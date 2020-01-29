Первый в Восточной Европе: Infomir купил линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210

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Линия 3D-печати HP Jet Fusion 5210

Создавать новый продукт — всегда долго и дорого. Чтобы начать литье пластиковых изделий, нужны месяцы и десятки тысяч долларов. С 3D-печатью первая партия изделий готова уже за несколько часов. Поэтому украинская компания Infomir приобрела промышленную линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210. Производитель запустит печать корпусов «умных» устройств, также принтер поможет стартапам и среднему бизнесу.

3D-печать или литье под давлением?

При трехмерной печати объект создают слой за слоем. Для этого HP Jet Fusion использует порошковый полимер и связующее вещество: источник тепла спекает слой до того, как печатающая головка нанесет следующий. В решении НР нагревательный элемент охватывает рабочую зону целиком — это позволяет печатать несколько деталей одновременно.

Для литья под давлением используют пресс-формы — своеобразный «негатив» объекта, куда заливают пластик. Обычно их выпускают из стали, алюминия или сплавов, способных выдержать температуру расплавленного полимера (до 270 ºС).

3D-печать ускоряет создание продукта и помогает быстрее выйти на рынок: трехмерная модель превращается в готовое изделие всего за несколько часов.

Печать справится там, где деталь трудно или невозможно отлить из-за сложной геометрии или состава.

Индустриальные установки по литью пластика стоят миллионы долларов, но даже при работе с подрядчиком компании платят за услугу, пресс-форму, материалы и создание прототипа. Любые доработки форм также отнимают время и стоят денег. Это окупается только при массовом производстве.

Infomir больше 20 лет отливает корпуса и детали для IPTV/OTT-приставок MAG, электросчетчиков Matrix AMM и LED-светильников Jooby. В 2018 году компания напечатала прототип портативного усилителя звука Whooshi — для этого не пришлось создавать пресс-форму.

Уже при запуске массового производства Bluetooth-усилителя Whooshi Infomir перешел на литье под давлением.

Когда небольшая партия деталей нужна быстро и недорого, лучшим выбором остается 3D-печать. С ней производители гибко и оперативно улучшают дизайн продукта, создают прототипы и готовые к использованию изделия. Поэтому в октябре отечественная компания приобрела единственную в Восточной Европе линию HP Jet Fusion 5210.

Как Infomir использует линию HP Jet Fusion 5210?

HP Jet Fusion 5210 подходит для мелкосерийного производства изделий из термопластов. Как и при литье, детали готовы к использованию без финишной обработки. Печать позволяет создавать уникальные изделия, не изготавливая новые пресс-формы.

Infomir будет печатать корпуса датчиков движения и «умные» накладки на приборы учета воды — это часть проекта Jooby Smart City, куда входит умное освещение, приборы учета и датчики движения для «умных» городов. Накладки считывают расход воды и передают данные централизованной системе учета. С ними коммунальщикам и другим поставщикам услуг не приходится снимать показания счетчиков вручную.

«Умная» накладка на водомер производства Infomir

В Украине популярны сотни моделей водомеров, и каждой требуется накладка уникальной формы. Литье не окупается, поскольку обычно клиенты заказывают не больше 200 накладок. Ранее похожие задачи никто не решал, но благодаря 3D-печати Infomir сможет сделать это в срок и по приемлемой цене.

Датчик движения Jooby

Датчики движения устанавливают на «умных» LED-фонарях. Если сенсоры замечают движение, устройства делятся информацией с соседними девайсами. В итоге светильники горят ярче, когда рядом появляется человек или машина.

Линия HP рассчитана на круглосуточную работу, поэтому Infomir сможет выполнять заказы других компаний. Узнать подробнее о технологии 3D-печати и рассчитать стоимость заказа можно на официальной странице проекта.

Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City: Infomir поможет стартаперам, которые обычно ограничены в финансах и времени. Проекту недостаточно получить первую партию инвестиций: нужно доказать, что стартап достоин второй. Для этого за короткий срок требуется произвести некоторое количество устройств (например, 100) — часто такая задача невыполнима в рамках ограниченного времени и бюджета. Однако 3D-печать решает ее легко, быстро и недорого.

Преимущества HP Jet Fusion 5210

Серия HP Jet Fusion 5200 открыла новые возможности для создания прототипов и производства полимерных деталей: их качество не уступает литью под давлением. Модификация 5210 еще экономнее при масштабном производстве — у неё объемнее резервуар для порошка и быстрее калибровка сканера. Оставшийся после печати порошок используют повторно, это также снижает расходы на печать.

HP Jet Fusion 5210 печатает детали любого назначения

HP Jet Fusion 5210 печатает изделия:

быстро (технология в 10 раз быстрее существующих предложений на рынке);

в разных количествах (от одной до десятков тысяч деталей);

с лучшей изотропией (все изделия одинаковы независимо от тиража);

готовыми к эксплуатации без дальнейшей обработки.

На HP Jet Fusion 5210 можно печатать изделия сложной формы

Линия печатает с разрешением 1200х1200 DPI. Как и в случае с лазерными и струйными принтерами для бумаги, это показатель качества печати. Горизонтальное разрешение — максимальная точность движений печатной головки по осям XY. Чем выше значение, тем тоньше детализация. Вертикальное разрешение — минимальная толщина полимерного слоя, наносимого за один проход. Чем тоньше слой, тем глаже поверхность изделия. Рабочая область печати — 38 × 28,4 × 38 см.

Печатающая головка Jet Fusion 5210 наносит слои толщиной в 0,08 мм — это диаметр человеческого волоса.

Гибкий или точный подход к производству: что лучше?

Существует два подхода к производству software и hardware. Гибкий — постоянно совершенствовать продукт, точный — много планировать, и затем выпустить идеальное изделие. Первый подход дороже, но избавляет от спешки в принятии решений. Второй экономит деньги и время, но используется только в сферах, где нельзя ошибаться: например, в строительстве ракет. Но чтобы улучшать продукт быстро, рациональнее выбрать гибкий подход.

Павел Мараховский, руководитель проекта Jooby Smart City: Аддитивное производство — удачное решение, чтобы напечатать партию прототипов и последовательно изучить продукт. Когда исправлены недочеты формы, можно запускать серийное производство.

Уникальная линия 3D-печати поможет Infomir выпускать корпуса датчиков движения и накладки на приборы учета. Компания готова помочь отечественным производителям экономить месяцы и десятки тысяч долларов. 3D-печать больше не придется заказывать за границей — теперь и в нашей стране есть лучшее оборудование для создания прототипов, тестирования дизайна продукта и запуска мелкосерийного производства.