«Я уже знаю, где спрятаны тела»: новый трейлер «Уэнсдей» возвращает Дженну Ортегу в еще более мистический Невермор

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Netflix выпустил новый трейлер второго сезона «Уэнсдей» — сериала в жанре темного фэнтези от Тима Бертона о яркой (если речь идет не о цветах одежды) представительнице семейки Адамсов.

Второй сезон возвращает Уэнсдей (Дженна Ортега) в готические коридоры Невермора, который за это время обзавелся новым директором Барри Дортом (Стив Бушеми) — эксцентричным мужчиной, который в отличие от своей ученицы очень любит яркие цвета. Однако не только он ждал появления «спасительницы академии», за это время здесь появилась целая группа фанов персонажки Ортеги, которые очень хотят получить автограф и дублируют ее стиль.

Отдельно трейлер обращает внимание на опасность, в которую может попасть Энид Синклер (Эмма Майерс) — для спасения подруги Уэнсдей придется рисковать жизнью.

«Энид умирает, и это моя вина», — с отчаянием рассказывает Уэнсдей Мортиции, когда та замечает черные слезы на лице дочери. «Чем быстрее я получу ответы, тем быстрее смогу спасти Энид. Или умереть в попытках».

Согласно официальному синопсису, в Неверморе Уэнсдей ждут «новые беды и враги» и в этом сезоне она должна противостоять семье, друзьям и старым противникам — предпосылка, которая затянет героиню в «темный и странный хаос».

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Основной состав персонажей вернулся к своим ролям: Хантер Дуэн (Тайлер и монстр-хайд), родители Уэнсдей (Кэтрин Зета-Джонс и Луис Гусман), Джой Сандей (Бьянка), Исаак Ордонез (Пагсли) и другие. Имени Перси Хайнса Уайта, который играл Ксавье, в списке нет — актера обвинили в насилии и Netflix исключил его из сериала. Среди новичков, кроме Бушеми — Кристофер Ллойд, Джоанн Ламли (бабушка Уэнсдей Гризельда) и загадочная персонажка Айседора Капри, которая, вероятно, является родственницей дворецкого Адамсов Ларча и музыкальной преподавательницей Невермора. Также ждем камео Леди Гаги, песня которой помогла завируситься танцу Уэнсдей из первого сезона.

Второй сезон сериала выйдет в двух частях — 6 августа и 3 сентября. Ранее Ортега дразнила, что он получит спецэпизод-слэшер и отсылка к фильму Стэнли Кубрика.

Напомним, что первый сезон «Уэнсдей» стартовал на Netflix в ноябре 2022 года и собрал более 1 млрд часов просмотров, что обеспечило ему статус второго англоязычного сериала с наибольшими просмотрами на платформе. У сериала 12 номинаций на «Эмми» и 4 победных. Через два месяца после премьеры стриминг объявил о втором сезоне, а также размышляет над запуском шоу, посвященного приключениям дяди Фестера.

Трейлер (на украинском языке)

Трейлер (оригинал)

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