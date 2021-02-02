Аналітика розмов — кожному бізнесу





Імідж і образ компанії в очах клієнтів — це те, що дістається з великими труднощами і по крихтам і те, що можна втратити в один момент.

А що створює вигляд компанії в першу чергу? Ваш контакт-центр і оператори, які розмовляють з клієнтом за телефоном.

Для того, щоб контролювати роботу співробітників і стежити за розмовами не слухаючи їх, аналітика розмов. Додайте до цього нульовий поріг входу для будь-якого бізнесу — і отримаєте пропозицію від Zadarma.

Одразу ж хочеться сказати — якщо вам здається, що аналітика розмов вам не потрібна, і у вас лише декілька співробітників “на телефоні” — то вам тільки здається. Уявіть, що вам терміново потрібно дізнатися — як справляються зі своїми завданнями оператори або те, що про вас думають клієнти. І вам доводиться прослухати десятки дзвінків, а це сотні хвилин вашого часу, які ви можете витратити на щось корисне.

І це ми говоримо тільки про двох операторів, і про один робочий день. А якщо потрібно проаналізувати ситуацію, наприклад, за тиждень?

В такому випадку набагато простіше, швидше і вигідніше буде отримати текстове розшифрування дзвінків і докладний звіт за потрібними вам параметрам.

Ось і виходить, що мовна аналітика буде корисна абсолютно для будь-якого бізнесу. І після того, як ми це з’ясували, поговоримо більш конкретно.

Чим інструмент може бути корисний?

Власне, розпізнавання мови — лише одна з функцій, навколо якої з’являються більш корисні речі. Наприклад, система автоматично аналізує розмову і виводить детальну статистику за багатьма параметрами. Серед них:

Швидкість розмови;

Частка мовчання у процентах;

Співвідношення мови клієнта до мови оператора;

Пошук ключових слів і оцінка дзвінка за п’ятибальною шкалою.

Для вас, як керівника це означає наступне: система автоматично готує вам звіти, і ви вже переглядаєте дзвінки з низькими (або навпаки — високими) оцінками. Залежно від ваших завдань.

Але і це ще не все. Як показує практика, однією з найпопулярніших функцій аналітики розмов стали словники. Про них і розповімо.

Словники і ключові слова.

Словник — це список слів і фраз, які система буде автоматично відстежувати в мові клієнта або оператора, і повідомляти вас. У списку є як готові набори, так і можливість створювати власні. Це можуть бути як універсальні речі (наприклад відстеження слів-паразитів в мові), так і щось, що індивідуально підходить вам (скрипти-продажів). Також рекомендуємо звернути увагу на можливість відстежувати якість зв’язку — для цього використовуйте словник зі словами “не чути”, “говоріть голосніше”, “ви пропадаєте”.

Як підключити і скільки це коштує?

Реєструєтеся на сайті Zadarma, купуєте віртуальний номер, буквально за п’ять хвилин налаштовуєте віртуальну АТС, включаєте в налаштуваннях розпізнавання всіх дзвінків і налаштовуєте параметри звітів, які хочете бачити.

Система аналітики почне працювати з першого розпізнаного дзвінка.

В кінці розмови торкнемося теми вартості — підключення та впровадження системи будуть для вас абсолютно безкоштовні. Сервіс може працювати з більш ніж 50 мовами, а вартість розпізнавання хвилини від $0,015 до $0,035 в залежності від мови. Власне, це усі витрати, які знадобляться для роботи інструменту.

Аналітика та звіти — безкоштовні.

Більш того, до 1 березня 2021 року Zadarma пропонує всім і кожному безкоштовні хвилини розпізнавання. Сто хвилин на тарифі «Стандарт», 500 хвилин для «Офісу» і 1000 для «Корпорації». На двох останніх тарифах умови продовжать діяти і після завершення акції.