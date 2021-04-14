Аккумуляторный пылесос: как выбрать подходящую модель

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Мы, компания Jimmy, как один из мировых лидеров по разработке и производству аккумуляторных пылесосов, расскажем о популярных сейчас пылесосах «стиках» – начиная отличиями и заканчивая рекомендациями выбора подходящей модели. С каждым годом на рынке техники появляется всё больше новинок, из-за чего выбор делать всё сложнее. И на первый взгляд хорошо, когда появляются технологичные продукты, но как их различить и выбрать подходящую модель среди такого широкого разнообразия?

Тенденция сложного выбора касается и пылесосов – множество брендов, параметров и технологий. В последнее время заметной популярностью пользуются аккумуляторные пылесосы – их ещё называют стики (от англ. – трость).

Аккумуляторный пылесос – это бытовой беспроводной пылесос, который работает не от сети, а от аккумулятора, а заряд батареи осуществляется с помощью специальной док-станции. Ниже в статье расскажем в чем их преимущества и как выбрать подходящую вашим критериям модель.

Преимущества аккумуляторных пылесосов перед обычными

Первым делом стоит отметить тот факт, что аккумуляторный пылесос не привязан к сети, поэтому отличается большей функциональностью. Агрегат такой конструкции не доставляет неудобств проводами, а также просто незаменим в уборке мест, где отсутствует розетка – беседка, автосалон, балкон.

Аккумуляторный пылесос предназначен для комфортной ежедневной уборки, поэтому он отличается легкой вертикальной конструкцией. Все элементы управления устройством расположены на рукоятке. На трубке пылесоса расположены мотор, фильтр и пылесборник. Благодаря такой форме расположения пылесос намного маневреннее и удобнее в эксплуатации по сравнению с обычным. При этом агрегат обладает всеми параметрами, необходимыми для оперативной уборки. К тому же, вертикальная конструкция позволяет компактно хранить пылесос, практически не занимая площадь – можно оставлять просто вдоль стены.

Некоторые аккумуляторные модели отличаются конструкцией 2 в 1 – всасывающий элемент отсоединяется, превращаясь в ручной пылесос для удаления мусора локально или для удобной уборки в узких помещениях.

Производитель с 25-летним опытом

Суббренд компании Xiaomi Jimmy в целом занимается разработкой и производством технологичных устройств для чистоты и комфорта в доме, в том числе многофункциональных аккумуляторных пылесосов.

Техника бренда отличается мобильностью и легкостью, высоким качеством деталей и сборки, стильным дизайном. Кроме того, Jimmy постоянно совершенствует модели, оснащая увеличенной мощностью, новыми технологиями и повышенным комфортом.

Ниже на примере аккумуляторных пылесосов Jimmy мы определим основные параметры выбора – спецификации и «фишки». Опишем каждую деталь, чтобы выбор пылесоса не стал для вас сложной задачей.

Как выбрать «свой» пылесос и не ошибиться

Прежде чем начать изучать модели и сравнивать параметры, важно определиться с целью, исходя из своих потребностей и желаний. Ответьте себе на вопрос «какие задачи должен решать мой пылесос», учитывая виды напольных покрытий, наличие домашних животных и площадь уборки.

После того, как цели определены, можно переходить к знакомству с существующими параметрами. Их для удобства можно условно поделить на три блока – главные, второстепенные и «фишки».

Главные параметры включают те, от которых зависит эффективность результата – силовые характеристики и время автономной работы. К силовым параметрам относятся мощность мотора и всасывания – их следует различать.

От мощности двигателя зависит потребление электроэнергии в час. Мощность всасывания же определяет качество очистки поверхности от загрязнений. Потребляемая мощность всегда на порядок выше мощности всасывания, поэтому в маркетинговых целях на корпусе пылесоса и в спецификации указывают именно её. Чем ниже показатель потребляемой мощности, тем более экономичным будет пылесос в своей эксплуатации. Главным показателем, конечно, является мощность всасывания. Особенно если планируется уборка ковра или дивана. И даже при наличии турбощетки, без хорошей силы всасывания со сложными поверхностями пылесос на справится.

При уборке небольшой квартиры с минимальной запыленностью будет достаточно пылесоса с мощностью всасывания 125-145 аВт (аэроВатт). Если у вас есть потребность в тщательной очистке помещения с коврами и мягкой мебелью – вам потребуется пылесос с максимально возможной мощностью всасывания – от 180 до 200 аВт. Такой мощностью обладают пылесосы Jimmy – JV85, JV85 Pro, H8, H8 Pro, H9 Pro.

Некоторые пылесосы отличаются интеллектуальной технологией автоматического увеличения мощности на коврах, благодаря чему экономится заряд батареи.

Следующий важный параметр беспроводного пылесоса – аккумулятор. Работа до 60 минут может подразумевать работу без турбощетки в самом слабом режиме. Более честно, если указывается время в каждом режиме, с турбощеткой или без неё. Лучшие пылесосы в максимальном режиме с использованием электрощетки могут проработать на одном заряде 7-15 минут.

Хотя эти параметры и являются главными, не все производителя их указывают, усложняя правильность выбора покупателя. Рассмотрим второстепенные параметры при выборе аккумуляторного пылесоса.

Важно обратить внимание на наличие необходимых насадок. К минимально необходимому набору насадок можно отнести турбощетки для напольных покрытий и мягкой мебели, а также щелевую насадку, которая поможет убрать загрязнения в углах.

Если говорить о шумности пылесоса, то этот параметр практически у всех моделей одинаковый, поэтому уловкам производителей о низком уровне шума можно не поддаваться.

Рассматривая фильтрацию выпускаемого воздуха, аккумуляторные пылесосы оснащены надежным фильтром очистки HEPA. Такая система задерживает 99% мельчайших частиц, выпуская в помещение безвредный воздух.

Обращая внимание на конструкцию аккумуляторного пылесоса, важно сказать о системе съемного ручного пылесоса. В пример можно привести пылесос Jimmy JV71, который готов к работе буквально за секунду.

Следующие параметры относятся скорее к фишкам аккумуляторного пылесоса для комфорта, эстетичности, инновационности.

Первым делом хочется отметить совместимость с модулями для влажной уборки. Такие пылесосы нельзя назвать полноценным моющим пылесосом, но в дополнение станет полезным преимуществом.

Некоторые стики отличаются удобной особенностью – гибкой удлинительной трубкой. Такая конструкция позволяет удобно и быстро убрать труднодоступные пространства под мебелью, не наклоняясь. Гибкая трубка может быть оснащена колесиком в месте сгиба, чтобы легче маневрировать и не повредить покрытие.

К примеру, таким свойством обладает модель пылесоса Jimmy JV85 PRO.

Аккумуляторные пылесосы с информативным дисплеем дополнительно отображают уровень заряда и режим работы. Индикация уровня заряда аккумулятора позволяет планировать продолжительность уборки. Примером может послужить модель пылесоса Jimmy JV85.

Когда основная щетка оснащена специальной системой против наматывания волос, то процесс ухода после уборки становится намного проще. Особенно актуальна такая особенность для владельцев домашних животных.

Обратите внимание на наличие док-станции для хранения и зарядки пылесоса. Она может быть настенной или напольной. Напольная хороша своей портативностью – её не придется монтировать в стену.

Некоторые модели могут отличаться съемной батареей, которая продлит автономность в два раза. Пример такого стика – Jimmy JV53.

Для максимально комфортной эксплуатации и хранения некоторые пылесосы комплектуются вертикальной парковкой – пылесос будет стоять без опоры и в одном месте.

Какой вывод можно сделать

Выше мы описали параметры аккумуляторного пылесоса, чтобы вы не ошиблись в выборе максимально подходящего стика. Важно подчеркнуть, что аккумуляторный пылесос подходит как для ежедневного поддержания чистоты, так и для полноценной сложной уборки дома – всё зависит от характеристик модели.

Если первый случай про вас, можете смело брать любой аккумуляторный пылесос Jimmy – JV53, JV53 Lite, JV71, JV63, JV65, JV85, JV85 Pro.

В том случае, если вам нужен пылесос для полноценной уборки дома и сложных поверхностей, обратите внимание на аккумуляторный агрегат с высокой мощностью всасывания, насадками для сложных поверхностей и емкий аккумулятором – JV65, JV85, JV85 Pro.

Уборка перестанет быть для вас долгим и неприятным занятием, ведь аккумуляторный пылесос легкий, компактный и маневренный. Надеемся, наша статья помогла вам определиться с подходящей моделью стика.