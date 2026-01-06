Официально: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG и мониторы с G-SYNC Pulsar

Новые технологии NVIDIA улучшают масштабирование разрешения в DLSS 4.5, добавляют динамическую генерацию до 6 кадров и внедряют новую синхронизацию изображения на мониторах.

DLSS 4.5

На CES 2026 NVIDIA представила DLSS 4.5 с улучшенным масштабированием Super Resolution на основе технологии Transformer второго поколения. По словам компании, теперь DLSS лучше обучена решать проблемы с артефактами изображения. Один из таких случаев — мерцание, которое очень отвлекает внимание во время игры.

DLSS 4.5 улучшает стабильность и четкость изображения в таких ситуациях. За объектами, расположенными вблизи игрока, такими как мечи, могут образовываться призрачные следы или остаточные изображения. NVIDIA улучшила это в DLSS 4.5, и таких случаев станет меньше.

Также DLSS 4.5 обеспечивает лучшую производительность сглаживания в некоторых играх, среди них компания называет Indiana Jones и Great Circle. Журналисты Tom’s Hardware испытали DLSS 4.5 в нескольких играх еще до официального анонса, и утверждают, что «DLSS 4.5 действительно стала захватывающим улучшением по сравнению с существующей моделью». Экспериментаторы отметили, что некоторые световые эффекты и эффекты частиц стали богаче и естественнее.

Впрочем, DLSS 4.5 является более тяжелой для вычислений, чем предыдущая модель. Но повышенное потребление ресурсов будет в определенной степени компенсировано поддержкой ускоренной обработки FP8 в тензорных ядрах видеокарт RTX 40 и RTX 50. Карты RTX 20-й и 30-й серий все еще смогут запускать новую модель, несмотря на отсутствие ускорения тензорных ядер, но NVIDIA не дает никаких гарантий производительности на более старом оборудовании. DLSS 4 приводит к заметной потере производительности на Turing и Ampere, и она должна увеличиться.

Как и раньше, игроки смогут выбирать между версиями DLSS Super Resolution в настройках приложения NVIDIA, чтобы найти лучший баланс качества и производительности. DLSS 4.5 должна быть доступна немедленно, поэтому стоит обновить программу.

Динамическая MFG с генерацией до 6 кадров

Возможность увеличения количества сгенерированных кадров NVIDIA связывает улучшением качества изображения в DLSS 4.5, а также плавным изменением частоты кадров кадровой частоты, встроенной в ее стек. Предоставление в MFG лучших входных данных теоретически должно привести к лучшему качеству всех сгенерированных кадров. Но стоит отметить, что чуда не произошло, и чтобы лучше всего пользоваться MFG все еще нужно иметь достаточно высокий начальный FPS.

Режимы MFG 5x и 6x лучше всего подойдут для максимального использования мониторов со сверхвысокой частотой обновления, которые выйдут в этом году и в будущем. Если игра демонстрирует стабильные 90 FPS, они могут сделать практичным использование мониторов с частотой 360 Гц или 480 Гц+ вместе с DLSS Performance или Ultra Performance. Динамический режим MFG способен автоматически подбирать множитель генерации кадров для поддержки целевой частоты, установленной пользователем.

DLSS MFG с динамическим режимом и увеличенными множителями появится весной 2026 года. Как и оригинальная MFG, она будет эксклюзивом для серии RTX 50.

G-SYNC Pulsar

Технология сочетает переменную частоту обновления с переменной подсветкой для лучшей передачи движения. Она зависит от аппаратной реализации производителями, первые мониторы G-SYNC Pulsar поступят в продажу уже 7 января. Как напоминает VideoCardz, Pulsar был представлен публично в 2024 году, но до сих пор технологию можно было увидеть только в демонстрациях, а не на реальном пользовательском оборудовании.

Начальная линейка сосредоточена на 27″ мониторах 1440p с частотой обновления 360 Гц, с подтвержденными моделями от Acer, AOC, ASUS и MSI. Эти дисплеи сочетают высокую частоту обновления с VRR и функциями четкости движения Pulsar. Их цена начинается от $600.

Вместе с объявлением даты выпуска, NVIDIA также предлагает технологию G-SYNC Ambient Adaptive. Она регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от освещения комнаты