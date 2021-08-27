Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо створення спеціального підрозділу кібервійськ





Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про створення в Україні спеціального підрозділу кібервійськ. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

З кожним роком кількість загроз стабільно зростає — годі й згадувати про кібератаку на енергосистему України, періодичні атаки на державні сайти та постійні звіти щодо російських хакерів, які діють в інтересах РФ. Кібервійська приєднаються до відстоювання кордону захисту держави в кіберпросторі та стануть першою лінією її оборони від кіберагресій.

«Констатуючи необхідність ужиття невідкладних заходів щодо створення умов для формування у системі Міністерства оборони України кібервійськ для захисту суверенітету держави, забезпечення її обороноздатності, запобігання збройному конфлікту та відсічі збройній агресії у кіберпросторі»‎ із рішення РНБО

Тепер Кабмін має здійснити відповідні розрахунки, скільки ресурсів треба витратити на створення та функціонування кібервійськ, та не пізніше ніж через два місяці внести до Верховної Ради відповідний законопроєкт про створення кібервійськ у системі Міноборони. В уряді також мають визначити кількість особового складу для вказаного роду військ та яке саме співвідношення військовослужбовців, працівників Міністерства оборони України, а також зарахованих у запас, резервістів та інших категорій осіб там має бути.

Президент також підписав указ, яким затвердив стратегію кібербезпеки України, яку РНБО прийняла у травні.