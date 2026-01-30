“Чорти” Джо Аберкромбі: роман про монстрів, що кращі за людей

Шанувальники творчості Джо Аберкромбі давно охрестили його “Лордом Грімдарка”. І ось цей вельмишановний у фентезійно-літературних колах пан оголосив про новий роман поза межами свого надпопулярного всесвіту “Першого закону”. Майже два десятиліття цей британський автор будував репутацію майстра похмурих, цинічних історій з неоднозначними героями, реалістичним та жорстоким всесвітом. Новий роман письменника називається “Чорти” і логічно, що ця книга одразу стала бестселером New York Times, а ще отримала номінацію на Goodreads Choice Award. Але при цьому вона суттєво відрізняється від того, що ми звикли бачити від Джо Аберкромбі. То чи варта вона уваги? Як сприймається новий всесвіт метра? Усе це і багато іншого ви дізнаєтеся в цій рецензії.

“Чорти” Від 750 грн. Плюси: якісне видання з мапою та ілюстраціями; яскраві, харизматичні персонажі; майстерно прописані динамічні екшн-сцени; гостра, дотепна проза з чудовим почуттям гумору; підняти теми монструозності, надії та спокути; проста структура та швидкий темп, що тримає увагу Купити в Nebo Мінуси: лінійний та передбачуваний сюжет; деякі персонажі базуються на знайомих архетипах; постійна дотепність діалогів іноді стає виснажливою Купити в Nebo 9 /10 Оцінка

ITC.ua





“Чорти” / The Devils

Автор Джо Аберкромбі

Перекладач Юрій Попович

Видавництво Nebo BookLab Publishing

Мова Українська

Кількість сторінок 712

Обкладинка Тверда

Ілюстрації Є

Рік видання 2025

Розмір 163×240 мм

Сайт nebopublishing.com.ua

Сюжет роману нагадує божевільну суміш “Загону самогубців” та середньовічного екшену з посиланням на класичних монстрів із західноєвропейського фольклору. Дія книги відбувається в альтернативній середньовічній Європі, де церква розділена на дві ворогуючі фракції, а головною загрозою людству є ельфи-людожери. Так, саме ці магічні вухасті істоти, тільки вони тут не витончені мудреці з толкінівських легенд, а загрозлива раса, яка полює на людей. А ще тут Папа не він, а вона і це маленька дівчинка на ім’я Бенедикта Перша. У своєму підвалі Папа тримає спеціальну команду засуджених монстрів, яких використовує для виконання найбрудніших завдань.

Очолити цей дивний колектив доручають брату Діасу, боязкому та спокійному монаху, який мріяв про мирне служіння. Натомість наш герой отримав команду з вампіра, вовкулаки, некроманта, безсмертного лицаря та інших персонажів, що звучать як список гостей на Гелловін. І ось дивний загін отримує завдання супроводити вуличну злодійку Алекс у древнє місто Троя, яка раптом виявляється давно загубленою принцесою. А головне команді треба допомогти посадити її на трон, адже це об’єднає церкву проти спільного ворога.





Буквально перші ж глави роману показують серйозний тональний зсув цього твору порівняно з попередніми роботами автора. Та й Джо Аберкромбі сам зізнавався в одному з інтерв’ю, що хотів створити щось більш сфокусоване, менш складне за структурою та й загалом інше. Ну що сказати, він справді це зробив.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Чорти” відрізняються від “Першого закону” приблизно так само, як веселий похід з друзями відрізняється від виснажливого марафону через болото. Тут менше фірмового невблаганного нігілізму автора, який пронизував попередні книги. Хоча один важливий нюанс письменник залишив, адже кожна спроба якогось героя зробити хоч щось хороше так само закінчується поразкою і розчаруванням.

Проте роман “Чорти” також пропонує й надію у найширшому розумінні цього слова. Персонажі тут не просто виживають і цинічно спостерігають за руйнацією світу, а реально намагаються стати кращими, а іноді їм це навіть вдається. “Монстри” з команди “Чортів” виявляються набагато людянішими за багатьох звичайних людей, які ними керують. Так вовкулака Вігга бореться зі своєю люттю, а старий вампір барон Рікард зберігає джентльменську гідність навіть як би важко йому не було. Ну й самозакоханий некромант Бальтазар, попри всю свою пихатість, щиро дбає про товаришів, особливо про одну з них.

А от проза Джо Аберкромбі залишилася такою ж гострою, як і завжди. Він майстерно володіє діалогами, тому кожна репліка б’є точно в ціль, а персонажі розмовляють настільки яскраво, що їхні голоси та образи відразу запам’ятовуються. Також тут багато гумору, а іноді навіть занадто. Кожен персонаж намагається бути дотепним, а кожна сцена приправлена їдким жартом або саркастичним зауваженням. Для когось це стане перевагою, адже читати таку книгу справді весело, але дехто може відчути втому від постійної химерності діалогів. Саме такі відчуття іноді були й в мене.

Структура роману “Чорти” проста та лінійна. Проте саме це може здатися недоліком для фанатів, які звикли до більш витончених наративних хитросплетінь. Для мене ж це було просто добре і зрозуміло та й не варто чекати постійних закручених історій усюди де тільки можна.

Команда персонажів отримує завдання і рухається до мети, стикаючись із перешкодами на своєму шляху. Книга розділена на чотири частини, кожна з яких завершується динамічною екшн-сценою у вигляді справжньої кінематографічної різанини, яку письменник вміє описувати дуже круто. Бої тут жорстокі, тому кров ллється щедро, а адреналін б’є через край.

Тепер про світобудову. Джо Аберкромбі вирішив не створювати повністю новий всесвіт, а використати альтернативну версію середньовічної Європи з реальними географічними назвами та історичними відсиланнями. Напевно, для частини читачів такий підхід знову ж таки стане перевагою, адже не потрібно вивчати нову мапу та розбиратися в незнайомих назвах. Для інших це, навпаки, буде джерелом плутанини, оскільки постійно виникають питання про логіку поєднання реального та фентезійного.

Центральною темою роману стає дослідження природи монструозності та людського темного “Я”. Справжнім монстром є вампір, який намагається зберегти залишки людяності, чи безпринципний політик, який використовує інших для досягнення своїх цілей? Як і в попередніх роботах, автор показує негативну сторону людей, адже найстрашніші чудовиська часто ходять на двох ногах і не мають іклів чи кігтів. Команда “Чортів” з книги фактично є покаліченими, травмованими персонажами, які заслуговують на краще життя і борються за свою людяність як можуть.

Також письменник цікаво розкриває тему знайденої родини, адже команда монстрів поступово перетворюється на справжню сім’ю. Це різко контрастує з егоїстичними та корисливими персонажами з “Першого закону”, які рідко коли могли довіряти ближньому. Тут же герої вчаться підтримувати один одного, навіть коли це їм дається нелегко.

Джо Аберкромбі часто говорив, що саме персонажі є душею кожної його книги, і роман “Чорти” повністю підтверджує ці слова. Кожен член команди прописаний з особливою увагою. Наприклад, жінка-вовкулака Вігга поєднує фізичну силу з глибокою внутрішньою вразливістю, а барон Рікард це свідоме перекручування образу сексуального вампіра, замість якого ми отримуємо літнього польського шляхтича з незвичайним шармом. Некромант Бальтазар стає джерелом значної частини гумору завдяки своїй непомірній пихатості, а безсмертний лицар Яків Торн несе на собі тягар століть війни.

Проте швидкий темп оповіді іноді не дозволяє персонажам досягти тієї емоційної глибини, яка була притаманна героям попередніх романів Аберкромбі. Проте мушу сказати, що емпатія до героїв створюється досить швидко, тому переживати за них все ж будете, особливо в кінці.





Фанати “Першого закону” серед яких і я, точно хотіли дізнатися чи вартий новий роман уваги та чи не гірший він за їх улюблену серію. На мою думку, трохи гірший, але це не означає, що на нього не варто звертати увагу. “Чорти” просто інші і вони такі навмисно. Це дуже важливо розуміти. Автор написав іншу історію, зробив інший темп, інших героїв тощо. Тому у відриві від “Першого закону” можна сказати, що “Чорти” круті. Це якісно написана грімдаркщина з елементами темного фентезі, яку хочеться читати ще й ще. Але якщо все ж порівнювати з “Першим законом”, то мені “Чорти” сподобалися менше.

Наразі відомо, що Джо Аберкромбі підписав контракт на три книги в цій серії, і кожна з них буде самостійною пригодою з основним складом персонажів, схожою на детективну серію, а не єдиною історією в трьох частинах. Це означає, що читачі можуть розраховувати на нові пригоди команди монстрів без необхідності чекати фінального розв’язання однієї великої арки. На мою думку, це добре, бо я вже й без того чекаю на купу незавершених епічних фентезійних серій, або тих, які в процесі, тому не хочу додавати до списку ще одну.

Українське видання роману “Чорти” від Nebo BookLab Publishing зроблено чудово. Мені дуже подобаються оформлення та якість книг цього видавництва і це не виключення. Видання має стильну, хоч і не дуже жанрову обкладинку, проте мушу зазначити, що це копія оригінального видання, тому тут претензій взагалі не маю. Мені сподобався шрифт і мапа, яка розкладається, а ще тут є колірні ілюстрації, а от лясе не завезли.

Також мені сподобався переклад, але я читав, що дехто казав, що англійські конструкції іноді дослівно перенесені в українську мову, і це нібито порушує природний плин речень. Я ж взагалі такого не помітив. Проте я не є експертом в перекладах і часто до них не уважний, тому тут вже дивіться самі. Мені ж все ок в цьому плані, читати роман було дуже легко і природно.