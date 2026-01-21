Новини Ігри 21.01.2026 comment views icon

Анонсовано Life is Strange: Reunion з "великим" фіналом для Макс та Хлої — трейлер, деталі і дата виходу
Life is Strange

Нова частина Life is Strange: Reunion знову об’єднає Макс Колфілд і Хлою Прайс. Анонсована гра переносить нас у майбутнє, коли Макс працює викладачкою фотографії в Університеті Каледон, допоки не стається щось паранормальне.

У кампусі спалахує катастрофа, яка вбиває студентів і викладачів. Щоб врятувати їх, Макс знову активувала свою здатність повертати час назад і переноситься на три дні в минуле. Ключовий момент — несподіване повернення Хлої. За словами команди розробників, ймовірно, повернення дівчини пов’язане зі силами, які Макс отримала в Life is Strange: Double Exposure (2024). Вони дозволяють їй переміщатися між паралельними часовими рамками. Подробиці розробники не розкривають, щоб не спойлерити. Відомо лише, що саме Хлоя стає важливою частиною історії та впливає на перебіг подій.

“Хлоя Прайс була напарницею Макс Колфілд у подорожах крізь час. Втрата Хлої стала найбільшим жалем Макс. І ось Хлоя повертається — у стіни Каледонського університету, з кошмарами та спогадами, які не мали б існувати. Вона потребує Макс. Та Макс сама в небезпеці: за три дні полум’я знищить кампус”, — йдеться в офіційному описі.

Вперше в серії гравець зможе керувати одразу двома персонажами. Перспектива змінюватиметься впродовж проходження, а вибір знову матиме наслідки. У Square Enix кажуть, що рішення гравця впливають на розвиток сюжету й ведуть до “драматичного та несподіваного фіналу”, який має стати завершенням історії Макс і Хлої.

Завдяки своїм здібностям Макс знову може перемотувати час і залишатися в минулому через фотографії. Здатність перемотування Макс також дозволяє їй скасувати купу рішень. Однак єдине, що вона не може стерти — це пам’ять про власні дії. Розробники кажуть, що її надприродна сила стане “більш чуйною”, ніж будь-коли.

Водночас “гостра на язик” Хлоя отримала власну механіку — красномовність. Вона зможе тиснути на співрозмовників під час діалогів і відкривати доступ до локацій, куди Макс не може потрапити. Також підтверджено, що між ними знову буде романтична лінія. За бажанням, гравець зможе розвивати їхні стосунки.

“Вогонь змусить Макс і Хлою прийняти руйнівні рішення. Чи зможуть вони знайти майбутнє разом… Перш ніж все згорить?” — йдеться в офіційному описі.

Анонсовано Life is Strange: Reunion з "великим" фіналом для Макс та Хлої — трейлер, деталі і дата виходу
Life is Strange

Розробкою Life is Strange: Reunion займається Deck Nine. І це важливий момент: студія скорочувала штат після релізу Double Exposure. Тоді ж стало відомо, що гра стала фінансовою втратою для Square Enix. Під час отримання нагороди GDC Awards 2025 за “Соціальний вплив” ніхто з команди навіть не вийшов на сцену. Як пізніше написала колишня сценаристка студії, “нас всіх звільнили”.

Реліз Life is Strange: Reunion запланований на 26 березня. Вона вийде на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Джерело: PC Gamer, Eurogamer

