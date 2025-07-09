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После ряда утечек, как негативных, так и позитивных, «Супермен» в конце концов получил свои официальные оценки от профильных изданий.

Сейчас у ленты 85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic. Довольно неплохой результат, учитывая, что часть отзывов была на удивление положительной, пока другой сайт назвал ленту последним гвоздем в «гроб супергероики». Сейчас можно увидеть, что как раз пресса разделилась на два лагеря: оценки без оваций и фейерверков, но нормальные.

Пока «Супермен запрыгивает в плавки в последний момент и вырезает часть фильма из-за дурацкого юмора — премьера уже совсем скоро. Скоро мы сможем увидеть Банду Инфлюенсеров Справедливости, а также крипто-пса с крепостью Одиночества — в целом оценить на что DC потратила $225 млн. А пока увидеть фильм мы не можем — вот, как о нем говорит пресса:

World of Reel: «Это звучит немного снисходительно, хотя я признаю — мне понравился его забавный шарм. Да, он легкий и на раз — но все же умудряется быть забавным. Фильм — стремительная и прямая интерпретация Человека из стали. С продолжительностью чуть более двух часов, он больше похож не на смелое заявление, а на тематическую остановку — переходный этап, который должен запустить киновселенную DC Джеймса Ганна».

Screen Daily: «Хотя фильм местами перегружен и неровный, в лучших моментах «Супермен» Ганна сочетает самые привлекательные черты героя и самого режиссера. Это амбициозная, иногда эмоционально сильная лента — более странная, смелая и вдумчивая, чем большинство голливудских блокбастеров».

The Hollywood Reporter: «Сценарий Ганна вполне можно критиковать за избыточное количество элементов. Но главное — что фильм динамичный, веселый и действительно приносит удовольствие, как глоток свежего воздуха, приправленный искренней любовью к первоисточнику».

Games Radar: «Хоть «Супермен» вряд ли изменит представление о комикс-фильмах так, как когда-то это сделали «Бэтмен: Начало» и «Железный человек», это многообещающий старт новой супергеройской вселенной с большим потенциалом отойти от привычных жанровых клише. Да, лента далека от идеала — но если сказать одним словом, то она действительно супер».

Entertainment Weekly: «Ганн наделил Крипто всеми качествами лучшего песика: обаяние, упрямство, энергия — все это делает Супермена еще более сочувственным, а саму ленту — еще более игривой».

Rolling Stone: «Авторский след Ганна в супергеройской мифологии — громкий и уверенный. Он использует его как своеобразное заявление о намерениях: куда хочет вести вселенную DC, и каким будет его тон — взрывной, эмоциональный и абсолютно свой».

Премьера «Супермена» в украинских кинотеатрах состоится 11 июля. А уже после этого Джеймс Ганн будет разбираться с «Чудо-женщиной» без Галь Гадот, как потягаться с нуарным Бэтменом и что делать с горором «Глиняное лицо».

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.