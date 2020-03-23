Завтра Xiaomi представит Redmi K30 Pro. Все что известно о новом флагмане бренда Redmi





Уже завтра, 24 марта, Xiaomi представит свой следующий потенциальный хит — смартфон Redmi K30 Pro. О грядущей новинке мы знаем уже почти все и за последние дни в сеть слили все, что только можно, но вот данных о ценах пока не было.

Напомним, Redmi K30 Pro расположится на ступень выше представленных в прошлом году моделей Redmi K30. Предполагается, что в итоге Redmi K30 и Redmi K30 Pro выйдут в Европе под именами Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.

Итак, предыдущие утечки указывали на две конфигурации памяти у базового Redmi K30 Pro (6/128 и 8/128 ГБ) и три у топового Redmi K30 Pro Zoom Edition (8/128, 8/256 и 12/512 ГБ), выделяющегося системой непрерывного зума (Smooth Zoom). Свежие данные из Китая указывают, что Redmi K30 Pro в версии 8/128 ГБ будет стоить 3699 юаней ($521), а Redmi K30 Pro Zoom Edition в той же конфигурации — 3999 юаней ($563). Для сравнения, Redmi K30 в прошлом году стартовал с отметки 3299 yuan ($465). С другой стороны, данных о цене базовой конфигурации Redmi K30 Pro пока нет.

Предварительные технические характеристики Redmi K30 Pro: