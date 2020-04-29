Завтра Xiaomi представит новый среднеуровневый смартфон Mi Note 10 Lite

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Завтра, 30 апреля, Xiaomi проведет очередное онлайн-мероприятие по случаю анонса важного продукта — смартфона Xiaomi Mi Note 10 Lite. Да, речь идет о более доступной версии прошлогоднего 108-мегапиксельного камерофона Xiaomi Mi Note 10, чей жизненный цикл неожиданно оборвался через 4,5 месяца после выхода.

Официальное рекламное изображение подтверждает, что спереди Xiaomi Mi Note 10 Lite будет выглядеть идентично Xiaomi Mi Note 10. Сзади же Xiaomi Mi Note 10 Lite выглядит по-другому — она получила более массивную основную камеру в прямоугольном блоке в левом верхнем углу.

По предварительным данным, Xiaomi Mi Note 10 Lite получит изогнутый дисплей AMOLED диагональю 6,47 дюйма разрешением 2340х1080 пикселей с соотношением сторон 19,5:9 и встроенным сканером отпечатков пальцев, SoC Qualcomm Snapdragon 730G и аккумулятор емкостью 5260 мА•ч с поддержкой быстрой 30-ваттной зарядки. Подробностей о конфигурации основной камеры пока нет, но понятно, что 108-мегапиксельного модуля можно не ждать. Предположительно, главный модуль квадрокамеры Xiaomi Mi Note 10 Lite будет 64-мегапиксельным. Также можно предположить наличие «телевика», «сверхширика», и модуля оценки глубины сцены.

Интереснее всего, конечно же, во сколько будет оценен Xiaomi Mi Note 10 Lite. Увы, пока об этом нет ни слова, но ждать анонса осталось меньше суток.

Источник: GSM Arena