Бюджетний AM4 проти топового AM5: навіщо платити більше за QuadHD

Ціни на комп’ютерну техніку навіть не думають зупинятись, чим віддаляють доступність геймінгу для простих гравців. На допомогу приходить перевірена часом платформа AM4. Сьогодні її бюджетне виконання ми порівняємо з топовим геймерським AM5 сетом на базі AMD Ryzen 7 9850X3D. Також з’ясуємо, чи реально пограти в QuadHD на бюджетній збірці з минулого в парі з відеокартою AMD RX 9070 XT.





Нейронний рендеринг, як вимушений крок

Хто б міг передбачити, що платформа AM4 з 2016 року буде й досі виступати основою для збірок та антикризовий шанс “виживання” на ПК? В ті часи ми вважали класичний рендеринг ключовим стовпом, який залишатиметься незмінною основою на десятиліття вперед.

Раніше розвиток ігрової комп’ютерної графіки був доволі прогнозованим. Розробники вдосконалювали текстури, додавали складніші шейдери, нарощували кількість полігонів, і все це вимагало від відеокарт зрозумілої комбінації: більше “сирої” продуктивності в парі зі зменшенням техпроцесу.

З появою DLSS від NVIDIA, FSR від AMD та XeSS від Intel правила гри змінилися кардинально. Нейронні апскейлери навчилися “витягувати” зображення з нижчої роздільної здатності так, що різниця з класичним рендерингом стала майже непомітною.

Генератори FPS пішли ще далі, вставляючи між реальними кадрами штучно створені проміжні, подвоївши, а в найближчому майбутньому шестикратно (6x MFG) збільшуючи показники оверлею.





Всі ці “нейропокращення” стали вимушеним рішенням, щоб дозволити повноцінно використовувати технології трасування променів: Ray Tracing та Path Tracing. Фотореалістичне освітлення, відбиття та тіні, хоч і надають ігровим сценам кінематографічності, паралельно “кладуть на коліна” навіть топові відеокарти.

Таким чином змінилася сама парадигма вимог до відеокарт. Тепер GPU середнього класу з хорошим нейронним бекендом здатна видавати картинку, що раніше була доступна лише флагманам.

Паралельно сформувався цілий прошарок геймерів, яким не хочеться вдаватися до штучних “нейронних фокусів”, а грати за допомогою класичного рендерингу, як в старі добрі часи. І варіантів, щоб виконати цю забаганку серед відеокарт — не так багато.

QuadHD — вже майже лідер

“Залізна” статистика Steam за лютий 2026 року каже, що середній ПК-геймер став помітно багатшим. Найпопулярніша відеокарта тепер — NVIDIA GeForce RTX 5070 з часткою 9,12%. Водночас більша частина систем комплектується 32 гігабайтами оперативної пам’яті, причому їх кількість збільшились на 18,91%.

Здорожчання комп’ютерних компонентів змушує власників ПК думати на перспективу, тому логічно, що користувачі роблять апгрейд вже тепер, а не чекають, поки ціни виростуть ще більше.

Частка моніторів з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів виросла на +17.32%! Водночас FullHD рішення поступово втрачають відсоткові пункти.

Вже найближчим часом ми станемо свідками історичної події, коли QuadHD нарешті отримає титул “золотого стандарту” геймінгу, який понад 10 років утримував FullHD. З огляду на це, в тестах я сфокусувався саме на роздільній здатності 2560х1440 пікселів, залишивши 1080p фанатам кіберспорту та власникам архаїчних ПК.

Цінова криза та пріоритети “корпоратів”

Ціни на відеокарти продовжують “пробивати чергову стелю”, і причини цього лежать далеко за межами геймінгу. Якщо подивитися на фінансові звіти NVIDIA, картина стає красномовною. Дохід компанії від дата-центрів становив 89,8% від загального обсягу. Геймінг своєю чергою приніс лише “скромні” 4,3 мільярда.

Платформа Vera Rubin, анонсована на CES 2026, стала останнім доказом того, що у гігантів індустрії великі плани саме на штучний інтелект. NVIDIA пообіцяла десятикратне зниження вартості генерації токенів порівняно з Blackwell, і зрозуміло, що саме цей напрямок визначатиме цінову політику компанії на роки вперед.

Геймери ж опиняються в ситуації, коли кожне нове покоління відеокарт коштує дорожче за попереднє, а приріст “чистої” продуктивності без нейронних технологій стає все скромнішим.

Деякі користувачі відверто змучилися від нескінченних перегонів технологій і хочуть просто пограти. Іноді навіть вимкнути за нагоди усі “нейропокращувачі”, надавши перевагу старій-добрій растеризації без “мила” та намальованих кадрів.





Тут на сцену виходять відеокарти від AMD, і головна зірка серед них — AMD Radeon RX 9070 XT. Завдяки ціновим перипетіям вона стала справжнім “топом за свої гроші”, адже її конкурент — RTX 5070 Ti з хорошим охолодженням вже коштує близько 60 000 гривень.

Ми опинились в ситуації, коли Radeon RX 9070 XT зрівнялася за ціною з RTX 5070. На відміну від “зеленої представниці” AMD пропонує чудову продуктивність у класичному рендерингу, хоча й підтримку FSR та генерацію кадрів ніхто не скасовував.

У попередній статті ми вже порівнювали різницю в продуктивності RTX 5060 Ti на платформах AM4 та AM5, але був один важливий нюанс, який суттєво впливав на результати. Про нього поговоримо у наступному розділі.

RX 9070 XT та AM4 — особливості PCIe

Бюджетні материнські плати на сокеті AM4 підтримували PCIe 3.0-4.0 x16, що у 2026 обмежує пропускну здатність відеокарт у порівнянні з сучасними PCIe 5.0. До прикладу MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC працює за допомогою всього вісім ліній, забезпечуючи теоретичний максимум (у рамках PCIe 5.0) 32 ГБ/с.

На AM4 пропускна здатність від зменшення кількості доступних ліній падала вдвічі, складаючи лише 16 ГБ/с в режимі PCIe 4.0 x8 та 8 ГБ/с на PCIe 3.0 x8. RTX 50 використовують швидший тип пам’яті (GDDR7), але ботлнек зі сторони шини є дуже впливовим фактором в геймерській продуктивності.

Покоління PCIe x8 x16 Gen 3 8 ГБ/с 16 ГБ/с Gen 4 16 ГБ/с 32 ГБ/с Gen 5 32 ГБ/с 64 ГБ/с

AMD Radeon RX 9070 XT своєю чергою залучає повноцінні 16 ліній PCIe, тому максимум по шині складає 16 ГБ/с навіть на архаїчному PCIe 3.0. Це стосується і бюджетної материнської плати Asus PRIME A520M-A II/CSM, яка є в нашому тесті. Іншими словами, теоретично RX 9070 XT втрачатиме менше FPS на старій платформі у порівнянні з Blackwell.

Існують й інші фактори, які можуть обмежувати RX 9070 XT на платформі AM4. Насамперед це процесор. У нашому тестовому стенді працював звичайний 12-потоковий Ryzen 5 3600, який почав продаватися у далекому 2019 році.

У режимі QuadHD навантаження переважно “лягає” на відеокарту, і процесорне обмеження проявляється значно менше, ніж у FullHD. Старий CPU стане вузьким місцем хіба що в кіберспортивних дисциплінах та 1080p, однак цільова аудиторія кібергеймерів навряд чи серйозно розглядатиме ПК без 3D-кешу від AMD.





Ще один фактор — різниця в пам’яті та її обсяг. DDR4 (3200 МГц), яку ми використовували для платформи AM4 поступається сучасній DDR5 (6000 МГц) за швидкістю та частотою, хоча й перша працювала у двоканальному режимі й має меншу латентність таймінгів.

Результати бенчмарків (DDR5 6000 G.Skill DDR5 32GB Trident Z5 Neo RGB проти Kingstone Fury DDR4):





Швидкість читання: 58 726 МБ/с проти 43 259 МБ/с.

Швидкість запису: 80 822 МБ/с проти 25 592 МБ/с.

Різниця відчутна, але в реальних ігрових сценаріях при QuadHD процесор та інтерфейси обміну даними завантажені не так активно, тому вплив на FPS не такий активний, як у FullHD пресетах.

Тестуємо ігрову продуктивність

Тестовий стенд:

Для розуміння розриву між поколіннями, ми підготували два тестові стенди. Платформа AM4 базувалася на Ryzen 5 3600 з DDR4 3200 МГц, а геймерська AM5 отримала Ryzen 7 9850X3D з DDR5 6000 МГц.





Відеокарта в обох випадках була однаковою — AMD Radeon RX 9070 XT. В АМ4 стояв базовий ігровий мінімум пам’яті — 16 Гб, в той час, як на топовій системі — 64 Гб.

Тестування проводилося у двох режимах: класичний рендеринг, без будь-яких апскейлерів та генераторів кадрів, та FSR Quality з увімкненим FG, якщо це підтримувалось грою.

На AM4 S.T.A.L.K.E.R. 2 видавав 72 кадри на секунду. Своєю чергою AM5 прогнозовано випереджає свого вікового колегу на 14% без допомоги апскейлерів. Розробники непогано оптимізували гру з моменту її виходу, але класично забули багато своїх обіцянок. FSR виглядає посередньо, тому для AMD Radeon RX 9070 XT я рекомендую XeSS.

Різниця у режимі класичного рендерингу з високими налаштуваннями та трасуванням шляху в Cyberpunk 2077 складає всього лише 7,4%: 54 FPS на AM4 та 58 к/с на AM5. Загалом, гра чудово працює на відеокартах AMD.





Власникам ігрових моніторів допоможе генератор кадрів та FSR в режимі Quality, “дотягнувши” фреймрейт майже до заповітних 140 к/с з RTX.

Avowed виявився не дуже чутливим до зміни платформи. AM4 всього на 9% повільніша за AM5 в класичному рендерингу без “нейропокращувачів”. Основним обмежувальним фактором відчувається процесор Ryzen 5 3600. Особливо, коли FPS наближається до сотні.

Генератора кадрів для AMD тут немає. Саме він підіймав фреймрейт на конкурентних NVIDIA до захмарних показників в режимі MFG x4. З усім тим, ігровий процес плавний, без суттєвих просідань і статерів.

Clair Obscur: Expedition 33 виявилась найменш чутливою до зміни платформи у класичній растеризації: 58 проти 60 кадрів на секунду. Чомусь в налаштуваннях пункт генератора кадрів виявився неактивним, тому на QuadHD з високими налаштуваннями не вдалося отримати понад 84 FPS.

Doom: The Dark Ages порадує власників AM4 впевненими 96 кадрами на секунду в QuadHD без допомоги нейротехнологій, тоді як AM5 видавала 104 FPS. Цю гру можна вважати одним з найскладніших випробувань для будь-якої відеокарти. Якщо в пріоритеті високий фреймрейт для швидкісного монітора, то 198 к/с — гідний результат.

Resident Evil Requiem в приємному сенсі вміє дивувати своєю гнучкістю у налаштуваннях. Гра може “покласти на коліна” навіть RTX 5090 з використанням трасування шляху. Для відеокарт AMD доступний тільки RTX, чого більш ніж достатньо, щоб насолодитися чудовою графікою та плавним геймплеєм на AMD Radeon RX 9070 XT.





Режим 3840х2160 + FSR 4 Quality візуально приємніший, ніж нативний рендеринг в QuadHD. Ціною цього стане майже повне заповнення 16 гігабайтів відеопам’яті. В RTX 5070 вам таке навряд чи вдасться — “прокляття” 12 гігабайтів VRAM.

В декількох іграх різниця між платформами виявилася значно більшою. TES: Oblivion Remastered показав 81 FPS на AM4 проти 150 к/с на AM5 у класичному рендерингу при QuadHD.

Remnant 2 також продемонструвала суттєвий розрив: AM5 виявилася швидшою на цілих 42,5%. Дається взнаки низька процесорна продуктивність та відсутність 3D V-Caсhe. Ryzen 7 3500 зазвичай навантажений понад 70-80%. Хоча, якщо згадати нашого нещодавнього гостя — AMD Ryzen 7 7500X3D, то 12-потоковість не заважала йому змагатися в іграх навіть зі старшими моделями.





При увімкненні FSR Quality та FG, або при переході на FullHD картина змінюється. Це суттєво підвищує навантаження на процесор: проявляються обмеження пропускної здатності інтерфесів та відсутність об’ємного L3. В таких сценаріях різниця між платформами на чолі з Ryzen 5 3600 та Ryzen 7 9850X3D стає радикальною.

У S.T.A.L.K.E.R. 2 з FSR та FG AM4 видає 176 к/с, а AM5 розганяється до 231 к/с. У Cyberpunk 2077 з нейротехнологіями розрив зростає до 41%.

В TES: Oblivion Remastered це явище досягає апогею — 112 проти 235 FPS. Схожа ситуація і в Remnant 2, де різниця рівно вдвічі більша. Хоча при генерації додаткових кадрів навантаження лягає на GPU, без швидкого обміну даними між пам’яттю та CPU не обійтись.





Якщо ж подивитися на загальну картину, середня різниця в QuadHD при класичному рендерингу склала приблизно 21%, а з FSR та генератором кадрів зросла до 49%.

AM4 (1080p) AM5 (1080p) AM4 (1440p) AM5 (1440p) S.T.A.L.K.E.R. 2 (FSR Quality + FG) 183 300 176 231 S.T.A.L.K.E.R. 2 (Класичний рендеринг) 94 114 72 82 Cyberpunk 2077 (FSR Quality + FG) 142 277 136 192 Cyberpunk 2077 (Класичний рендеринг) 71 90 54 58 Avowed (FSR Quality + FG) 100 174 100 138 Avowed (Класичний рендеринг) 100 133 89 97 Clair Obscur: Expedition 33 (FSR Quality + FG) 91 105 78 84 Clair Obscur: Expedition 33 (Класичний рендеринг) 78 83 58 60 Doom: The Dark Ages (FSR Quality + FG) 200 303 198 232 Doom: The Dark Ages (Класичний рендеринг) 102 138 96 104 Silent Hill f (Класичний рендеринг) 98 130 88 96 TES: Oblivion Remastered (FSR Quality + FG) 112 260 112 235 TES: Oblivion Remastered (Класичний рендеринг) 81 101 81 150 Remnant 2 (FSR Quality + FG) 124 243 117 234 Remnant 2 (Класичний рендеринг) 82 160 80 114 Resident Evil Requiem (FSR Quality + FG) 123 168 134 198 Resident Evil Requiem (Класичний рендеринг) 76 110 69 76

У FullHD розрив значно більший: 35,5% у класичному режимі та понад 70% з нейротехнологіями.

В абсолютних цифрах AM4 з RX 9070 XT забезпечує цілком комфортний геймінг у QuadHD. У класичному рендерингу більшість ігор видаватимуть понад 60 кадрів на секунду. Хто хоче більше — ласкаво прошу у налаштування, адже не обов’язково все викручувати на “ультра” пресет.

З генератором кадрів усі без винятку ігри демонструють понад 100 FPS на високих налаштуваннях, тому власники ігрових моніторів будуть задоволені.

Підбиваємо підсумки

Результати тестування підтверджують, що платформа AM4 навіть в ультрабюджетному виконанні (A520) залишається боєздатним та актуальним “антикризовим рішенням” для QuadHD геймінгу в тандемі з AMD Radeon RX 9070 XT. Відеокарти меншої продуктивності демонструватимуть ще меншу різницю, за винятком кіберспортивних режимів.

Різниця з сучасною платформою AM5 критично зростає у FullHD. Процесор Ryzen 5 3600 є блідою тінню з 2019 року на фоні короля геймінгу — Ryzen 7 9850X3D. Замінивши його на AMD Ryzen 5 5600X3D ви отримаєте значно кращий FPS.

Якщо ваша мета — комфортно грати в сучасні проєкти при QuadHD з класичним рендерингом, або з помірним використанням FSR, то навіть бюджетний AM4 впорається з цим завданням.

Для тих, хто втомився від нескінченних перегонів нейронок, заплутався в кількості “іксів” у маркуванні генерації кадрів, і просто хоче насолоджуватися іграми, шукаючи артефакти в сталкері, а не в зображеннях, то зв’язка AM4 + відеокарта AMD виглядає як доцільний варіант за свої гроші.

Замість того щоб витрачати значну суму на повне оновлення платформи, можна обмежитися заміною відеокарти та отримати цілком гідний ігровий досвід у 1440p. Зекономлені кошти, можливо, краще відкласти на той момент, коли вийде AM6 та наступне покоління відеокарт.