Рецензія на фільм “Мумія Лі Кроніна” / Lee Cronin’s The Mummy

16 квітня стартував прокат надприродного горору “Мумія Лі Кроніна” — одразу спішимо попередити усіх шанувальників культової серії з Бренданом Фрейзером, що до неї фільм не має жодного відношення. Але і сумувати з цього приводу не варто, адже продовженню нетлінок Стівена Соммерса бути, проте доведеться запастися терпінням. У нашому сьогоднішньому огляді обов’язково про це поговоримо, але головною темою матеріалу буде все-таки поточна новинка. То якою ж вона вийшла, ця нова “Мумія” — нумо розбиратися.

Плюси: ідея змістити акцент з пригодницької “Мумії” на жорсткий фільм жахів здавалася як мінімум цікавою; гарна робота щодо якості огидного контенту у кадрі; Мінуси: непробачно роздутий хронометраж; неадекватні персонажі; оповідання побудоване на типових жанрових тропах; окрім концентрованої мерзоти творцям більше нічого запропонувати; 4 /10 Оцінка

“Мумія Лі Кроніна” / Lee Cronin’s The Mummy

Жанр надприродні жахи

Режисер Лі Кронін

У ролях Джек Рейнор, Лая Коста, Мей Каламаві, Наталі Грейс, Шайло Моліна, Біллі Рой, Вероніка Фалькон

Рік випуску 2026

Телевізійний журналіст Чарлі Кеннон вже кілька місяців проживає у Каїрі разом зі своєю дружиною Лариссою та маленькими Кеті і Себастьяном. Але в Єгипті родину спіткає лихо — хтось викрадає Кеті серед білого дня, поліція безсила.

Минає вісім років. Кеннони повертаються до США, в Альбукерке, у них народжується ще одне янголятко Мод. Раптовий дзвінок з Єгипта сповіщає про неймовірну знахідку — у старовинному саркофазі була виявлена їхня зникла донька. І вона жива, хоча й виглядає, м’яко кажучи, не дуже. Щасливі батьки забирають дівчину додому, ще не підозрюючи, з яким кошмаром їм доведеться зіткнутися у найближчому майбутньому.

Якщо ви з тих, хто задається питаннями “хто такий Лі Кронін?” та “з якого дива його ім’я згадується у назві?”, ніби це якийсь визнаний кінематографіст калібру Спілберга, спробуємо відповісти на обидва. За плечима цей добродій, горормейкер, має усього дві повнометражки — “Глибинне зло” (2018) та “Повстання зловісних мерців”, що є п’ятою частиною культової франшизи, започаткованої Семом Реймі.





У своєму дебюті Кронін також піддавав химерним метаморфозам дитину, тоді це був хлопчик, і певні напрацювання звідти явно перекочували у нову стрічку. Другий фільм при бюджеті у $15 млн заробив вдесятеро більше, що спонукало досвідчених продюсерів Джейсона Блума та Джеймса Вана повірити у кінороба, надати йому достатньо творчої свободи та навіть винести його ім’я у назву, нахабно вдаючи, ніби це сформований бренд, знак якості. Після перегляду важко позбутися думки, що тієї свободи у постановника було аж надто багато.

Біда у тому, що окрім огидних кадрів гнилої дівчини, зокрема здирання шкіри (чи радше брудних бинтів), відрізання потворних нігтів (при тому що зуби в страховидла чомусь досі нівроку), витікання сумнівних рідин, поїдання скорпіонів і погляду, що ніби запевняє у розумовій відсталості, Кроніну запропонувати рішуче нічого.

При цьому камера Дейва Гарбетта на диво натхненно фільмує усю цю невимовну красу крупними планами, щоб мало не здавалося. Якщо вам бракує негативних емоцій або замало мерзенних жахіть в реальному житті, новітня “Мумія” стане чудовою нагодою перевірити свій шлунок на міцність.

А от в плані захопливої історії, адекватності персонажів або, вже вибачайте за недоречне слівце, свіжості погляду не на класичного монстра Universal, але на жанрові тропи, тут у творців якось не склалося. Пояснення того, що у біса відбувається з малою настільки прозаїчне і невигадливе, що покійний Вільям Фрідкін напевно перевертається у труні. Вороже налаштовані чи то мертві, чи то не зовсім мертві дівчатка, зловісні відеокасети, босі ноги та немите довге волосся — ніколи ж ми раніше такого не бачили і от знову.

Про поведінку горе-батьків годі й згадувати. Тільки в рамках цієї історії вони двічі гублять своє багатостраждальне чадо, не кажучи про те, що про існування сина-підлітка, здається, остаточно забули. Що цікаво, рівно до того моменту, поки він не хапається за бейсбольну биту. Про те, що з понівеченою донею щось не так, недолуга мамця починає здогадуватися лише після того, як когось викинуть з вікна.

Ще те питаннячко, що гірше — оте 125-мільйонне безглуздя з Томом Крузом зразка 2017 року, котре поставило хрест на запланованому Universal “Темному всесвіті”, чи поточний опус з вельми неприємним душком. Від Круза принаймні не тягне проблюватися.

І звісно, ледь не в кожній рецензії ви зустрінете справедливі нарікання на недоречно роздутий хронометраж. Знущання з психіки і травною системи глядача триває понад дві години. І це зійде за поступки з боку Кроніна, адже чорнова монтажна версія диво-фільму складала 3 години 45 хвилин. Може, це і є відповідь на питання, чому фільм називається “Мумія Лі Кроніна”, якщо провести аналогію з 4-годинною “Лігою Справедливості Зака Снайдера” (2021).

Але для всіх шанувальників “Мумії” є і гарні новини — продовження дилогії Стівена Соммерса наразі знаходиться у розробці, нехай і під керівництвом інших режисерів. Парадом будуть правити Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джиллет. Саме ці хлопці подарували світу дилогію “Гра у хованки” (про нещодавній сиквел можна почитати ось тут), а у 2022-му успішно реанімували невмирущий “Крик”.

Особливо приємно, що Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс знову в ділі (цілком можливо, що не тільки вони), тоді як події знищеної критиками третьої частини Роба Коена (2008), за чутками, проігнорують. Прем’єра запланована на 19 травня 2028 року.

Щодо поточної “Мумії”, то порекомендувати її можна хіба що тим, хто не проти полоскотати собі нервиська чимось беззмістовно огидним. Якщо ж серед місцевої фетишизації гнилі шукати якусь крихту здорового глузду, то це потягне на три, максимум чотири Брендани Фрейзери з десяти.