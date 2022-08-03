Земля начала вращаться быстрее и обновила рекорд кратчайших суток — их продолжительность 29 июня 2022 года оказалась на 1,59 мс меньше стандартных 24 часов

В этом году Земля ускорила вращение вокруг своей оси настолько, что были зафиксированы самые короткие сутки с тех пор, как учёные начали использовать атомные часы для измерения скорости её вращения. 29 июня 2022 года Земля совершила один оборот на 1,59 миллисекунды быстрее стандартных 24 часов. Это очередной рекорд из серии, фиксировавшейся в последние годы.

Считается, что Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 86400 секунд или 24 часа. Однако измерения, проводимые с помощью атомных часов, показывают, что Земля постепенно замедляется. Таким образом, полный оборот занимает немного больше времени. Но в последние годы наблюдается обратный процесс – Земля ускорила своё вращение. В 2020 году сообщалось, что планета достигла 28 самых коротких дней с тех пор, как в 1960-х годах начались точные ежедневные измерения с использованием атомных часов. Самый короткий день в 2020 году (19 июля) составил -1,47 миллисекунды.

Земля продолжала быстро вращаться в 2021 году, хотя самый короткий день в году в 2021 году был немного длиннее, чем в 2020 году. В 2022 году вращение Земли снова ускорилось до рекордных значений. 29 июня Земля установила новый рекорд самого короткого дня эпохи атомных часов: -1,59 миллисекунды. Месяц спустя планета немного не дотянула до этого рекорда – 26 июля продолжительность дня составила -1,50 миллисекунды.

На следующем графике показано, как колебалась продолжительность суток в последние годы (по данным IERS, International Earth Rotation and Reference Systems Service). Явно наблюдается тенденция к сокращению суток и ускорению вращения Земли.

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Узкие зазубренные пики на графике являются результатом месячного обращения Луны вокруг Земли. Более длинные и плавные волны — самые короткие дни приходятся примерно на июль каждого года — связаны с движениями в атмосфере Земли.

Такое изменение скорости вращения планеты может быть связано с процессами во внутренних или внешних слоях Земли, океанах, приливах или даже климате. Также это может быть связано с колебанием Чандлера — небольшим неравномерным смещением географических полюсов Земли по поверхности земного шара.

Раньше для корректировки всемирного скоординированного времени со средним солнечным временем учёные иногда прибегали к добавлению одной дополнительной секунды к суткам – високосной секунду. Последний раз это имело место в 2016 году. Но если быстрое вращение Земли продолжится, это может привести к появлению первой в истории отрицательной високосной секунды. Таким образом, наши часы должны будут пропустить одну секунду, что потенциально может создать проблемы для IT-систем.

Источник: timeanddate