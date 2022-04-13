Закрыт один из крупнейших хакерских ресурсов RaidForums, продававший краденую информацию. Арестован предполагаемый 21-летний администратор и двое его сообщников

Правоохранительные органы закрыли RaidForums — популярный хакерский сайт, который использовался для покупки и продажи доступа к украденным базам данных, включая пароли, данные кредитных карт и номера социального страхования.

Министерство юстиции США конфисковало интернет-домены RaidForum (raidforums.com, Rf.ws и Raid.lol), а федеральная прокуратура предъявила обвинения по шести пунктам предполагаемому администратору ресурса — 21-летнему гражданину Португалии по имени Диогу Сантос Коельйо. Полиция Великобритании арестовала его в Южном Лондоне 31 января. США добиваются экстрадиции.

Прекратить деятельность RaidForums удалось благодаря операции TOURNIQUET, координируемой Европолом для поддержки независимых расследований в США, Великобритании, Швеции, Португалии и Румынии. Арестованы также двое сообщников Коельйо.

Компания по мониторингу киберпреступности Hudson Rock охарактеризовала RaidForums как «самый важный глобальный форум по киберпреступности, существовавший за последние годы».