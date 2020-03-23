Завтра Xiaomi представит Redmi K30 Pro. Все что известно о новом флагмане бренда Redmi
Уже завтра, 24 марта, Xiaomi представит свой следующий потенциальный хит — смартфон Redmi K30 Pro. О грядущей новинке мы знаем уже почти все и за последние дни в сеть слили все, что только можно, но вот данных о ценах пока не было.
Напомним, Redmi K30 Pro расположится на ступень выше представленных в прошлом году моделей Redmi K30. Предполагается, что в итоге Redmi K30 и Redmi K30 Pro выйдут в Европе под именами Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.
Итак, предыдущие утечки указывали на две конфигурации памяти у базового Redmi K30 Pro (6/128 и 8/128 ГБ) и три у топового Redmi K30 Pro Zoom Edition (8/128, 8/256 и 12/512 ГБ), выделяющегося системой непрерывного зума (Smooth Zoom). Свежие данные из Китая указывают, что Redmi K30 Pro в версии 8/128 ГБ будет стоить 3699 юаней ($521), а Redmi K30 Pro Zoom Edition в той же конфигурации — 3999 юаней ($563). Для сравнения, Redmi K30 в прошлом году стартовал с отметки 3299 yuan ($465). С другой стороны, данных о цене базовой конфигурации Redmi K30 Pro пока нет.
Предварительные технические характеристики Redmi K30 Pro:
- SoC Qualcomm Snapdragon 865, дополненная высокоэффективной СО, двухрежимным 5G, быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1;
- экран E3 Super AMOLED (без каких-либо вырезов и отверстий) диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 60 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м, контрастностью 5 000 000:1 и поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+;
- основная квадрокамера с главным сенсором Sony IMX686 формата 1/1,7 дюйма разрешением 64 Мп (9248 x 6944 пикселей). Оптическая стабилизация не только в основном модуле, но и в телеобъективе, обеспечивающим 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум. Фронтальная камера будет выдвижной с защитой от повреждений, светодиодной подсветкой (пять цветов) и ресурсом в 300 000 циклов;
- аккумулятор емкостью 4500 мА•ч с поддержкой быстрой 33-ваттной зарядки;
- другие особенности: защита от влаги по стандарту IP53 (сертификация IP нехарактерна для смартфонов производителя) и ИК-порт для управления бытовой техникой.