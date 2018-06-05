ASUS представила универсальную гарнитуру ROG DELTA c ЦАП ESS 9218 и подключением по USB Type-C

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В канун официального открытия выставки Computex 2018 компания ASUS провела упреждающую презентацию разнообразных новинок серии Republic Of Gamers. Игровой смартфон, производительные ноутбуки, жидкостные системы охлаждения, мониторы и другая сопутствующая обвязка. Помимо прочего, тайваньский производитель расширяет свой ассортимент игровой периферии.

Компания представила новую гарнитуру ASUS ROG Delta, для которой используется качественный 4-ядерный цифро-аналоговый преобразователь ESS 9218, позволяющий рассчитывать на звук класса Hi-Res. Производитель обещает хорошее соотношение сигнал/шум (127 дБ), а также повышенную детальность звука и возможность лучше ориентироваться на виртуальном поле боя.

Для ASUS ROG Delta используются 50-миллиметровые драйверы Essence, предшественники которых ранее применялись для очень неплохо себя зарекомендовавших STRIX Fusion.

На первый взгляд амбушюры имеют несколько непривычную треугольную форму, но габариты накладок подобраны так, что гарнитура удобно сидит на голове, при этом наиболее комфортное положение позволяет подобрать регулируемое оголовье.

Даже не знаем, стоит ли упоминать о наличии RGB-подсветки. От нее теперь нигде не спрятаться, не скрыться. Световод проложен на внешней стороне обоих чашек и дополнительно подчеркивает их оригинальный контур.

На гарнитуре предусмотрена аппаратная регулировка уровня громкости, а также возможность отключить подсветку.

Из интересных особенностей ASUS ROG Delta – подключение с помощью USB Type-C. При этом производитель обеспечил совместимость с USB 2.0, позволяя использовать гарнитуру не только с ПК/ноутбуками под Win, но также Mac, смартфонами и консолями.

Шумная обстановка конференции – хорошая возможность для тест-драйва устройства подобного класса, однако желающих не просто послушать, а хотя бы подержать в руках представленные устройства в этом году оказалось неимоверное количество. Потому свои выводы о возможностях ASUS ROG Delta мы будем делать уже после детального знакомства в спокойной обстановке. Первые впечатления приятные. Плотный насыщенный звук с хорошей атакой и детализацией.

Точные сроки начала продаж пока не сообщаются, известно лишь, что гарнитура появится в продаже во второй половине нынешнего года. Ориентировочная цена также еще не указывается производителем.