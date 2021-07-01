Новости партнеров
Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple P

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple


Десятилітній досвід роботи з технікою Apple в iLounge допоміг створити надійний сервісний центр під своїм брендом, де команда професіоналів надає високоякісні послуги з ремонту. Сервіс, де кожен клієнт може отримати індивідуальну консультацію, безкоштовну діагностику та доступний ремонт з якісними запчастинами від перевірених постачальників. Саме таким є сервісний центр iLab, який спеціалізується на ремонті та діагностиці пристроїв Apple.

Як працює iLab?

Спочатку ми отримуємо ваш девайс. Ви можете привезти його особисто у наші пункти прийому біля метро Лук’янівська на вул. Павлівська, 10, офіс 5, або поруч з метро Льва Толстого на вул. Велика Васильківська, 12. Якщо вам бракує часу, а пристрій полагодити треба, у нас доступна послуга виклику кур’єра, який швидко та безпечно доставить ваш девайс до нас. Також можна надіслати свій пристрій «Новою Поштою» з будь-якого куточку України.

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple

Далі наш майстер проводить діагностику і повідомляє вам точну вартість й терміни ремонту, узгоджує деталі, і тільки після цього починає працювати. Навіть якщо ви відмовитеся від послуги, діагностика пристрою в iLab повністю безкоштовна.

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple

Під час ремонту Apple ми використовуємо тільки якісні деталі від перевірених постачальників, які ви також можете придбати окремо.

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple

На всі ремонтні послуги нашого сервісного центру Apple надається гарантія терміном 6 місяців. Це наш гарант якості виконаної роботи та встановлених деталей.

Максимальний комфорт

Якщо ви вирішите особисто завітати до iLab — поки ваш пристрій ремонтується у нашому шоу-румі можна взяти підмінний iPhone. Ми цінуємо ваш час і знаємо, як важливо дотримуватися дедлайнів. Тому наші майстри працюють швидко та якісно. 

Хочеш власний iLab?

Сервісний центр iLab від iLounge: швидкий та якісний ремонт техніки Apple

Створивши якісний сервіс, ми впевнені в його популярності, тож пропонуємо всім бажаючим доєднатися до франшизи iLab. Це чудовий досвід співпраці та можливості розпочати власний бізнес за нашим сприянням. У нас вже розроблені книги стандартів, брендбук та копії документів, які потрібні бізнесмену-початківцю, тому вам не доведеться формувати це все самостійно. Щоб дізнатися більше про нашу франшизу, переходьте за посиланням.

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить