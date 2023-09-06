Состоялся полноценный релиз Starfield – в Steam игра имеет 87% одобрительных отзывов, а пиковый онлайн превысил 250 тыс. игроков

Игра Starfield наконец-то стала доступной для всех желающих. С 1 сентября присоединиться к ней могли только покупатели версии Premium Edition, а 6 сентября состоялся ее полноценный релиз. Теперь ее могут запускать владельцы стандартных изданий и подписчики сервиса GamePass.

Starfield вышла в Steam ночью и сразу достигла пикового онлайна более 250 тыс. игроков. Пока свои отзывы об игре оставили почти 10 тыс. пользователей Steam, и в целом отзывы «очень положительные». 87% игроков положительно оценивают игру. Ранее она получила первые оценки от 7 до 10 и среднее значение 88 на Metacritic. Также предлагаем ознакомиться с техническим обзором Starfield.

Напомним, Starfield – это долгожданный проект в жанре RPG от Bethesda, который геймдиректор Тодд Ховард охарактеризовал как «Skyrim в космосе». Также стоит отметить, что это первая новая игровая вселенная Bethesda за 25 лет. Основной сюжет сосредоточен на группе исследователей космоса Constellation. В столице New Atlantis можно встретить много неигровых персонажей (NPC), которые просто живут своей жизнью, найти квесты, прослушать разные диалоги. А еще разработчики обещают большое космическое пространство и более 1000 планет, доступных для посещения игроками, исследования, обустройства аванпостов. Хотя планеты на первый взгляд кажутся пустынными.