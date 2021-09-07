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В середине августа немецкий автопроизводитель Porsche начал тизерить концепт нового электромобиля, официально представить который пообещал на выставке IAA Mobility 2021. В итоге новинкой оказался гоночный спорткар Porsche Mission R, предназначенный для участия в монокубковых чемпионатах.

В так называемом режиме квалификации полноприводный электромобиль Porsche Mission R мощностью почти 1100 л.с. (1088 л.с. / 800 кВт) разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,5 секунды. Максимальная скорость составляет более 300 км/ч. Для сравнения — в реальных условиях гоночных трасс этот электрический болид показывает то же время на круге, что и современный Porsche 911 GT3 Cup.

Благодаря новым электродвигателям и аккумуляторным элементам с непосредственным масляным охлаждением концепт Porsche Mission R развивает в гоночном режиме постоянную мощность 680 л.с. (500 кВт). На передней оси установлен электродвигатель мощностью до 320 кВт (435 л.с.), а мощность второго электродвигателя в задней части модели может достигать 480 кВт (653 л.с.).

Благодаря 900-вольтной технологии и системе Porsche Turbo Charging с мощностью до 340 кВт время заряда батареи с 5% до 80% занимает всего 15 минут. Porsche Mission R при длине 4326 мм несколько короче современного 718 Cayman, но при этом ощутимо шире (1990 мм) и ниже (1190 мм).

Помимо прочего, для Mission R была усовершенствована система активной аэродинамики Porsche Active Aerodynamics (PAA). В ее состав входит система сокращения аэродинамического сопротивления (Drag Reduction System, DRS) на базе ламелей в обоих боковых воздухозаборниках в передней части (по три на сторону) и регулируемого двусоставного антикрыла.

Кузов электромобиля создан из специального пластика с усилением из натуральных волокон (NFK). Их основу образуют льняные волокна, производимые в сельском хозяйстве. Этот экологичный материал применяется для изготовления переднего сплиттера, диффузора и боковых порогов. В салоне Mission R из данного материала выполнены внутренние детали дверей, задней стенки и сиденья.

Расположенный внутри рулевого колеса дисплей отображает всю наиболее важную для гонщика информацию. Монитор над рулевой колонкой служит для вывода изображения с боковых камер, а также с центральной камеры заднего вида. Сенсорный дисплей справа от сиденья служит для отображения биометрических данных пилота. Дополнительные камеры в салоне обеспечивают возможность прямой трансляции по время гонки.

Интересно, что монококоподобный кокпит Porsche Mission R из усиленного углеволокном пластика выполнен в виде модуля, и идентичный модуль может использоваться вне автомобиля в качестве симулятора для киберспортивных соревнований. Новую конструкцию крыши из карбона инженеры и дизайнеры Porsche называют «экзоскелетом» — она сочетает в себе функции защитного каркаса и оболочки крыши.





В Porsche отметили, что компания уделяет своим клиентским командам особое внимание. С момента первой гонки кубка Porsche Carrera Cup в Германии, состоявшейся 31 год назад, производитель спорткаров выпустил и передал клиентам более 4400 кубковых автомобилей. На данный момент этот гоночный автомобиль принимает участие в 30 монокубках во всем мире. Перед гоночным сезоном 2021 года на рынок вышла самая новая версия 911 GT3 Cup на основе поколения 992.

Источник: Porsche