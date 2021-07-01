Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple





Десятилітній досвід роботи з технікою Apple в iLounge допоміг створити надійний сервісний центр під своїм брендом, де команда професіоналів надає високоякісні послуги з ремонту. Сервіс, де кожен клієнт може отримати індивідуальну консультацію, безкоштовну діагностику та доступний ремонт з якісними запчастинами від перевірених постачальників. Саме таким є сервісний центр iLab, який спеціалізується на ремонті та діагностиці пристроїв Apple.

Як працює iLab?

Спочатку ми отримуємо ваш девайс. Ви можете привезти його особисто у наші пункти прийому біля метро Лук’янівська на вул. Павлівська, 10, офіс 5, або поруч з метро Льва Толстого на вул. Велика Васильківська, 12. Якщо вам бракує часу, а пристрій полагодити треба, у нас доступна послуга виклику кур’єра, який швидко та безпечно доставить ваш девайс до нас. Також можна надіслати свій пристрій «Новою Поштою» з будь-якого куточку України.

Далі наш майстер проводить діагностику і повідомляє вам точну вартість й терміни ремонту, узгоджує деталі, і тільки після цього починає працювати. Навіть якщо ви відмовитеся від послуги, діагностика пристрою в iLab повністю безкоштовна.

Під час ремонту Apple ми використовуємо тільки якісні деталі від перевірених постачальників, які ви також можете придбати окремо.

На всі ремонтні послуги нашого сервісного центру Apple надається гарантія терміном 6 місяців. Це наш гарант якості виконаної роботи та встановлених деталей.

Максимальний комфорт

Якщо ви вирішите особисто завітати до iLab — поки ваш пристрій ремонтується у нашому шоу-румі можна взяти підмінний iPhone. Ми цінуємо ваш час і знаємо, як важливо дотримуватися дедлайнів. Тому наші майстри працюють швидко та якісно.

Хочеш власний iLab?

Створивши якісний сервіс, ми впевнені в його популярності, тож пропонуємо всім бажаючим доєднатися до франшизи iLab. Це чудовий досвід співпраці та можливості розпочати власний бізнес за нашим сприянням. У нас вже розроблені книги стандартів, брендбук та копії документів, які потрібні бізнесмену-початківцю, тому вам не доведеться формувати це все самостійно. Щоб дізнатися більше про нашу франшизу, переходьте за посиланням.