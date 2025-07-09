Новости Кино 09.07.2025 в 17:47 comment views icon

«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

«Супермен» стартовал с 85% на Rotten Tomatoes — фильм с шармом, но на раз
Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

После ряда утечек, как негативных, так и позитивных, «Супермен» в конце концов получил свои официальные оценки от профильных изданий.

Сейчас у ленты 85% на Rotten Tomatoes и 71/100 на Metacritic. Довольно неплохой результат, учитывая, что часть отзывов была на удивление положительной, пока другой сайт назвал ленту последним гвоздем в «гроб супергероики». Сейчас можно увидеть, что как раз пресса разделилась на два лагеря: оценки без оваций и фейерверков, но нормальные.

Пока «Супермен запрыгивает в плавки в последний момент и вырезает часть фильма из-за дурацкого юмора — премьера уже совсем скоро. Скоро мы сможем увидеть Банду Инфлюенсеров Справедливости, а также крипто-пса с крепостью Одиночества — в целом оценить на что DC потратила $225 млн. А пока увидеть фильм мы не можем — вот, как о нем говорит пресса:

  • World of Reel: «Это звучит немного снисходительно, хотя я признаю — мне понравился его забавный шарм. Да, он легкий и на раз — но все же умудряется быть забавным. Фильм — стремительная и прямая интерпретация Человека из стали. С продолжительностью чуть более двух часов, он больше похож не на смелое заявление, а на тематическую остановку — переходный этап, который должен запустить киновселенную DC Джеймса Ганна».
  • Screen Daily: «Хотя фильм местами перегружен и неровный, в лучших моментах «Супермен» Ганна сочетает самые привлекательные черты героя и самого режиссера. Это амбициозная, иногда эмоционально сильная лента — более странная, смелая и вдумчивая, чем большинство голливудских блокбастеров».
  • The Hollywood Reporter: «Сценарий Ганна вполне можно критиковать за избыточное количество элементов. Но главное — что фильм динамичный, веселый и действительно приносит удовольствие, как глоток свежего воздуха, приправленный искренней любовью к первоисточнику».
  • Games Radar: «Хоть «Супермен» вряд ли изменит представление о комикс-фильмах так, как когда-то это сделали «Бэтмен: Начало» и «Железный человек», это многообещающий старт новой супергеройской вселенной с большим потенциалом отойти от привычных жанровых клише. Да, лента далека от идеала — но если сказать одним словом, то она действительно супер».
  • Entertainment Weekly: «Ганн наделил Крипто всеми качествами лучшего песика: обаяние, упрямство, энергия — все это делает Супермена еще более сочувственным, а саму ленту — еще более игривой».
  • Rolling Stone: «Авторский след Ганна в супергеройской мифологии — громкий и уверенный. Он использует его как своеобразное заявление о намерениях: куда хочет вести вселенную DC, и каким будет его тон — взрывной, эмоциональный и абсолютно свой».

Премьера «Супермена» в украинских кинотеатрах состоится 11 июля. А уже после этого Джеймс Ганн будет разбираться с «Чудо-женщиной» без Галь Гадот, как потягаться с нуарным Бэтменом и что делать с горором «Глиняное лицо».

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

Популярные новости

AMD Ryzen 5 9600X3D «засветился» в сети — 6 ядер Zen 5 и 102,5 МБ кэша
«Алло» начинает продажи авто Xiaomi SU7 — доступны четыре модели от 1,38 млн грн
Над Киевом сбили российский дрон «Гербера» с камерой, это означает вражеский ретранслятор в тылу, — «Флеш»
ИИ-помощник Copilot теперь ищет файлы на Windows 10 и 11 — лучше и быстрее Windows Search
«Реанимация» NVIDIA RTX 5090 с треснувшей платой — когда «пациент» этого стоит, а «операция» выявляет скрытые недостатки
Новый китайский дрон-комар будет шпионить совершенно незаметно
Где $100 млн?! Сотрудники OpenAI перешли в Meta и не получили бонус, о котором рассказывал Сэм Альтман
Ищем автора, редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно
Видеокарты Sycom получили кулеры Noctua — RTX 5070 Ti, 5070 и 5060 Ti
Стартап, предлагающий «похороны в космосе», потерял прах 166 умерших по дороге
Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 «слили» перед анонсом — почти ноутбук
Marvel отказала сценаристу первого «Блэйда» в работе над перезапуском, потому что фильм был «в хорошем состоянии» — и отменила релиз
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Китайские техногиганты готовы запустить юань-стейблкоины
Сериал «Медленные лошади» / Slow Horses продлили на 7-й сезон
Президент Nintendo: если у родителей нет денег на Switch 2, дети могут играть с Mario в другом месте
Представлен NFC 15 — «цифровые паспорта» и в 4 раза большее расстояние связи
Новый фильм Death Stranding от режиссера «Воспитанные волками» не будет экранизировать игру
«Поймать» планету: у ученых есть план, как добраться до Седны всего за 10 лет
Тизер и дата выхода 3-го сезона «Алисы в Пограничье» — Sci-Fi триллера Netflix с играми на выживание
Астронавт МКС сфотографировала загадочное явление в атмосфере
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить