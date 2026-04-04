Рецензия на фильм "Псы: Смертельная месть" / The Dogs

Со 2 апреля на экранах кинотеатров развернулась очередная жуткая история — на этот раз в канадском малобюджетном фильме ужасов The Dogs, который в украинской локализации звучит как «Псы: Смертельная месть». Сюжет ленты основан на одноименном романе Аллана Страттона, увидевшем свет в 2015 году. В обзоре ниже с разочарованием констатируем, что куда бы лучше фильму подходил подзаголовок «смертельная скука».

Плюсы: две короткие сцены с жуткими псами; Минусы: это банальное и скучное кино; 3 /10 Оценка

«Псы: Смертельная месть» / The Dogs

Жанр мистический триллер, ужасы

Режиссёрка Валери Буагияр

В ролях Донован Колан, Кэтлин Манро, Стюарт Хьюз, Крис Холден-Рид, Дилан Тейлор, Эшер Грейсон, Патрис Гудман, Йен Хо, Стивен МакКарти, Эйдан Калехштейн, Морган Ай Бедард, Клэр Култе, Андреа Грант (III)

Премьера кинотеатры

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Молодая женщина Кэтрин Уивер и ее сын-подросток Кэмерон быстренько собирают вещи и направляются в какое-то Богом забытое канадское захолустье под символическим названием Wolf Hollow. А все потому, что Кэтрин подозревает, что их преследует жестокий отец парня. Оказавшись в новом доме, Кэмерон начинает замечать странные видения, в частности мертвого мальчика и его неутешительного окружения.

Постепенно он убеждается, что в стенах этого дома произошло что-то плохое, и это только усугубляет и без того подавленное состояние юноши. Впрочем, никто из окружающих, даже собственная мать, не хотят ничего слышать о местных зловещих секретах из далекого прошлого, не подозревая, что настоящая опасность их ждет впереди.

В предыдущие разы, когда в титрах мы видели вместе надписи Уивер и Кэмерон, это приводило к пышным киноатракционам вроде «Чужих» (1986) или серии «Аватар» (с 2009). Бог его знает, вдохновлены ли имена главных героев культовым режиссером, канадцем, кстати, и наверное не менее культовой актрисой, но это на самом деле не так уж и важно. Потому что «Псы: Смертельная месть» — очень скромное, незатейливое и откровенно плохое кино.





Реально эту историю едва ли можно назвать хоррором или хотя бы вменяемым мистическим триллером. Скорее это инертная семейная драма, главным достоинством которой является безапелляционная способность усыплять. Здесь царит абсолютная банальность во всем — от завязки с переездом в мрачный дом, не предвещающего ничего хорошего, до зловещего кукурузного поля где-то родом из «Техасской резни бензопилой», откуда доносятся отголоски то ли собачьего лая, то ли призраков из потустороннего мира.

Если вдруг вы ожидали напряженного кровавого ужастика с демоническими собацюрами, который обманчиво обещали ну по крайней мере промо-материалы (см. главную картинку обзора), то вас ждет горькое разочарование. Потому что четверолапые монстры появляются на экране буквально на несколько минут, чтобы разорвать одного-двух обреченных, да и на этом все.

При этом сами сцены сняты в лучших традициях малобюджетных фильмов, изо всех сил пытающихся скрыть кровавость действа: крупные планы, динамичный монтаж, эпилептическая дрожь камеры, туман, темнота и все на свете, что способно скрыть экранную жестокость.

Вместо обещанных псов местные малоизвестные киноделы подсовывают нам сплошь скучную историю о матери и сыне-подростке, которые никак не могут найти общий язык. В какой-то момент постоянные истерики мелкого начинают настолько раздражать, что нет-нет, да и закрадывается мысль — а может, все с облегчением выдохнут, если кровожадные собачки таки доберутся до малолетнего нытика.

Шаблонной здесь является и основная интрига, врастающая корнями в трагические события из прошлого. Догадаться, что в этом проклятом месте когда-то произошло нечто ужасное, сможет даже ребенок, жаль, что эти флешбеки по сути ни на что не влияют и нужны разве что для того, чтобы слабо обосновать присутствие мифических собак. Официальный слоган фильма гласит «раскрой прошлое, выпусти кошмар на волю», однако никакого кошмара здесь днем с огнем не сыщешь. Так называемое раскрытие прошлого ни к чему не приводит, ничего не дает зрителю.

Создатели «Псов: Смертельной мести», такое впечатление, сами толком не понимали, какого рода историю они хотят рассказать. Но очевидно одно: это кино точно не о кровожадных псах. Тогда возникает логичный вопрос — зачем обманывать зрителя и позиционировать ленту как кровавый фильм ужасов?

В итоге лента берет разгон на «Куджо» (1983, о топовых экранизациях Кинга можно почитать вот здесь), а вот сделать удар не в состоянии даже на припев бессмертного хита Who Let the Dog Out.