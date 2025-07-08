ТОП 7 кроссоверов для плохих дорог до 30 тысяч долларов

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Дороги Украины никогда не отличались качеством, и тенденция к приобретению кроссоверов прослеживается уже не первый год. Мы решили сделать небольшую подборку самых проходимых SUV, которые предлагает наш рынок.

Украинские потребители все больше склоняются к универсальности и не только городского режима езды. И хорошо, что есть еще на рынке новых автомобилей кроссоверы, способные не пасовать перед бездорожьем. К тому же они имеют всеядную подвеску, которая отлично справляется с ухабами и сложными дорогами с тяжелой украинской судьбой.

Renault Duster

Французский внедорожник на самом деле близнец Dacia и производится в Румынии. За долгие годы зарекомендовал себя на украинских просторах, как надежный вездеход по доступной цене. Третье поколение Renault Duster не разочаровало пользователей, но стало куда более характерным, привлекательным, комфортным и технологичным.

Он оснащается надежными французскими двигателями: 1,6-литровым бензином и 1,5-литровым дизелем в паре с «механикой» или «роботом». Полноценный полный привод предлагается только в комплектации с механической коробкой передач, а значит ценителям Duster придется склоняться к гибридной версии на бензине, но с полным приводом и «ручкой» по цене от 1 026 000 грн.

Haval H6

Дочерний бренд от Great Wall не перестает удивлять нас новинками. Но средний представитель модельной линейки SUV стоит отдельного внимания. Haval H6 имеет рамный кузов, приличный клиренс и по оснащению не уступает японским конкурентам.

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Полноприводная модификация доступна с 2,0-литровым бензиновым турбомотором с отдачей 204 л.с. и 320 Нм. полный привод здесь по умолчанию, а работает он через 7-ступенчатый робот DCT с двойным мокрым сцеплением. Здесь многорычажная подвеска по кругу и довольно богатая комплектация. Цена же на китайского проходимца 4х4 начинается с 1 275 000 грн.

Suzuki Vitara

У этого SUV нет рамы или жестких блокировок, но есть пониженная передача и короткие свесы. Vitara уже проявила свои способности на бездорожье покорив немало сложных участков, как на тестах журналистов, так и по отзывам пользователей Suzuki Vitara имеет клиренс в 170 мм, немного спартанский дизайн салона, но оснащен системами безопасности и приятными опциями.

Самой интересной из модификаций будет 1.4 л BOOSTERJET по цене от 1 111 900 грн с автоматической коробкой. Он выдает 140 л.с., которых вполне хватает тянуть кроссовер по буйным пескам и грязи. Причем фирменная система AllGrip Control складно справляется со сложностями дорог.

Mitsubishi ASX

Энергоемкость подвески Mitsubishi уже стала легендой, и ASX оснащен ею в не меньшей степени, хотя и не имеет рамы. Кроме того, он отличается вместительностью и надежными агрегатами, которые хоть и не менялись годами, но все еще верно и долго служат.

Последнее поколение сохранило внедорожные возможности с неплохими показателями, при этом предлагает качественный и комфортный интерьер, наличие систем-помощников и полного привода. Лучшим вариантом будет 2,0-литровый мотор на 150 л.с. с CVT по цене от 1 139 000 грн.

Mitsubishi Eclipse Cross

Еще один представитель японского бренда вписывается в рамки ценовой категории до 30 тысяч с прайсом до 1 385 000 грн ($28 197). Он привлекательнее в дизайне, имеет комфортный и просторный салон и немного больше технологий Mitsubishi Eclipse Cross не отстает от других представителей модельного ряда и предлагает все преимущества полноприводного кроссовера.

Более того, здесь более интересный двигатель на 1.5 литра, но турбированный и выдающий больше крутящего момента (250 Нм) при той же мощности, что и двухлитровый. Работает в паре с вариатором CVT, заточенным под полный привод.

Suzuki Jimny

Этот представитель японской компании не просто кроссовер с высоким клиренсом, а полноценный рамный внедорожник Suzuki Jimny один из немногих, кто сохранил философию честного и понятного автомобиля для любых дорог. Компактные размеры, отсутствующая аэродинамика, высокие пороги, короткие свесы, отдельная раздатка — вот истинные ценности этого SUV.

Четвертое поколение обрело приятные фишки в виде систем безопасности, комфортные опции в салоне. Идеальная для него пара 1,5-литрового мотора с отдачей 102 л.с. и 130 Нм крутящего момента с механической или автоматической трансмиссией делает машинку вездеходной. Но и цена за такое удовольствие стартует с 1 140 000 грн.

Subaru Crosstrek

Невозможно не упомянуть представителей бренда, который до сих пор держится крепко за полноприводные ценности. Они выживают в этот век унификации и оптимизации, оставаясь верными своим технологиям. И хоть прайс у самого компактного представителя Subaru Crosstrek немалый, все же невозможно обойти упоминание о нем в перечне способных преодолевать бездорожье.

В доступности есть двухлитровый оппозитник на 156 л.с. и 196 Нм крутящего момента в паре с фирменным вариатором Lineartronic и несколько комплектаций. Сегодня цена еще держится на уровне от 1 340 100 грн.

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