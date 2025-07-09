Новости Неделя ИИ 09.07.2025 в 17:50 comment views icon

IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам

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Катерина Даньшина

Автор новостей

IT-компании платят до $200 000 «стратегической» премии за опыт в ИИ — даже новичкам, в ущерб опытным инженерам
Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

С появлением ИИ техногиганты начали «войну за таланты» и, судя по последним отчетам, готовы «стратегически» переплачивать специалистам с опытом в области машинного обучения.

Консалтинговая фирма J. Thelander Consulting (через Business Insider) проанализировала уровень компенсаций для различных должностей в 153 технологических компаниях из США и обнаружила, что новички с опытом в обработке данных и аналитики с навыками машинного обучения, как правило, получают более высокую премию, чем опытные инженеры-программисты без подобных знаний. При этом иногда, премии достигают $200 000.

Такие высокие выплаты — большая нагрузка, особенно для стартапов. Почти 50% опрошенных компаний, которые платят премии за сотрудников с навыками искусственного интеллекта, не имели дохода за прошлый год. Очевидно, в этом плане они проигрывают техногигантам. Вспомните вездесущую Meta, которая активно взялась переманивать специалистов из OpenAI, создавшую ChatGPT (хотя последние отчеты показали, что обещанный «бонус за переход» в размере $100 000 работники пока не получили).

Напомним, что прошлогодний опрос показал, что около 76% специалистов в сфере IT уже использовали или планируют использовать инструменты ИИ в процессах разработки.

Ранее Босс Anthropic заявил, что искусственный интеллект будет писать 90% кода через полгода, а через год — заберет на себя все. Похожие прогнозы давал Майк Кригер, соучредитель Instagram и директор по продуктам в Anthropic, который отмечал, что в дальнейшем инженеры-программисты будут тратить большую часть времени на просмотр кода, чем на его создание, и будут браться за «более абстрактную» работу, с которой пока не может справиться ИИ. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман также утверждал, что «лучшим кодером в мире» к концу 2025 года будет искусственный интеллект, а руководитель Google Сундар Пичаи объявил, что более четверти нового кода в компании уже создает ИИ.

В этой всей пляске вокруг ИИ есть и другая сторона медали: компании, которые взялись активно заменять искусственным интеллектом человеческие роли, теперь повторно нанимают работников — чтобы те исправляли ошибки, которые делает технология. Подобным опытом в недавнем интервью BBC поделились Сара Скидд, менеджер по маркетингу продуктов, которая теперь получает деньги за «исправление проблем, вызванных искусственным интеллектом».

Боссы ИИ-стартапов обнаружили, что нанимали одного и того же айтишника из Индии — он работал в 4-х одновременно

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

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