Рецензія на серіал “Скоро трапиться шось страшне” / Something Very Bad is Going to Happen

Новий проєкт від Netflix під назвою “Скоро трапиться щось погане” створений Гейлі Бостон за підтримки братів Дафферів, одразу задає правильний настрій. Серіал не дає швидких відповідей, в ньому не буде прямолінійного сюжету і точно не буде класичних “поворотів заради поворотів”. Та чи вдалося це відчуття розкрити повністю? Розбираємось в рецензії!

Плюси: сильна атмосфера і напруга; гра Каміли Морроне; психологічна складова; перші дві серії шикарні; візуально красивий серіал Мінуси: затягнутий темп; передбачуваність; просідання динаміки; зміна тону, яка не пішла на користь серіалу; у фіналі серіал іноді скочується у відвертий абсурд, що теж руйнує початкову концепцію 6.5 /10 Оцінка

“Скоро трапиться шось страшне” / Something Very Bad is Going to Happen

Жанр жахи, трилер, психологічна драма

Шоуранер Гейлі Бостон

У ролях Каміла Морроне, Адам ДіМарко, Дженніфер Джейсон Лі, Златко Бурич, Тед Левін, Карла Крім, та ін.

Прем’єра 26 березня 2026 року, Netflix

Рейчел і Нікі, пара, яка готується до весілля. Ця здавалося б, максимально проста і зрозуміла зав’язка, яка могла б стати основою для легкої драми про стосунки, але серіал дуже швидко руйнує ці очікування. Рейчел починає відчувати дивний внутрішній дискомфорт, який спочатку виглядає як звичайна тривожність перед важливим життєвим рішенням. Проте з кожною серією це відчуття стає сильнішим і більш конкретним. Вона починає помічати деталі, які не складаються у логічну картину: дивні реакції людей, поступове зростання напруження, події, які наче нічого не значать, але залишають після себе відчуття, що щось не так.

Далі серіал розгортається через поступове нагнітання. Він не використовує класичні інструменти трилера, не кидає глядача у вир подій, не намагається кожні десять хвилин дивувати новими поворотами. Замість цього він будує напругу через атмосферу, дрібні деталі та внутрішній стан персонажів. Перші епізоди працюють майже ідеально, а глядач постійно відчуває, що щось насувається, але не може зрозуміти що саме.





З перших десяти хвилин серіал “Скоро трапиться шось страшне” чудово залучає глядача до основних подій. Починається все взагалі як роуд-муві з елементами психологічного горору. Нас знайомлять із персонажами та поступово нагнітають атмосферу, роблячи акцент на головній героїні, через призму якої ми бачимо чи то дивні речі відбуваються в її голові, чи то навколо неї справді коїться щось погане. І поки майбутні молодята добираються до пункту призначення, а саме до будинку нареченого, атмосферу серіал тримає приємну для свого жанру. Тут зберігається інтрига, глядач зацікавлений і занурений в історію по максимуму, нам дають різні натяки, загадки, інколи навіть у майже детективному стилі.

Коли ж вони все-таки добираються до будинку, атмосфера тривоги та параної тільки зростає. До історії додаються ще декілька персонажів, а саме родина нареченого, яка, на перший погляд, виглядає не найприємнішим чином. Вони поводяться дивно, позаочі обговорюють наречену, розповідають жорсткі та моторошні історії. Саспенс потроху зростає, і увесь другий епізод здається, що ось-ось щось вибухне. Складається відчуття, що серіал уже підходить до кульмінації і наступний епізод точно має бути останнім із розв’язкою. Але проєкт робить велику помилку в кінці другої серії та після цього майже повністю втрачає свій початковий шарм.

До третьої серії шоу хоч і рухалося передбачуваним напрямом, але робило це дуже впевнено і мало великий потенціал саме у форматі напруженого горору з елементами психологічної драми. Воно намагалося лякати непоганими скрімерами, намагалося хитрувати і не розкривати свої карти, було справді цікаво, що тут взагалі відбувається і що за цим стоїть параноя Рейчел, або справді якісь надприродні, містичні сили. І ось ці незакриті питання спонукали дивитися далі і далі, споживати цей контент ще і ще, а потім.

Серіал ніби закінчується на другій серії, і з третьої починається зовсім інший. Він повністю втрачає напружену атмосферу і стає ледь не повноцінною психологічною драмою, де вже як раз горор існує лише як допоміжний елемент. Згодом, ближче до фіналу, він взагалі нагадує фільм “Гра у хованки” і перетворюється на певний абсурд його рівня.

Зрозуміло, що творці намагалися зробити щось нове. Крізь головну героїню планувалося показати страх відповідальності перед шлюбом, хотіли продемонструвати, до чого може призвести параноя, якщо з цим не працювати і не звертатися до лікарів, і все це через горор і справді непоганий стиль. Але вийшло доволі кволо. Коли серіал рухався знайомим шляхом, роблячи акцент на атмосфері та інтризі, він виглядав дуже впевнено, ледь не на вісім із десяти. Було відчуття, що творці чітко розуміють, що вони роблять. Але як тільки вони вирішили піти в іншу площину, це відчуття кудись зникло. Серіал не став відверто поганим, але ця різка зміна тону і стилю сильно вдарила як по загальному сприйняттю, так і по якості проєкту в цілому.

Через те що майже всі таємниці розкриваються вже у третій-четвертій серіях, інтерес аудиторії може суттєво зменшитися. Бо далі нам пропонують половину сезону сконцентруватися на персонажах, їхніх стосунках і, власне, аналізі параної головної героїні та страху перед важливим вибором і відповідальністю.

Історія все ще приправлена містикою, але жодних скрімерів чи хоча б по-справжньому напружених моментів уже майже немає. Серіал ще й починає буксувати і топтатися на одному місці, бо є чітко встановлений шаблон на вісім епізодів, і тому нам просто насипають купу діалогів і ситуацій, у яких інколи банально немає сенсу.

Тож замість того, щоб піти перевіреним шляхом і створити справді міцний продукт у своєму жанрі, творці вирішили експериментувати. І експеримент цей не те щоб провальний, але й далеко не ідеальний. При цьому серіал все одно отримує свій певний унікальний стиль. І попри всі мінуси, тут залишається достатньо плюсів. Хоч інтерес і просідає, глядач усе одно хоче дивитися далі, бо все ж цікаво, чим це закінчиться, навіть якщо в якийсь момент починаєш розуміти, до чого все йде і часто виявляєшся правим.

Розкриттям усіх ключових персонажів і їхніх взаємовідносин серіал починає займатися лише ближче до фіналу сезону, що теж складно назвати плюсом. Але навіть попри це, все відбувається у певній динаміці та в підсумку дає досить сильну кульмінацію, яка б’є по непропрацьованих психологічних травмах, невпевненості в собі, нездатності прийняти остаточне рішення і страху брати на себе відповідальність.

Окремо треба говорити про акторів, бо саме вони тут витягують значну частину серіалу. І в першу чергу Каміла Морроне. Її робота виглядає не просто переконливо, а максимально точною. Вона не намагається грати “велику драму”, не переграє і не тисне на емоції. Навпаки, плюси її роботи у дрібницях. У тому, як вона дивиться, як реагує, як робить паузи. Її героїня виглядає живою, навіть тоді, коли поводиться не зовсім логічно.





Інші актори теж виглядають добре, але вони більше виконують свою функцію у сюжеті. Адам ДіМарко тримається впевнено, але його персонаж не має такої ж глибини. Він радше частина історії, ніж її рушій. І в підсумку саме Морроне стає тим елементом, який тримає емоційний центр серіалу і змушує дивитися далі.

Технічно серіал “Скоро трапиться шось страшне” виглядає дуже впевнено і продумано. Візуально він дуже гарний: витриманий у приглушених, темних тонах, які постійно створюють відчуття напруги. Камера часто затримується довше, ніж очікуєш, і це створює дискомфорт, який працює на атмосферу.

Монтаж теж зроблений грамотно, хоча саме він іноді підсилює відчуття затягнутості. Серіал не поспішає, дає сценам розгорнутися, але не завжди відчуває межу. І через це ритм місцями просідає.