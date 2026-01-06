Новости Технологии 06.01.2026 comment views icon

Официально: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG и мониторы с G-SYNC Pulsar

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Офіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC Pulsar

Новые технологии NVIDIA улучшают масштабирование разрешения в DLSS 4.5, добавляют динамическую генерацию до 6 кадров и внедряют новую синхронизацию изображения на мониторах.

DLSS 4.5

На CES 2026 NVIDIA представила DLSS 4.5 с улучшенным масштабированием Super Resolution на основе технологии Transformer второго поколения. По словам компании, теперь DLSS лучше обучена решать проблемы с артефактами изображения. Один из таких случаев — мерцание, которое очень отвлекает внимание во время игры.

DLSS 4.5 улучшает стабильность и четкость изображения в таких ситуациях. За объектами, расположенными вблизи игрока, такими как мечи, могут образовываться призрачные следы или остаточные изображения. NVIDIA улучшила это в DLSS 4.5, и таких случаев станет меньше.

Также DLSS 4.5 обеспечивает лучшую производительность сглаживания в некоторых играх, среди них компания называет Indiana Jones и Great Circle. Журналисты Tom’s Hardware испытали DLSS 4.5 в нескольких играх еще до официального анонса, и утверждают, что «DLSS 4.5 действительно стала захватывающим улучшением по сравнению с существующей моделью». Экспериментаторы отметили, что некоторые световые эффекты и эффекты частиц стали богаче и естественнее.

Офіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC PulsarОфіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC Pulsar

Впрочем, DLSS 4.5 является более тяжелой для вычислений, чем предыдущая модель. Но повышенное потребление ресурсов будет в определенной степени компенсировано поддержкой ускоренной обработки FP8 в тензорных ядрах видеокарт RTX 40 и RTX 50. Карты RTX 20-й и 30-й серий все еще смогут запускать новую модель, несмотря на отсутствие ускорения тензорных ядер, но NVIDIA не дает никаких гарантий производительности на более старом оборудовании. DLSS 4 приводит к заметной потере производительности на Turing и Ampere, и она должна увеличиться.

Как и раньше, игроки смогут выбирать между версиями DLSS Super Resolution в настройках приложения NVIDIA, чтобы найти лучший баланс качества и производительности. DLSS 4.5 должна быть доступна немедленно, поэтому стоит обновить программу.

Динамическая MFG с генерацией до 6 кадров

Возможность увеличения количества сгенерированных кадров NVIDIA связывает улучшением качества изображения в DLSS 4.5, а также плавным изменением частоты кадров кадровой частоты, встроенной в ее стек. Предоставление в MFG лучших входных данных теоретически должно привести к лучшему качеству всех сгенерированных кадров. Но стоит отметить, что чуда не произошло, и чтобы лучше всего пользоваться MFG все еще нужно иметь достаточно высокий начальный FPS.

Режимы MFG 5x и 6x лучше всего подойдут для максимального использования мониторов со сверхвысокой частотой обновления, которые выйдут в этом году и в будущем. Если игра демонстрирует стабильные 90 FPS, они могут сделать практичным использование мониторов с частотой 360 Гц или 480 Гц+ вместе с DLSS Performance или Ultra Performance. Динамический режим MFG способен автоматически подбирать множитель генерации кадров для поддержки целевой частоты, установленной пользователем.

Спецпроекты
До 20% кешбеку в «Привіт», оновлені умови на «Оплату частинами». Як у «ПриватБанку» проведуть головний розпродаж року
Чорна пʼятниця: топ-10 товарів зі знижками для дому, контенту й роботи – від проєкторів до GoPro
Офіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC PulsarОфіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC Pulsar

DLSS MFG с динамическим режимом и увеличенными множителями появится весной 2026 года. Как и оригинальная MFG, она будет эксклюзивом для серии RTX 50.

G-SYNC Pulsar

Технология сочетает переменную частоту обновления с переменной подсветкой для лучшей передачи движения. Она зависит от аппаратной реализации производителями, первые мониторы G-SYNC Pulsar поступят в продажу уже 7 января. Как напоминает VideoCardz, Pulsar был представлен публично в 2024 году, но до сих пор технологию можно было увидеть только в демонстрациях, а не на реальном пользовательском оборудовании.

Начальная линейка сосредоточена на 27″ мониторах 1440p с частотой обновления 360 Гц, с подтвержденными моделями от Acer, AOC, ASUS и MSI. Эти дисплеи сочетают высокую частоту обновления с VRR и функциями четкости движения Pulsar. Их цена начинается от $600.

Офіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC Pulsar

Вместе с объявлением даты выпуска, NVIDIA также предлагает технологию G-SYNC Ambient Adaptive. Она регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения комнаты

Популярные новости

arrow left
arrow right
Плазма и коронный разряд внутри ПК: YPlasma анонсирует новую тихую систему охлаждения без движущихся частей
MSI представила монитор MPG 341CQR с пятислойным Tandem OLED и субпикселями RGB Stripe — 360 Гц и 0,03 мс за $1100
Разработчик ИИ приобрел за €7500 исправную станцию NVIDIA Grace Hopper с 960 ГБ LPDDR5X стоимостью от $80 000 — но пришлось потрудиться
CES 2026: чего ждать от крупнейшей технологической выставки января
NVIDIA заменит RTX 5090 FE скандальному ютуберу, который разобрал видеокарту и не смог собрать
Линейка ноутбуков HP на новых Intel Panther Lake и AMD Ryzen AI: основные характеристики в преддверии CES 2026
Майнеры переходят на ИИ: Bitfarm "завязывает" с криптовалютами после рекордных убытков более $45 млн
Как раскрывается Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики и описание механизма
Steam в ноябре 2025: мобильная RTX 4060 снова лидер, RTX 5070 обошла 4070, а Radeon RX 9000 до сих пор нет в топе
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
Четыре RTX 5090 и два БП по 2400 Вт: энтузиаст собрал сверхмощный ПК, но не играет на нем
Хуанг в "Дії": NVIDIA поможет создать собственный украинский ИИ
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Стартап интегрирует процессоры Nvidia Jetson в умные фонари — владельцы смогут получать деньги за обучение ИИ
Магазины ограничивают продажу 16 ГБ RTX 5060 Ti и RX 9060 XT из-за дефицита памяти — одна на руки
ASUS приостановила поставки RTX 5090 за $4000 из-за "проблемы качества"
Ютубер, которому NVIDIA компенсировала RTX 5090 FE, взялся за RTX Pro 6000 — видеокарта за $10 000 ломается под собственным весом при транспортировке
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
Что будет, если пропустить воду через тепловые трубки процессорного кулера и поставить его на NVIDIA RTX 3070? Получилось неплохо
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus: 10-ядерный конкурент Core Ultra 7 265U
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить