Пятничный чат ITC: когда Windows теряет пользователей, Tesla нарушает правила и AMD доминирует над NVIDIA

Когда уставшие глаза ежеминутно бросают взгляд на часы, а на сердце вместо усталости ощущается радостный подъем, это значит, что уже скоро завершается последний тяжелый рабочий день. А ему на замену приходят «Легкие итоги недели» в нашей традиционной рубрике «Пятничный чат ITC». Здесь можно в лучших читательских традициях сразу нырнуть в комментарии.

Кто бы мог подумать, что казалось бы такая монолитная структура как Microsoft столкнулась с серьезными проблемами. За последние три года количество устройств с Windows сократилось с 1,4 миллиарда до чуть более миллиарда, а это, на минутку, минус 400 миллионов пользователей. Звучит как настоящая катастрофа для гиганта, привыкшего десятилетиями доминировать на рынке операционных систем. Особенно болезненно это выглядит на фоне того, что поддержка Windows 10 завершается в октябре 2025 года, а многие компьютеры просто не потянут Windows 11.

Но самое интересное, что эти 400 миллионов «беглецов» не все перешли на macOS — продажи Apple тоже падают. Настоящая причина в том, что люди массово заменяют компьютеры на смартфоны и планшеты. Для просмотра новостей, фильмов и даже работы многим вполне хватает мобильного устройства. Теперь Windows остается актуальной преимущественно для геймеров и профессионалов, которые работают со специализированным софтом. А с появлением Google Docs и облачных сервисов даже Microsoft Office перестал быть незаменимым аргументом в пользу Windows

И как здесь конкурировать, когда смартфоны предлагают замену в некоторых рабочих сценариях с помощью таких инструментов, как Samsung DEX или Motorola Ready For. Вполне возможно, что мы наблюдаем лишь начало грандиозного упадка некогда безальтернативного гиганта. Ничего удивительного — мир меняется.

Tesla решила «сыграть на публику» в очередной раз прорекламировав свой автопилот. И вот вроде бы громкое событие — «первая в мире» автономная доставка автомобиля с фабрики к клиенту. Model Y самостоятельно проехала от гигафабрики в Остине до дома нового владельца, и все казалось бы прошло отлично. Но ведь это Tesla — без курьезов не обошлось. Умный автомобиль решил припарковаться прямо на пожарной полосе где большими красными буквами написано «Стоянка запрещена».

Это далеко не первый ляп автопилота Tesla. Ютуб и другие платформы просто переполнены забавными видео с ошибками Тесла в момент движения под управлением автопилота. Утверждение Илона Маска о «первом полностью автономном автомобиле» не соответствует действительности, ведь Waymo тестирует свои беспилотники в Финиксе уже с 2024 года.

Но зачем проверять факты, когда можно просто заявить о «революции» и надеяться, что никто не заметит парковку на пожарной полосе? Поэтому пока что очень рано говорить о замене людей в управлении транспортными средствами. Да, автопилоты добились серьезных результатов, но как показывает практика — малейшая внештатная ситуация и автопилот начинает делать детские ошибки.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Тем временем Джим Фарли, генеральный директор Ford, публично признал угрозу со стороны китайских автопроизводителей и назвал ситуацию «борьбой за будущее». Но самое интересное то, что сам он долгое время ездит на китайском Xiaomi SU7 и признается: «Я не хочу его отдавать. Он замечательный». Вот это я понимаю последовательность — критиковать конкурентов и при этом пользоваться их продукцией. Напоминает топ-менеджеров Android брендов, которые ходят в повседневной жизни с iPhone.

Фарли подчеркивает, что китайские бренды не просто копируют, а предлагают продуманные дизайны, современные технологии и доступные цены. 70% всех электрокаров продается именно в Китае, и там выпускают модели с потрясающим оснащением. Huawei и Xiaomi интегрируют свои системы так, что все автоматически синхронизируется с цифровой жизнью водителя.

Тем временем американские компании отменяют проекты электромобилей и снижают прогнозы производства. Кажется, китайские автопроизводители уже теперь опережают своих конкурентов. Кто бы мог о таком подумать даже 5 лет назад?

Для киноманов на этот раз хорошие новости. Universal выпустила первый тизер нового фильма Кристофера Нолана «Одиссея»и хотя студия пытается контролировать его распространение, экранные записи уже гуляют по Reddit и X. В тизере мы видим Тома Холланда в роли Телемаха, который ищет своего отца Одиссея, и Мэта Деймона, который играет самого царя Итаки.

Будущей ленте уже теперь есть чем похвастаться. В первую очередь своим бюджетом — $250 миллионов, что делает ее самым дорогим фильмом Нолана. Кроме того, это первая полнометражная лента, полностью снятая на пленочные камеры IMAX. Премьера запланирована на 17 июля 2026 года, так что есть время подготовиться к очередному киношедевру от мастера.

Украинская студия GSC Game World выпустила украинскую студию GSC Game World подробный видеогайд по Zone Kit — официальному набору инструментов для создания модов к S.T.A.L.K.E.R. 2. В семи минутном ролике разработчики пошагово показывают, как добавить в игру новое оружие: от подготовки модели до настройки физики, анимаций и звуков. Теперь даже новички в моддинге смогут разобраться во всех хитросплетениях благодаря детальным объяснениям.

Правда, есть одна маленькая проблема, о которой мы уже писали ранее. Zone Kit весит почти 700 ГБ, что делает его настоящим рекордсменом среди инструментов для модификации игр. Для сравнения, Creation Kit для Starfield занимает всего 20 ГБ. GSC объясняет это тем, что ресурсы предоставлены в несжатом виде для удобства модеров, но признает, что размер получился «довольно существенным». Студия обещает в «Фазе 2» попытаться уменьшить объем, но пока что тем, кто хочет создавать сталкерские моды, придется инвестировать в отдельный накопитель.

Valve обновила панель производительности в Steam и теперь она показывает не просто FPS, но и разбивает кадры на «настоящие» и сгенерированные технологиями вроде DLSS, XeSS или FSR. Новый инструмент имеет четыре уровня детализации, чем-то напоминает подход в игре Indiana Jones and the Great Circle. Предоставляется выбор от простого счетчика FPS до полного набора данных с разбивкой по CPU, GPU, оперативной памяти и типу кадров.

Valve предупреждает, что чем больше информации вы выберете, тем больше места будет занимать панель на экране, что и так понятно любому энтузиасту. Теперь геймеры смогут точно знать, сколько реальных кадров выдает игра.

Хотя это нетрудно узнать экспериментально, просто выключив все «улучшайзеры» и оставить только чистую растеризацию без апскейлинга и фрейм генераторов. Ну а для кого-то, конечно, новый оверлей Steam станет настоящим открытием и поможет лучше настроить игры под свои нужды.

Искусственный интеллект постепенно меняет способ потребления новостей, и это создает серьезные проблемы для медиа. По данным Similarweb, доля поисковых запросов о новостях, которые не приводят пользователя на сайт, выросла с 56% до почти 69% за год. Причина — сервисы вроде AI Overviews от Google, которые показывают ответ прямо в поисковой выдаче, не заставляя кликать на ссылку.

В то же время количество новостных запросов в ChatGPT выросла на 212%, а переходы с ChatGPT на новостные ресурсы увеличились в 25 раз. Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать потери от поискового трафика. Больше всего переходов получают Reuters, NY Post и Business Insider, тогда как The New York Times, судящаяся с OpenAI, показывает скромный рост. Даже гендиректор OpenAI Сэм Альтман признал, что ИИ действительно вытеснит некоторые профессии.

Новостные сайты экспериментируют с пейволами и альтернативной монетизацией, но многие уже вынуждены сокращать персонал или закрывать проекты.

А вот железный фронт принес хорошие новости для любителей видеокарт от АМD. Нередко программное обновление может творить настоящие чудеса, и AMD это доказала на примере Radeon RX 9070 XT. YouTube-канал Hardware Unboxed решил повторно протестировать видеокарту с новыми драйверами и обнаружил удивительные результаты — в некоторых играх производительность выросла до 27%. Наиболее заметным это оказалось в Spider-Man Remastered, Hogwarts Legacy и Counter-Strike 2.

Благодаря этим обновлениям RX 9070 XT смогла даже обойти более дорогую NVIDIA RTX 5070 Ti в нескольких тестах, хотя изначально отставала. В целом в 16 играх с разрешением 1440p «красная» видеокарта показала среднее увеличение производительности на 9%, по сравнению с лишь 2,5% у конкурента от NVIDIA. Учитывая, что RX 9070 XT стоит значительно дешевле RTX 5070 Ti, выбор AMD стал гораздо более привлекательным. Это отличный пример того, как правильная оптимизация драйверов может кардинально изменить позиции видеокарты на рынке.

ITC не может пройти мимо такого интересного инфоповода. В ближайшее время мы подготовим редакционные тесты и сделаем настоящий батл, чтобы определить, насколько мощнее стала топовая видеокарта от AMD —Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE.

Ждем вас в комментариях, друзья!