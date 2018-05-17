Uklon кличе англомовних водіїв, щоб полегшити життя вболівальникам на Лізі чемпіонів

Український онлайн-сервіс Uklon закликав англомовних киян з власними автомобілями стати партнерами сервісу. Це допоможе забезпечити нормальні ціни для гостей Києва, які приїдуть на фінальний матч Ліги чемпіонів 26 травня. Тисяча англомовних водіїв – приблизно стільки потрібно, щоб впоратися з потоком замовлень.

– Нас надихнуло бажання киян показати європейське обличчя України: дружелюбність, гостинність і взаємодопомога. Так, сотні киян виявили бажання розмістити в себе вболівальників, які хочуть потрапити на фінал Ліги чемпіонів, але зіткнулися з багаторазовим підвищенням цін на житло. Ми теж не хочемо, щоб у гостей залишилося враження про Київ як про місто грабіжницьких цін. Тому закликаємо киян, які володіють англійською та мають своє авто, стати нашими партнерами, скачавши додаток Uklon Driver для Android або iOS, – заявив операційний директор компанії Uklon Сергій Смусь.

– При реєстрації в системі через додаток Uklon Driver або через сайт ви просто повинні вказати, що володієте англійською, поставивши спеціальну галочку. Ми будемо направляти всі виклики через англомовний інтерфейс Uklon на англомовних водіїв. Тариф і винагорода водія при цьому будуть стандартними. Тобто, мова йде не про благодійність, а лише про справедливу ціну для туристів. Таким чином, гості Києва зрозуміють, що тут говорять англійською та не ломлять високі ціни за проїзд, – розповів Сергій Смусь.



Uklon – найбільший український онлайн-сервіс перевезень, заснований в 2009 році в Києві. Кількість партнерів компанії налічує десятки тисяч водіїв у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та інших містах України.