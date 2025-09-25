Огляд Ghost of Yotei: "Привид", який нам потрібен

Через п’ять років після виходу Ghost of Tsushima розробники із Sucker Punch Productions випустили довгоочікуване продовження. Новенька Ghost of Yotei переносить гравців на 329 років вперед та за сотні кілометрів на північ, у засніжені землі Хоккайдо. Гра обіцяє стати не просто сиквелом успішного проєкту, а повноцінним переосмисленням формули, що зробила першу частину такою особливою.

Ghost of Yotei Від 2199 грн. Плюси: оновлена бойова система з великим арсеналом зброї; чудова героїня з глибокою мотивацією та власною історією; ефектна бойова система; повага до автентичності та історичної точності; різноманітні додаткові активності та нова система табору; адекватна система квестів без нав’язливих маркерів; неймовірна атмосфера Хоккайдо; чудовий вигляд, графіка та оптимізація Купити в PS Store Мінуси: комусь не зайде зменшений масштаб історії; оновлений великий набір зброї може викликати складності Купити в PS Store 9 /10 Оцінка

ITC.ua

Знаєте те відчуття, коли чекаєш на улюблену страву в кафе, а тобі подають щось зовсім інше, але воно виявляється ще смачнішим? Приблизно таку саму реакцію викликала в мене Ghost of Yotei. Колись давно я писав огляд на Ghost of Tsushima і гра мені сподобалася, але я не відчув нічого особливого. За декілька років я вирішив перепройти її та залип надовго. Але з Ghost of Yotei вийшло інакше — гра захопила мене буквально з перших хвилин і тримала до фіналу. Я чудово провів десятки годин в предрелізній версії, тому ділюся враженнями в цьому огляді.

Сюжет Ghost of Yotei

Замість повернення до знайомої Цусіми та продовження історії Дзіна Сакая, розробники кинули геймерів у зовсім інший період в історії Японії. Тут в нас 1603 рік, острів Едзо (сучасний Хоккайдо), епоха становлення сьогунату Токугава.

Ми керуватимемо найманкою на ім’я Ацу. Це дівчина з народу Айну, яку місцеві вважають Онрьо, тобто мстивим духом. І якщо самурай Дзін мучився вибором між честю та кривавою помстою монголам, то Ацу без вагань використає будь-які брудні трюки заради досягнення мети. Важливо розуміти, що вона не самурай, який втрачає свій шлях, а жертва злочину, що віднайшла його через біль і втрату.

Шістнадцять років тому банда “Шістка Йотей” жорстоко вбила родину Ацу. Дівчинка вижила, і тепер повернулася як мисливиця за головами, щоб знищити всіх шістьох убивць, імена яких ефектно написані на її поясі.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

В колишньому будинку сім’ї Ацу є механіка спогадів. Вона дозволяє миттєво переноситися в минуле дівчини, показуючи теплі моменти дитинства до трагедії. Ну й сам злочин теж часто показуватимуть в деталях, тому жорстоких сцен тут вдосталь. А ще це не просто сюжетний прийом, а спосіб показати, що за обличчям безжальної Онрьо ховається людина, яка шукає не лише помсту, але й спокій.

Головною задачею Ацу-Онрьо є знищення усіх шістьох негідників, що вбили її сім’ю. Але переслідувати їх можна у будь-якому порядку окрім останнього. Змія, Оні, Кіцуне, брати Павук та Дракон, а також лорд Сайто — кожен з них має свою історію, свої методи ведення бою та своїх прибічників. З усім цим і буде розбиратися дівчина по ходу гри.

У порівнянні з масштабною історією вторгнення монголів в першій частині, місцевий сюжет виглядає суттєво дрібнішим. Але, по-перше, поступово він розгортатиметься в епічніші події на острові, а по-друге, не бачу нічого поганого в особистих історіях, особливо якщо вони якісно написані. А це саме той випадок.

Світ Ghost of Yotei

Перенесення дії на Хоккайдо серйозно змінило гру. Це інший світ з власною культурою, кліматом та викликами.Якщо Цусіма була островом вічної осені з золотистими листям та теплими тонами, то Хоккайдо — це сувора північ, де природа може бути як неймовірно прекрасною, так і смертельно небезпечною. Засніжені хребти, поля диких квітів, густі ліси та вулканічні долини створюють мальовничі, але непередбачувані пейзажі. Тут можна не тільки насолодитися природою, а й буквально замерзнути від холоду.

А ще команда Sucker Punch консультувалася з представниками народу Айну в сучасній Японії, щоб забезпечити автентичність та шанобливе відображення їхньої культури.

Історичний контекст 1603 року також додає глибини. Це час становлення сьогунату Токугава, коли стара феодальна система змінювалася новими порядками. Європейці вже добралися до Японії, привізши не лише нові технології (вогнепальну зброю, яка є в грі), але й нові ідеї. Ацу опиняється на перетині світів — стародавнього та нового, східного та західного.

Цікаво й те, що на Хоккайдо в той час ще не було суворого самурайського контролю, який панував на основних островах. Це земля законів виживання, де сила важить більше за титули. Для Ацу, яка виросла поза межами традиційного японського суспільства, це ідеальне середовище для помсти.

Ігролад Ghost of Yotei

Дослідження світу Ghost of Yotei суттєво відрізняється від Ghost of Tsushima. Замість традиційних маркерів квестів, які певною мірою перетворювали гру на біг по мітках, Ghost of Yotei використовує систему карток-підказок. Допитуючи ворогів, знаходячи зачіпки в покинутих будинках або підслуховуючи розмови, Ацу отримує картки, які ведуть до цікавих місць, нових здібностей або сюжетних завдань.

Тепер замість того, щоб отримати червону цятку на мапі повній знаків питання, ви дістаєте картку з малюнком потрібного місця. Але вам невідомо де точно воно знаходиться, є лише приблизні лінії берега, річки чи гори. Тому тут треба подумати, подивитися на мапу та пошукати відповідне місце на ній. Якщо ви вибрали вірно, то мітка “приклеїться” до мапи.

Для вивчення оточення можна використовувати підзорну трубу (нововведення для серії), купувати карти нових місць чи тайників у торговців або просто слідувати за вітром, як у кращих традиціях Ghost of Tsushima. Але найкрутіше це можливість просто блукати й натрапляти на щось несподіване.

Наприклад, побачити птаха, яки кличе вас за собою. Обов’язково відправляйтеся за ним, бо в кінці вас чекає приємний бонус. Схожі події були в Ghost of Tsushima, тільки там гравець бігав за лисом.

В Ghost of Yotei додали систему табору. Ацу може розбивати стоянку практично будь-де у відкритому світі. Табір стає справжнім центром життя героя. Тут можна відпочити, приготувати їжу (що дає тимчасові бонуси залежно від інгредієнтів), створити боєприпаси та зіграти на сямісені для розслаблення.

До табору можуть підходити NPC, яких Ацу зустрічає під час подорожі. Кожен має свою історію, навички та може допомогти в різних ситуаціях. Один вміє торгувати, інший — ремонтувати зброю, третій знає таємні стежки тощо. Також до табору заходять мандрівні торговці з різноманітними товарами.

Додали також елементів виживання та реалістичності, що віддалено нагадують те, що ми бачили в Kingdom Come: Deliverance II. В таборі можна розпалювати багаття складним способом через взаємодію з геймпадом. Також “реалістично” дають готувати їжу, настромляючи її на палки та перевертаючи за допомогою геймпаду над вогнем. Те саме можна робити під час покращення зброї, ставши ковалем, б’ючи по зброї та охолоджуючи її. Але усе це можна пропустити однією кнопкою. Тому у геймера завжди є вибір як усе це робити.

Ацу супроводжує таємничий вовк-компаньйон, який може допомагати в бою та пошуку схованок. Ввовк не просто б’ється поруч, а справді взаємодіє з героїнею та світом. Стосунки з ним можна покращувати за допомогою навичок, а вони відкриваються через проходження невеликих завдань, де треба звільнити інших вовків.

В Ghost of Yotei залишили й деякі прикольні елементи з Ghost of Tsushima, але в оновленому вигляді. Купання в онсенах (термальних джерелах) не лише збільшує максимальне здоров’я, але й дозволяє Ацу розмірковувати про пройдений шлях та планувати наступні кроки. Рубання бамбука для підвищення духовної сили тепер має більше варіацій тощо.

Серед нових активностей цікавим виглядає малювання сумі-е. Ацу може створювати картини тушшю, зображуючи пейзажі або моменти зі своєї подорожі. Це мінігра певною мірою розкриває внутрішній світ героїні, а ще це частина активностей в сюжетних квестах.

Полювання за головами злочинців в Ghost of Yotei стало складнішим процесом. Замість простого “знайти та вбити”, що також є, часто треба збирати інформацію, відстежувати сліди та іноді розпитувати свідків. Кожен злочинець має свою історію та мотивацію, що робить їх більш живими персонажами.

Завезли й мінігру з монетами Дзеніхадзікі — настільною японською грою. Дають грати як з NPC за гроші, так і просто для розваги, або інколи в сюжетних завданнях.

Бойова система Ghost of Yotei

Найкардинальніші зміни торкнулися бойової системи. Якщо в Ghost of Tsushima ми мали бойові стійки, кожна з яких відповідала певному типу ворогів, то тепер Sucker Punch пішли шляхом розширення арсеналу до рівня справжнього музею японської зброї.

Арсенал онрьо вражає різноманітністю: від традиційних катан та масивних одаті до екзотичних кусарігам (серп на ланцюгу) та ранньої вогнепальної зброї танегасіма. Кожна зброя має не лише свої переваги та недоліки, але й унікальну анімацію використання.

Подвійні катани дозволяють проводити швидкі атаки, особливо ефективні проти ворогів зі списами. Масивна одаті, вона ж величезна дворучна катана, легко пробиває важкі обладунки, але вимагає точності та терпіння, а ще сповільнює. Ярі (спис) дає змогу тримати дистанцію та контратакувати, а кусарігама ідеально підходить для контролю натовпу та боротьби з воїнами зі щитами.

Цікавим нововведенням стала можливість роззброювати ворогів та самому втрачати зброю в бою. Під час бою зброя ворогів починає світитися жовтим і це значить, що скоро вони атакують ударом, який виб’є вашу зброю з рук. Цьому можна протидіяти іншим прийомом, або просто ухилитися. Ця механіка додає неймовірної динаміки та змушує гравця бути завжди напоготові. З першої частини залишилися червоні вогники на зброї, коли атаку не можна відбити, та сині — спецудар, який можна відбити блокуванням в останній момент.

Вороги також не стоять на місці, а ще вони можуть змінювати зброю під час бою, що вимагає постійної уваги. Якщо бачите, що противник міняє меч на списа, треба негайно перемикатися на подвійні катани або кусарігаму. І так далі.

Через це в Ghost of Yotei ніколи не буває занадто легко, навіть в кінці. Наче вже й здоров’я прокачав, і зброю з обладунками, а все одно вороги змушують постійно бути на чеку, міняють зброю, б’ють з відстані, підходять близько, або атакують групою.

Система дальнього бою також розширилася. Окрім традиційних луків з’явилася танегасіма — японський мушкет. Це потужна зброя з одного пострілу, яка може зупинити навіть найброньованішого ворога, але потребує довгого перезарядження. А ще є пістолет. Правильне використання вогнепальної зброї може кардинально змінити хід битви, але лише в досвідчених руках.

Ну й залишили швидку зброю з першої частини: кунаї, димові бомби, сліпучий порошок тощо. Також герой може битися на коні, лазити по горах та використовувати гак кішку.

Як і в Ghost of Tsushima, найцікавіша частина бойової системи є дуелі з місцевими “босами”. Це можуть бути ключові персонажі сюжету, додаткових завдань, або просто відомі злочинці за якими Ацу полює за винагороду. Але це завжди досвідчені воїни, зрадники-самураї та інші небезпечні супротивники.

Такі поєдинки часто відбуваються в мальовничих локаціях і з дотриманням японських традицій, добре знайомих за фільмами: статичні катсцени на тлі умовного опалого листя, повільне витягування катани з піхов та інші ефектні кінематографічні деталі.

Складність у двобоях доволі відчутна, хоча для шанувальників Souls-ігор вона може здатися спрощеною. Проте за атмосферою й видовищністю ці сутички виглядають неймовірно.

Повноцінного крафту в Ghost of Yotei все ще немає. Але так само дають збирати лут і найрізноманітніші матеріали, аби покращувати зброю та обладунки.

Система кастомізації в грі серйозна. Тут можна змінювати колір обладунків (для цього потрібні певні ресурси), а також вигляд меча, піхов, костюмів, масок, головних уборів, накидок, пов’язок і навіть кінської збруї та сідла. Це не виглядає як щось надзвичайне, але дозволяє зробити героя унікальним без надмірного грінду — усі потрібні ресурси спокійно збираються під час виконання квестів і подорожей картою. Тобто цей елемент гри залишили майже без змін із Ghost of Tsushima.

Уміння теж є, тільки тепер їх треба вкладати не в певну стійку, а в багато різних елементів розвитку героя. Можна покращувати путь Онрьо, виживання героїні, ближній чи дальній бій, атаку вовка, кожну з доступних зброй тощо.

Очки на прокачування здобуваються на спеціальних алтарях, які треба шукати на мапі. Також вони доступні іноді по сюжету та на базах супротивника.

Це тільки звучить складно, а насправді прокачати добре можна майже усі напрямки розвитку героїні, зробивши її універсальним солдатом. На це розраховані і наявні слоти під одяг. Один комплект броні краще використовувати для ближнього бою, інший заточений для любителів стріляти з луків та мушкетів, третій сподобається фанатам стелсу.

Останній, до речі, тут є і зроблений більш менш нормально. Вороги часто не “сліпі”, реагують на звуки, бачать вас збоку тощо. По тихому можна вколошкати пів бази та уникнути бою, але назвати це повноцінним якісним стелсом я все ж не можу. Просто маємо одну з багатьох механік, яку слід використовувати разом з іншими.

На силу Ацу впливають і обереги. Їх видають за завдання, вони купляються в торговців, або вибиваютсья з ворогів. Обереги дають різні бонуси та суттєво впливають на геймплей. Обереги вставляються не в зброю, як каміння з першої частини, а в спеціальні слоти. Обереги бувають великими та звичайними, а ще вони прокачуються через дії героїні та стають сильнішими.

Технічні особливості та графіка Ghost of Yotei

Ghost of Yotei розроблялася ексклюзивно для PlayStation 5, але з нинішньою політикою компанії, вона може вийти на ПК вже через пів року, або рік.

Як і перша частина, друга виглядає неймовірно. Це класичний проєкт Sony, де все вилизано до захмарної якості. Найпомітнішими стали деталізація персонажів та анімації. Кожна дрібниця, від крапель дощу на лезі катани до виразу очей Ацу під час спогадів, виглядає неймовірно реалістично.

Ну й природа Японії передана просто чудово. Тут усе ніби живе: ліси, велетенська гора Йотеї, на фоні якої відбуваються події, поля, опале листя, дощі, сніг та хуртовини. Ти ніби не граєш в гру, а сам гуляєш по тих місцях. Дуже атмосферно та реалістично.

PlayStation 5 дозволяє миттєво підтягувати величезні локації без будь-яких екранів завантаження, створюючи відчуття цілісного світу. Але звісно нікуди не ділися умовні “вузькі місця”, через які герой пролазить, поки непомітно підвантажується інша частина локації.

Розробники зробили три режими графіки: “Якість” з 4K і 30 FPS, “Продуктивність” з динамічним 4K і 60 FPS. Також є режим “Трасування променів” із покращеним освітленням, середньою роздільною здатністю та 30 кадрами на секунду. Наче він доступний для власників PS5 Pro, але на моїй PS5 він теж був.

Правда, ніякої різниці я не помітив. Не помітив я її і між режимами “Якості” та “Продуктивності”. З відстані 2,5 метра, на 4К-телевізорі можна лише помітити деякі дуже незначні зміни, але я частіше всього граю в режимі “Якість” і не відчуваю жодного дискомфорту.

Вилітів, лагів, фрізів чи будь-чого подібного за декілька тижнів проходження не було взагалі. Два рази по одному NPC ніби зависли та не помічали, як я бився з їх напарниками. А потім несподівано оговталися та полізли до мене. Це всі “проблеми”, які я знайшов в грі.

Відмічу й роботу композитора Тома Отови, який створив неймовірний саундтрек. Це поєднання традиційних японських інструментів із сучасними оркестровими аранжуваннями. Під час бою музика стає більш агресивною, а в моменти споглядання природи медитативною та казковою.

Відмічу й спеціальні режими вигляду. Крім класичного “Режиму Куросави” (чорно-біле зображення з ефектом зернистості плівки), з’явилися “Режим Мійке”, створений у співпраці з легендарним режисером Такасі Мійке (“13 вбивць”, “Одзю”) та “Режим Ватанабе” натхненний аніме “Самурай Чамплу” режисера

Сінітіро Ватанабе.

Ці режими не просто фільтри, а повноцінні альтернативні способи переживання гри, кожен з яких розкриває нові грані атмосфери. Я пробував обидва, але щось якось не моє це. Але певен, що японці дуже оцінять, та й фанатам їх культури чи кінематографу теж сподобається.

Ціни та локалізація Ghost of Yotei

Sucker Punch та Sony Interactive Entertainment підготували для українських гравців два варіанти

придбання Ghost of Yotei.

Є Standard Edition за 2199 гривень — це базова версія гри без додаткового контенту. Для більшості гравців цього буде більш ніж достатньо, адже основна гра має десятки годин якісного контенту. Ціна трохи кусається, але це стандартна вартість AAA-ексклюзивів на PlayStation 5. В будь-якому разі це суттєво дешевше цінника Borderlands 4.

Також маємо Digital Deluxe Edition за 2399 гривень, що включає кілька цікавих бонусів: обладунки змії та ексклюзивне забарвлення Deluxe, унікального коня з сідлом, комплект для меча, оберіг та карти мандрівника з раннім розблокуванням локацій. По суті, ви доплачуєте 200 гривень за косметичний контент та невеликі зручності. Якщо для вас важлива персоналізація персонажа, то однозначно варто розглянути.

Ще є фізичне подарункове видання, але в нас воно офіційно наче не продаватиметься.

Окремо відмічу велику кількість локалізацій меню та субтитрів та відсутність української. Є переклад на фінську, грецьку, сербську, чеську та інші мови, які мають суттєво менше носіїв, ніж українська. Але солов’їної не завезли.

Разом з цим є російська з повною озвучкою. На мою думку, робити це у 2025 році не крінж та зашквар, а просто недопустимо. Он в Battlefield 6 взагалі немає російської і якось все добре. Багато менших студій додають українську, а велика Sony ні. Було б не так образливо, якби не наявність дуже розширеного пакета мов на субтитри+плюс меню. Зазвичай в проєктах Sony переклад є до десяти мов, а тут суттєво більше.