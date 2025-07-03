Огляд блоку живлення MSI MPG A850GS PCIE5 — золотий боєць «силового» фронту

У сучасних ПК збірках потужність компонентів зростає з кожним роком. В таких реаліях блок живлення стає основним фундаментом стабільності системи. MSI MPG A850GS PCIE5 обіцяє забезпечити надійність і ефективність для найвимогливіших ігрових і робочих конфігурацій. Отож, в цьому редакційному огляді спробуємо перевірити чи підходить цей кандидат для тих, хто збирає систему на основі топових відеокарт та процесорів.

MSI MPG A850GS PCIE5 Від 6925 грн. Плюси: підтримка сучасних стандартів atx 3.1 та pcie 5.1; 2 роз'єми 12vhpwr;

стабільна робота під навантаженням без серйозних відхилень напруги;

тиха робота завдяки режиму Zero Fan; ефективне охолодження; якісні японські конденсатори та надійні компоненти; повна модульність кабелів для зручного кабель-менеджменту; 10-річна гарантія від виробника. Купити в Elmir.ua Мінуси: іноді трапляється високочастотний писк дроселів при дуже високих FPS. Купити в Elmir.ua 9 /10 Оцінка

ITC.ua Вибір

редакції

Технічні характеристики MSI MPG A850GS PCIE5

MSI MPG A850GS PCIE5 з’явився у продажі цього року. Навіть з його назви неважко здогадатися, що перед нами блок живлення потужністю 850 Вт, який відповідає найновішим стандартам для сучасних ПК. Він підтримує специфікацію ATX 3.1, чим забезпечує сумісність із найновішими відеокартами через роз’єм 12VHPWR (12+4 pin) та здатний видавати по ньому до 600 Вт для GPU.

Виробник MSI Модель MPG A850GS PCIE5 Вхідна напруга, В 100-240 Потужність, Вт 850 Сертифікація 80 Plus Gold Корекція потужності Active PFC Стандарт ATX 3.1, PCIE 5.1 Роз’єми для GPU 1 x 12VHPWR (12+4 pin), до 600 Вт; 3 x 6+2 pin PCIE Інші роз’єми 1 x 24-pin ATX, 2 x 4+4 pin EPS12V, 8 x SATA, 4 x Molex +12В потужність, Вт 849 +5В потужність, Вт 110 — комбінований режим +3.3В потужність, Вт 72 — комбінований режим Охолодження ZFF132512H BAX3 — 135 мм вентилятор із гідродинамічним підшипником Ефективність До 90% при типовому навантаженні Захист OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO Розміри, мм 150 x 150 x 86 Вага, г 2000 Гарантія, років 10

Тестовий стенд

Для тестування MSI MPG A850GS PCIE5 ми зібрали систему, яка відображає перед топову конфігурацію сучасного прогресивного ПК. Заміри проводилися на операційній системі Windows 11 24H2 ver. 26100.4061. Корпусом слугував Cougar FV270 RGB WHITE від CompX у спеціальному виконанні — ANNIHILATION.

Конфігурація тестового стенда:

Комплектація, паковання та зовнішній вигляд MSI MPG A850GS PCIE5

MSI MPG A850GS PCIE5 приїхав на огляд в міцній та яскравій картонній коробці, оформленій у фірмовому стилі MSI. На лицьовій стороні виробник акцентується на блоці живлення, а також зазначає його ключові особливості, на кшталт сертифікації 80 Plus Gold. З боків і ззаду наведені детальні специфікації, інформація про роз’єми та ефективність. Усередині блок надійно зафіксований, а кабелі акуратно упаковані в окремий мішечок із тканини. Це досить зручно для їх подальшого зберігання, адже ніколи не знаєш, що може ще знадобитися під час безперервних комп’ютерних апгрейдів.

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У комплекті знаходиться сам блок живлення, набір модульних кабелів (включаючи 24-pin ATX, два 4+4 pin EPS12V, один 12VHPWR й до гурту три класичних 6+2 pin PCIE, що обов’язково оцінять власники нових відеокарт AMD Radeon RX 9070 XT, огляд якої ми зробили ще у квітні.

Для власників великої кількості SSD чи HDD знадобляться шість роз’ємів SATA та чотири Molex. Крім того, в наявності посібник користувача та болти кріплення, якщо раптом ви загубили комплект, який зазвичай постачається разом з корпусами. Усе виглядає продумано, хоча додатковий адаптер для 12VHPWR у комплекті був би приємним бонусом.

Перед нами корпус із чорного матового металу. Зовні блок живлення розміром 150 x 150 x 86 мм виглядає стримано, але сучасно. На верхній стороні знаходиться решітка вентилятора з логотипом MSI, а ззаду біля кнопки Zero Fan ховається стандартний перемикач живлення та роз’єм для кабелю. Бічна панель класично має наклейку з технічними даними.

Модульні роз’єми для кабелів розташовані акуратно й підписані для зручності. Загалом, дизайн не «кричить про себе», але виглядає функціонально й надійно.

Особливості виконання та начиння MSI MPG A850GS PCIE5

Розглядаючи MSI MPG A850GS PCIE5 ближче, спробуємо звернути увагу до деталей у конструкції. Внутрішні компоненти надійно закріплені, щоб уникнути вібрацій.

Роз’єми для модульних кабелів розташовані на задній панелі блока й мають чітке маркування, що полегшує підключення потрібних проводів без плутанини. Тому збірку подужає навіть новачок. Кабелі доволі зручні для прокладання в корпусі, хоча вони могли б бути трохи м’якшими для легшого згинання в проблемних місцях з обмеженим простором. Роз’єм 12VHPWR виглядає міцно й відповідає специфікаціям PCIE 5.1, забезпечуючи стабільне живлення для найпотужніших відеокарт. Загалом якихось неприємних люфтів при в місцях з’єднань не спостерігається.

Ну й чому б не зазирнути всередину? Хоча я не рекомендую вам розбирати блок живлення самостійно, адже навіть вимкнений з мережі він може доволі ефектно розрядити об вас свого електролітичного конденсатора. До речі, як показує практика, в дорожчих 1000 ватних блоках живлення MSI використовує Rubycon (420 В, 820 мкФ). Нам же в MSI MPG A850GS PCIE5 дістався Nippon Chemi-Con (450 В, 680 мкФ). Ця фірма також може похвалитися високою репутацією, як і Rubycon.

З усім тим впадає в очі якісна збірка плати. Конденсатори переважно японського виробництва є хорошим знаком для довговічності. Серед основних компонентів можна зустріти:

Два діодні мости відповідальні за «випрямлення» напруги — GBJ1506 (600V, 15A, 100°C)

MOSFETs (APFC ) — Vishay SiHA105N60EF (600V, 8A, 100°C)

Підвищуючий діод — Vishay VS-3C10ET07T-M3 (650V, 10A, 140°C)

MOSFETs (+12 В) — On Semiconductor NTMFS5C430N (40V, 131A, 100°C)

Силові мосфети — STMicroelectronics STF33N60DM2

Контролер — MPS HR1280

На платі виділяються достатньо великі радіатори, щоб розвантажити активне охолодження. І в цьому є сенс, адже теплові втрати «золотої» платформи при високих навантаженнях вищі за ту ж «платину».

БЖ використовує напівцифровий комбінований контролер, що керує первинною обмоткою та частиною вторинної. Повністю цифровою вважається платформа, у якій VRM, що генерують другорядні лінії, та схема 5VSB також керуються цифровим способом, але це збільшує кінцеву вартість БЖ.

MSI MPG A850GS PCIE5 оснащений вентилятором ZFF132512H BAX3 виробництва ZLC (12 В, 0,45А). Він побудований на гідродинамічному підшипнику з ресурсом до 60 000 годин. При активації технології Zero Fan його запуск починається при споживанні від 60% потужності.

Схема включає кілька рівнів захисту (OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO), які мають захистити систему від перевантажень, перегріву чи короткого замикання. Загалом, внутрішнє виконання відповідає стандартам для пристроїв цього класу, хоча без спеціалізованого обладнання важко оцінити якість пайки чи дрібних деталей.

Продуктивність MSI MPG A850GS PCIE5

Під час тестування MSI MPG A850GS PCIE5 показав стабільні результати, які відповідають заявленим характеристикам. Під навантаженням у 850 Вт (максимальна потужність) напруга на лініях +12 В, +5 В і +3.3 В залишалася в межах допуску ATX, із відхиленнями менше 1%. Це свідчить про якісну стабілізацію, що критично важливо для сучасних компонентів, особливо відеокарт і процесорів із високим енергоспоживанням.

Ефективність також відповідала сертифікації 80 Plus Gold. При навантаженні 50% (близько 425 Вт), яке є типовим для ігрових систем, ефективність досягала приблизно 90%. Навіть при 20% і 100% навантаження показники залишалися в межах стандарту Gold, хоча й трохи нижчими. Енергоспоживання в режимі очікування коливалось в межах 3.6-3.9 Вт.

Енергоспоживання, Вт Лінія +12 В Лінія +5 В Лінія +3,3 В Вимкнений комп’ютер NVIDIA RTX 5080 3,8 12,03 5,01 3,29 Вимкнений комп’ютер AMD RADEON RX 5070 XT 3,9 12,03 5,01 3,29 Режим спокою (робочий стіл) NVIDIA RTX 5080 107 12,03 5,01 3,31 Режим спокою (робочий стіл) AMD RADEON RX 5070 XT 135 12,03 5,01 3,29 CPU-Z MultiCore NVIDIA RTX 5080 226 12,03 5,01 3,31 CPU-Z MultiCore AMD RADEON RX 5070 XT 248 12,03 5,04 3,29 CPU-Z + Furmark NVIDIA RTX 5080 525 11,98 5,01 3,31 CPU-Z + Furmark AMD RADEON RX 5070 XT 597 11,98 5,01 3,29 Furmark NVIDIA RTX 5080 409 12,03 5,01 3,29 Furmark AMD RADEON RX 5070 XT 485 11,98 5,01 3,29 Clair Obscur: Expedition 33 NVIDIA RTX 5080 390 12,03 5,01 3,29 Clair Obscur: Expedition 33 AMD RADEON RX 5070 XT 453 11,98 5,01 3,29 Counter-Strike 2 (Cybersport) NVIDIA RTX 5080 300 12,03 5,01 3,31 Counter-Strike 2 (Cybersport) AMD RADEON RX 5070 XT 262 12,03 5,01 3,29

Температурний режим та шум

Температурний режим MSI MPG A850GS PCIE5 залишався в розумних межах навіть під максимальним навантаженням. Після 20 хвилин стрес-тесту температура корпусу блока досягала приблизно 31°C, а гаряче повітря з вентилятора не перевищувало 47°C за температури в приміщенні 20°C.

Можна з впевненістю сказати, що тут ефективне охолодження, хоча в компактних корпусах із поганим потоком повітря ці показники можуть бути вищими. Радіатор і внутрішні компоненти під час тестів залишалися в безпечних межах, а захист від перегріву (OTP) не спрацьовував навіть при тривалому навантаженні.

БЖ отримав сертифікат Cybenetics A++ за акустичними тестами. Щодо шуму, вентилятор із гідродинамічним підшипником працював досить тихо. На низьких навантаженнях в режимі Zero Fan рівень шуму був нульовим.

Під максимальним навантаженням шум зростав до 24-26 дБА, що нечутно на фоні корпусних вентиляторів. Звісно, не обійшлось без ложки дьогтю. При дуже високих FPS (в основному за 240) може з’явитися набридливий високочастотний писк дроселів. Хоча, загалом акустичний комфорт цього блока живлення підійде більшості користувачів.

Досвід використання MSI MPG A850GS PCIE5

Я використовую MSI MPG A850GS PCIE5 протягом двох місяців для всіх тестів, повсякденної роботи та ігрових забавок. В більшості сценаріях він залишає переважно позитивні враження. Встановлення блока живлення в корпус доволі просте завдяки модульним кабелям, які дозволяють увімкнути лише потрібні дроти, уникнувши безладу. Ніяких проблем з нагрівом конектора 12VHPWR не спостерігалось.

Зазвичай для тестів я використовую дві відеокарти: Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE та Gigabyte GeForce RTX 5080 GAMING OC 16G. Компонування блоку живлення дозволяє без додаткової мороки підключати їх почергово без зайвих маніпуляцій з перехідниками.

Стабільність роботи також не викликала нарікань. Навіть під час тривалих ігрових сесій чи стрес-тестів система залишалася надійною, без раптових вимкнень чи перебоїв. Електромережа в наш час іноді може підкинути вибрики, й декілька разів доволі сильно падала напруга. MSI MPG A850GS PCIE5 навіть не подав вигляду, що щось не так. За це йому окремий плюс. А з 1 липня 2025 року ми взагалі перейшли на новий стандарт напруги — 230 вольтів, тому прийшлось проводити додаткові тести.

Як поціновувачу ретрогеймінгу мені дуже не вистачає PhysX x32, підтримку якого припинила серія відеокарт NVIDIA RTX 50. Але блок живлення ще мав достатній запас потужності, щоб заживити додатково RTX 4060, яка грала роль фізичного прискорювача. Так, «мої смаки — дивні, тобі не зрозуміти» (с). В такому режимі вона споживала ще додатково близько 30 Вт, майже, як в режимі очікуванні. Але помістити її в крайній слот PCIE було важко. Навіть прийшлось зняти нижній піддон, який відділяє простір материнської плати від кабелів БЖ.

Ціна та конкуренти

MSI MPG A850GS PCIE5 позиціюється в середньо-високому ціновому сегменті для блоків живлення потужністю 850 Вт. Його можна придбати за ціною від 6 925 гривень. За ці гроші ви отримуєте сучасний блок із довгою гарантією та готовністю до потужних відеокарт.

Серед конкурентів варто згадати Corsair RM850x ATX 3.1, який також має сертифікацію 80 Plus Gold і модульну конструкцію, але коштує дорожче. Corsair також може похвалитися тихою роботою вентилятора та підтримкою ATX 3.1 із коробки. Він вирізняється можливістю самостійного регулювання початкових оборотів режиму Zero Fun.

Seasonic FOCUS GX ATX 3.1 — ще один сильний суперник із подібними характеристиками, хорошим компонування, японськими конденсаторами й репутацією надійності. І знову ж таки Seasonic коштує дорожче.

Be quiet! Pure Power 12 M також конкурує в цьому сегменті, але зазвичай із меншою тривалістю гарантії. Його компонування кабелів в моєму випадку не підходить, адже я використовую одночасно 3 х 8 pin PCI-E (тут їх лише два, тому для потужних AMD Radeon не підійде) та 12VHPWR.

9 /10 Оцінка ITC.ua Якість збирання, матеріали 9 Модульне виконання, зручне прокладання кабелів. Якісна елементна база. Продуктивність 9.5 «Рівна» напруга без суттєвих просадок Енергоефективність, шум 9 Сертифікати: Cybernetics GOLD, PPL.info GOLD, Cybernetics ATX 3.1. Zero Fan та тиха робота під навантаженням. Іноді присутній писк дроселів при ультрависоких FPS. Ціна 8.5 Ціна доганяє іменитих виробників БЖ.