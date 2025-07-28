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Новости Технологии 28.07.2025 comment views icon

Землянки возвращаются: японские дома из грунта изготовлены 3D-печатью

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Землянки возвращаются: японские дома из грунта изготовлены 3D-печатью

Японская компания Lib Work представила собственную технологию создания домов с помощью 3D-печати, в которой ключевым компонентом выступает грунт.

Отмечается, что технология Lib Earth House Construction использует 3D-печать для масштабной сборки строительных блоков. Однако вместо использования цемента для создания бетона, компания использует запентованную смесь грунта, гашеной извести и натуральных волокон. 

Это немного напоминает древние глинобитные дома. Такие дома способны простоять до 700 лет. В Lib Work отмечают, что конструкции домов, построенных по их технологии, соответствуют третьему классу сейсмостойкости. Кроме этого возможности 3D-печати предоставляют архитекторам и дизайнерам свободное пространство для проектирования форм.

Смесь, которая используется для создания цемента, на 65% состоит из грунта и песка. Остальное в основном составляет гашеная известь и несколько процентов натуральных волокон и других материалов. 

В компании провели расчеты выбросов CO2. Согласно этой информации, использование в составе нового материала грунта, извести и натуральных волокон, которые в достаточном количестве представлены в окружающей среде, и отказ от цемента, позволят значительно сократить выбросы CO2 в расчете на каждый отдельный дом.

По данным Lib Work, возведение типичного дома такого же размера приведет к выбросу 45 тыс. кг CO Этот показатель сокращается до 22 тыс. 434 кг CO2 с использованием новой технологии. 

Между тем в Lib Work не останавливаются на этой разработке, ведь хотят реализовать амбициозный проект под названием Mars Building Project. Компания ожидает, что ключевым строительным элементом на Марсе должна стать тамошняя пыль и реголит. 

Успешная реализация 3D-строительства из натуральных компонентов может стать весомым шагом Lib Work на пути к воплощению амбициозного проекта по строительству на Марсе.  Если почва станет ценным строительным материалом для современных экологичных домов, напечатанных на 3D-принтере, это может изменить все и открыть человечеству путь к колонизации других внеземных миров. 

Источник: tom’sHardware

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