Співзасновник біржі BitMEX Артур Хейс продав криптовалют на мільйони в очікуванні падіння BTC та ETH

Відомий бізнесмен, головний інвестиційний директор фонду Maelstrom та ексголова біржі BitMEX Артур Хейс ще в травні говорив, що криптовалюти та акції час лонгувати, а біткоїн досягне позначки у $1 млн до 2028 року. Але в серпні його бачення короткострокової тенденції змінилось на песимістичне. На початку місяця Хейс продав токени ETH, ENA та PEPE на понад $13 млн. Це не залишилось непоміченим аналітиками.

Загалом на балансі цього гаманця Хейса токенів на $28,3 млн, з яких $22,95 млн розміщено в стейблкоїні USDC ($0,9998).

Своє рішення Хейс поясним тим, що біткоїн може відкотитися до $100 тис., а Ethereum (ETH) — до $3 тис. через побоювання щодо нових тарифів, млявий кредитний ринок та уповільнення створення робочих місць у США. Лише 73,000 нових робочих місць було в липні — ознака економічної крихкості.

Старший стратег з товарних ринків Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун також вважає, що криптовалюти та акції покажуть найгірші результати серед усіх основних класів активів у 2025 році. Але це не стосуватиметься біткоїна та державних облігацій.

Позиція Хейса щодо біткоїна в довгостроковій перспективі залишається непохитною: $1 млн до 2028 року, як тільки монетарні умови пом’якшаться.

Джерело: Arthur Hayes