респондентов. Так что украинцы постепенно теряют интерес и доверие к официальным источникам. Неофициальным каналам доверяли только 2% украинцев. В этом сегменте, напротив, наблюдается стремительный рост. Доверие к блогерам и экспертам осталось неизменным (5%), как и близким (9%). Количество украинцев, не верящих новостям вообще, уменьшилось: полгода назад каждый пятый респондент (20%) ставил под сомнение любую информацию в сети.

Также Rakuten Viber узнавала, сталкивались ли украинцы с фейками и как реагируют на них. 90% опрошенных сталкивались с ложными новостями. Однако реакция на дезинформацию среди украинцев отличается. Более половины опрошенных (58%) не обращают внимания на фейки. Только треть украинцев (32%) противодействуют распространению ложных новостей:

  • 17% отписываются от каналов с таким содержимым
  • 8% предупреждают близких
  • 7% подают жалобу на контент и блокируют источник.

В то же время, 10% респондентов ответили, что никогда не сталкивались с фейками.

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