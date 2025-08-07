Чи зруйнує крипторинок серпневе прокляття біткоїна?

У липні криптани посилено чекали на початок альтсезону. Вже серпень надворі, а ситуація, видається, лише погіршується. Відомі експерти, інвестори та аналітики взагалі вважають, що крипторинок найближчими місяцями зазнає корекції (читай — ціни поваляться). І поки частина інвесторів знову розсіяно завмерла в очікуванні хоч якоїсь ясності, інша — бачить це як шанс, і з надією очікує падіння BTC.

Прокляття біткоїна повертається?

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі нагадав про так зване прокляття біткоїна, маючи на увазі, що на крипторинок очікує велике падіння у серпні.

З минулого місяця BTC уже зазнав значного зниження ціни: з рекордних $123 тис. до $115 тис. (станом на 6 серпня).

Кійосакі припустив, що біткоїн може опуститись нижче рівня $90 тис., і він дуже сподівається на це з усього серця, оскільки тоді збільшить свою позицію вдвічі.

«Якщо спрацює серпневе прокляття біткоїна і біткоїн впаде, я готовий подвоїти свою сьогоднішню позицію».

Роберт Кійосакі назвав проблемою не біткоїн, як такий, а стрімке зростання боргу США, який вже перевищує $30 трлн. Фінансовий експерт звинувачує в цьому Федеральну резервну систему та Держскарбницю США, які часто вдаються до друку доларів з повітря.

Цікаво, що падіння біткоїна найближчим часом очікує й відомий бізнесмен, головний інвестиційний директор фонду Maelstrom та ексголова біржі BitMEX Артур Хейс. На його думку, BTC може відкотитися до $100 тис., а Ethereum (ETH) — до $3 тис. Як причини він навів побоювання через введення нових тарифів, млявий кредитний ринок та уповільнення створення робочих місць у США.

Хейс не єдиний. Торговий аналітик Пентоші, відомий тим, що передбачив пік бичачого тренду у 2021 році, теж готується «запастися» біткоїнами, якщо їхня ціна впаде нижче $100 тис.

Майкл Ван Де Поппе визначив $110–112 тис. як сильну зону накопичення, і очікує, що біткоїн буде торгуватися вище протягом наступних 6–12 місяців. Але якщо BTC впаде нижче цієї позначки, то ціна опуститься аж до $103,190.

Старший стратег з товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун також зробив песимістичний прогноз, при якому потенційно можливе падіння BTC до $10 тис.

Аналітики VanEck говорили, що очікують падіння влітку BTC на 30%, а альткоїнів — до 60%.

Що ж таке це серпневе прокляття біткоїна? По суті, це місяці, протягом яких найчастіше актив показував слабкі результати. Наприклад, середня серпнева дохідність BTC за останні 10 років становить лише +1,57%, тоді як медіана -7,49%. Тобто, більшість серпнів були збитковими для біткоїна.

За останні 12 років BTC закінчував серпень у червоній зоні вісім разів. Середнє серпневе падіння становить близько 11,4%. Найкращий серпень у біткоїна був у 2017 році з приростом 65,32%, тоді як найгірший був у 2015 році із втратою 18,67%.

Чому потенційне падіння біткоїна — це добре?

Попри короткострокову негативну перспективу щодо ціни, в довгому терміні вартість BTC зростатиме. Протягом наступних 3-10 років ціна активу має шанси досягти $1 млн. З 2011 року сукупне зростання біткоїна перевищило 20 000 000%, що значно перевищує сукупне зростання індексу Nasdaq 100 (541%) та основних фондових індексів США (282%).

Якщо розглядати річну прибутковість, то для BTC вона становить 230%, що в 10 разів перевищує показник індексу Nasdaq 100. За той самий період великі американські акції мали річну прибутковість 14%, високодохідні облігації зросли на 5,4%, а золото мало прибутковість 1,5%.

Крім того, якщо гроші почнуть перетікати з біткоїна в інші активи, альтсезон цілком може розпочатись. Поточний показник домінації BTC на ринку цифрових активів становить 61,85%, бажаний показник — 50% і нижче. Хоча, судячи з настроїв, зниження ціни призведе до чергового накопичення.

Тим часом японська компанія Metaplanet придбала 463 BTC на $54 млн за ціною $115,895. Крім того, Metaplanet з початку року досягла дохідності біткоїна у 459,2% і тепер володіє загалом 17,595 BTC вартістю майже $1,8 млрд. Ця фірма наразі є п’ятою найбільшою компанією зі своєю скарбницею, в той час, як Strategy посідає перше місце з найбільшими запасами монет.