Найцікавіші нові ігри жовтня 2025

Жовтень обіцяє бути насиченим для геймерів. На старті — атмосферне продовження Ghost of Tsushima, далі — повернення відомих серій Battlefield і Little Nightmares. І все це доповнює ностальгічна Terminator 2D та продовження добре знайомих проєкт, серед яких рольовий екшн The Outer Worlds 2 та симулятор будівництва та управління парком динозаврів Jurassic World Evolution 3.

Ghost of Yotei

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 2 жовтня

Платформи: PS5

Події Ghost of Yotei переносять нас за 300 років від Ghost of Tsushima у період Едо, де гравець бере на себе роль самурая, втягнутого у конфлікт між кланами. Автори роблять акцент на камерній, більш особистій історії, де моральні вибори впливатимуть не лише на сюжет, а й на відносини з союзниками.

Систему бою розробники описують як ритмічну дуель — кожен удар має вагу, а успішне блокування залежить від точного таймінгу. На відміну від Tsushima, гра більше нагадує поєднання бойовика та драматичної RPG з глибокою кастомізацією стилю бою.

Візуально проєкт виглядає як один із найсильніших релізів року для PS5: увага до деталей у пейзажах Йотейських гір, динамічна зміна погоди та виразні обличчя персонажів. Sony явно прагнула повторити ефект Tsushima — гра, яка стала культурним явищем, і, на нашу думку, їй це вдалося.

Battlefield 6

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 10 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Battlefield 6 повертає серію до сучасності, роблячи ставку на великі локації та руйнування оточення. Гра підтримує режим до 128 гравців, а також масштабні повітряні бої з десятками гелікоптерів і літаків одночасно. Особливу увагу приділено системі загонів: гравці тепер можуть виконувати тактичні завдання й отримувати бонуси за командну роботу.

Сюжетна кампанія перенесе гравців у 2027 рік і зосередить увагу на підрозділі Dagger 13 — елітній групі морських рейдерів, які протистоять приватній військовій компанії Pax Armata. Та прагне переформатувати світовий баланс сил у момент, коли НАТО стоїть на межі колапсу.

Після кількох відкритих бета-тестів гравці мають всі підстави сподіватись, що Battlefield 6 може стати тією частиною, яка поверне франшизу в центр уваги після кількох невдалих експериментів.

Little Nightmares 3

Жанр: Puzzle-platform, survival horror

Дата: 10 жовтня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Little Nightmares 3 продовжує розвивати унікальний візуальний стиль і моторошну атмосферу серії. Цього разу гравцям доведеться виживати у світі нових кошмарів у ролі двох дітей, які намагаються втекти від ще більш дивних і небезпечних істот. Сюжет розкриватиметься через оточення, як і раніше, без прямих пояснень.

Головне нововведення — кооператив. Грати можна як удвох, так і з ШІ-партнером. Це суттєво змінює відчуття від проходження: тепер гравці мають синхронізувати свої дії, щоб вирішувати головоломки або уникати монстрів. Атмосфера напруги тільки посилюється.

Гра залишається візуально впізнаваною: сюрреалістичні локації, контраст світла і тіні, похмурий дизайн ворогів.

Nascar 25

Жанр: Sim racing

Дата: 14 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Ювілейна частина Nascar виходить із серйозними оновленнями. Розробники повністю переробили графічний рушій, додали нову систему пошкоджень авто й розширили режими кар’єри. Тепер гравець може не лише брати участь у перегонах, а й керувати власною командою.

Фізика також стала значно реалістичнішою, а вплив погодних умов на поводження автомобілів на трасі більш відчутний. Це все робить гру цікавою не лише фанатам американських перегонів, а й тим, хто любить автомобільні симулятори з глибокими механіками.

Just Dance 2026

Жанр: Rhythm

Дата: 14 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch

Ubisoft знову привносить танці в оселі гравців — Just Dance 2026 виходить із понад 40 новими треками. Серед них як сучасні хіти, так і класичні треки. Цього разу основна ставка зроблена на онлайн: у грі з’явилися рейтингові матчі, а також турніри з призами.

Візуально гра стала яскравішою, з новими фільтрами та стилізованими кліпами для кожної пісні. Зберігся й звичний танцювальний фітнес режим, який дозволяє поєднати розвагу з тренуванням.

Jurassic World Evolution 3

Жанр: Construction and management simulation

Дата: 21 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Jurassic World Evolution 3 розширює концепцію парку з динозаврами до нового рівня. Гравцям будуть доступні нові види, а також розширена екосистема з поведінковими ланцюгами. Наприклад, якщо у парку бракує ресурсів, хижаки можуть почати полювати на інших динозаврів.

Розробники з Frontier зробили акцент на свободі: у грі буде кілька біомів, включно з пустелею та Арктикою. Гравець зможе створювати унікальні парки з різною спеціалізацією — від туристичних зон до наукових центрів.

Графіка стала деталізованішою: від текстур шкіри динозаврів до динамічної погоди. Jurassic World Evolution 3 виглядає як наймасштабніша гра серії, здатна зацікавити і фанатів менеджменту, і тих, хто просто любить динозаврів.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Жанр: Action-RPG

Дата: 21 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Події розгортаються у похмурому всесвіті World of Darkness, де поруч із буденним життям мегаполіса існує прихована від людей спільнота, керована суворими законами та стародавніми правилами. Сіетл стає ареною для таємної боротьби між різними кланами та фракціями, кожна з яких має власне бачення влади й порядку. Над усім нависає «Маскарад» — договір, що забезпечує існування цієї спільноти у тіні, й будь-яке його порушення може стати початком катастрофи.

Головний герой, який щойно долучився до цього нічного суспільства, мусить навчитися виживати серед інтриг і суперництва. На початку шляху він обирає, до якого клану приєднатися, що визначає його унікальні здібності, стиль взаємодії та ставлення інших персонажів. Вибори у діалогах, конфлікти та моральні дилеми впливатимуть на розвиток історії, дозволяючи будувати як шлях хитрого дипломата, так і безжального мисливця за владою.

Розробники обіцяють нелінійну структуру сюжету та кілька варіантів проходження, що дозволить кожному гравцеві створити власну історію у цьому небезпечному нічному світі.

Plants vs. Zombies: Replanted

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 23 жовтня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Plants vs. Zombies: Replanted — це рімейк класичної гри, яка колись підкорила мобільні платформи. Розробники повністю оновили графіку та звук і додали кілька нових режимів, серед яких кооператив і PvP-арени.

При цьому гра зберігає знайому суть: стратегічне розміщення рослин проти хвиль зомбі, але тепер із сучасним балансом і новими механіками.

Цей рімейк має всі шанси повернути серію на вершину популярності.

The Outer Worlds 2

Жанр: Action-RPG

Дата: 29 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Події The Outer Worlds 2 розгортаються в альтернативному майбутньому, яке відхилилося від нашої історії ще в 1901 році. У цьому світі президента США Вільяма Мак-Кінлі не було вбито, а отже, Теодор Рузвельт так і не став його наступником. Як наслідок, великі бізнес-корпорації того часу ніхто не розпустив, і з роками вони перетворилися на гіперкорпоративне, класово поділене суспільство, повністю підпорядковане владі мегакорпорацій. У далекому майбутньому ці корпорації почали колонізувати космос і тераформувати чужі планети.

The Outer Worlds 2 перенесе гравця до багатої й ізольованої колонії Аркадія. Головний герой виступає в ролі агента Директорату Землі — адміністративного органу, який координує відносини між планетою та її колоніями. Саме туди його відправляють для розслідування загадкових розломів у часовому просторі, через які колонії опинилися відрізаними від Землі.

Гумор, сатира та абсурдні ситуації залишаються візитівкою серії. Гравцям дадуть ще більше свободи у виборі стилю проходження: від дипломатії до агресивного штурму. Особливий акцент зроблено на варіативності діалогів, які можуть відкрити абсолютно несподівані шляхи розвитку сюжету. Завдяки новому рушію гра виглядає значно масштабнішою, ніж перша частина.

Arc Raiders

Жанр: Third-person shooter

Дата: 30 жовтня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Arc Raiders — це кооперативний шутер у світі, який атакують гігантські роботи. Гравці повинні діяти разом, щоб вижити: використання укриттів, синхронізовані атаки та збір ресурсів тут не менш важливі за механіку бою.

Гра вирізняється унікальним стилем ретро-футуризму. Музика та візуальні ефекти створюють відчуття, що ви опинилися в альтернативному 80-х, де роботизована загроза стала реальністю.

Terminator 2D: No Fate

Жанр: 2D Platformer

Дата: 31 жовтня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Terminator 2D: No Fate переносить культовий фільм у формат ретро-екшену з піксельною графікою. Це 2D-платформер із жорстким ігроладом у стилі Contra та Metal Slug, але з відомими персонажами та сюжетними арками.

Гра розрахована на ностальгійну аудиторію, але й молодим гравцям може сподобатися завдяки стильному артдизайну та динамічному бою. Важливу роль відіграватиме саундтрек: автори використали ремікси на класичні композиції з фільму.

Для нішевої аудиторії та фанатів кінофраншизи Terminator 2D: No Fate може стати справжнім подарунком.