Новости Украина 24.02.2026

Закрыть небо, остановить врага, лишить россию денег: три шага к миру от Михаила Федорова

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Закрити небо, зупинити ворога, позбавити росію грошей: три кроки до миру від Михайла Федорова

Идет уже четвертый год полномасштабного российского вторжения. В эту печальную годовщину министр обороны Украины Михаил Федоров представил новый план, который должен принудить россию к миру. Он состоит из трех конкретных целей: закрыть небо, остановить врага везде — на земле, в море и киберпространстве — и лишить россию денег на войну.


Михаил Федоров подробнее остановился на каждом из этих пунктов.

Закрыть небо

Первая задача, по словам министра обороны, заключается в полном контроле воздушного пространства. Амбициозная цель состоит в том, чтобы видеть 100% воздушных угроз в реальном времени и сбивать не менее 95% ракет и дронов. Для этого запускают многоуровневую «малую» ПВО, масштабируют перехватчики и меняют организацию системы. Контроль над небом позволит городам жить в привычном ритме, экономике работать, а людям — чувствовать себя безопаснее.



Остановить продвижение врага

Сейчас российские захватчики пытаются продвигаться и несут большие потери. В Донецкой области россия уже платит высокую цену: 156 солдат на каждый квадратный километр захваченной территории. Ориентир для власти — более 200 уничтоженных оккупантов на км². При таком уровне потерь наступление просто останавливается, считает министр обороны. Параллельно в ведомстве меняют закупки, завершают корпусную реформу, перестраивают систему подготовки и управления на основе данных.




Лишение врага экономического ресурса

Третья задача плана Михаила Федорова — перекрыть россии финансовый кислород. Войну финансируют нефтяные доходы, в частности через так называемый «теневой флот». Украина продвигает усиление санкций, координацию с партнерами, совместные действия в море и стратегию противодействия этому флоту. Задача состоит в том, чтобы сделать дефицит бюджета россии в этом году крупнейшим в истории. Отдельно готовят шаги противодействия в «когнитивном домене».



Реализация этого плана опирается на партнерства, технологическое преимущество и точные данные. Украина привлекает рекордную помощь для закупки дронов, выплат военным и усиления ПВО. Украине необходимо опережать врага минимум на десять шагов в каждом технологическом цикле. В Минобороны отмечают, что через систему еБалов в DELTA военные уже получают качественные данные с поля боя. Следующий шаг — превратить их в решающую силу: видеть больше, думать быстрее, бить точнее.



«Мир в Украине наступит тогда, когда небо будет закрыто, российская армия потеряет наступательный потенциал, экономика России не выдержит нагрузки. Мы ежедневно работаем, чтобы это произошло. Чтобы каждый день войны стал угрозой для существования россии», — подытожил Михаил Федоров.

Источник: Минобороны

